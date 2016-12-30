2016: Минувший год сквозь призму «Ставрополки»: обзор событий, репортажи, кривотолки

В нашей редакции есть такая новогодняя традиция. Но это не то, о чем вы сразу подумали. Мы не ходим всем коллективом в баню смывать грехи за год и не сжигаем несимпатичные номера газеты на костре. Однако перелистать всю годовую подшивку «Ставрополки» за минувший год приходится как минимум одному журналисту, чтобы выдернуть оттуда на свет божий то, что ему представляется интересным и важным из всего произошедшего и уже подзабытого.

На этот раз роль архивариуса примерял на себя наш спортивный обозреватель Сергей Визе. Он не считает себя поэтом, но рифмовать любит. Поэтому свой экскурс он сделал в присущей ему манере.

* * *

О подвигах, о доблести, о ёлках

Я позабыл, наивный дуралей,

Когда за год подшивка «Ставрополки»

Легла передо мною на столе...

Шестнадцатый... Он бесконечно разный!

И времени был полностью под стать.

А вот в архивах «Ставропольской правды»

Он был таким. Давайте вспоминать...

Январь

В начале года нашим ожиданьям

Всегда сорваться хочется с цепи.

Митрополит Рождественским посланьем

Надежды наши словом подкрепил.

В Невинке новоселы. Град оваций -

Ушли из аварийного жилья.

И кот входящий, славный Бонифаций,

Разнюхал первым прозу бытия.

Владеет музой дух, да кто поспорит!

Ведь в этом не бывает перебор.

В Казанском новоявленном соборе

Вознесся в Святки хоровой собор!

На День печати – зимний, хладный, мглистый -

Прошел финальный конкурс детских СМИ.

Его творцы пока не журналисты,

Но станут обязательно людьми.

На злаков новоселицких просторах

Внезапно проявилась красота!

Париж в восторге: фенхель и сафлоры

В ответ на санкции везет «Моя мечта».

Снег был пушистым, иногда и колким,

Потрескивал морозец во дворе.

Футбольный зимний кубок «Ставрополки»,

Как водится, родился в январе.

В мороз крещенский кто-то окунался,

А кто-то струсил, просидел в тепле.

Итог же позитивным оказался:

В той проруби никто не заболел.

Бренд ОНФ внезапно новомодный.

Здесь Говорухин не снимал кино:

Войдя в Общероссийский фронт народный,

Ворвался он и в форум окружной.

Отметил позже каждый выступавший:

Был задан Югу верный градиент,

Поскольку, с молодежью пообщавшись,

Все действо вел российский президент.

Январь уже практически кончался,

Февраль перелезал через забор,

Тут в Пятигорске курултай собрался,

Чтобы понять, к чему курортный сбор.

Февраль

В честь годовщины битвы Сталинградской

Кадеты провели февральский квест.

Узнав: реально горек хлеб солдатский,

Хотя и пули не свистят окрест.

Год занимаясь как-то капремонтом,

Скопили много денег на счетах.

С испугу что-то сделали экспромтом,

Но воз, как говорят, и ныне там.

«Шикарной свадьбы» громкая премьера,

Английский драматург как будто знал:

В России смех и горе – все без меры.

И даже кризис – вечный карнавал!

А в Ставрополь вдруг ворвались пираты.

И гости все, дыханье затая,

Следили, как выходит из фрегата

Жених в костюме Джека Воробья.

Дух шансонье стал явственней и ближе,

И голос перекроет гром фанфар:

Вдруг стала филармония Парижем:

Духи, кафе, шансон, шерше ля фам...

Рояль концертный и фортепиано

Лишить кого угодно смогут чувств,

Когда все это не для ресторана,

А куплено училищу искусств!

При жизни мэтром признан он недаром,

От Бога скульптор, профессионал.

Подумать только, Николай Санжаров

Девятый свой десяток разменял!

В индустриальном парке, что в Невинке,

Наладят радиаторный стандарт,

Их будут выпускать не по старинке.

Цена вопроса – ровно миллиард.

Вопрос оптимизации бюджета

Всегда сверхактуальный, хоть убей.

И губернатор власть призвал, что где-то

Придется экономить на себе.

Футбол достоин миллионов литер,

Он лидер, если не считать дзюдо.

И кубок «Ставрополки» вырвал «Лидер»,

На зависть «Барселоне» и «Бордо».

Март

С капризною весеннею погодой

Случаются нередко чудеса:

Финал-апофеоз «Учитель года»,

И с главным призом – Юлия Гусак!

Про перестройку пламенных речевок

Мы, помню, сочиняли второпях.

А в марте Михаилу Горбачеву

Уже сравнялось восемьдесят пять...

Ах, КВН! Ты – юмора невольник,

Был теме посвящен кинолегенд:

Фильм «Выживший», где в главной роли школьник,

По всем предметам «сделавший» ЕГЭ!

Сразила всех своей заявкой веской,

О профсоюзах ей писать не в лом:

На конкурсе Людмиле Ковалевской

Вручен был победителя диплом!

На Масленицу русские забавы

Голосовали против тишины.

Зима ушла, весну встречали славно:

С лопаты дружно кушали блины.

Гагарина ДК жужжит, как пчелка,

Мероприятий шквал – лишь успевай.

Открылся там с названьем «Барахолка»

Российский танцевальный фестиваль.

А в нашем краеведческом музее

«Ожившей сказки» выставка прошла.

На экспонаты шли не ротозеи,

А детвора – ей было несть числа!

«Россия – Крым: в единстве наша сила!»

Прошло уже два года, как он наш.

На митингах толпа народа плыла,

Беря верхи трибун на абордаж.

Вживую видел космоса картинки,

Он Землю огибал, как речку вброд.

У Скрипочки Олега из Невинки

Уже второй космический полет!

Апрель

Распутица весенняя – отлично!

Улыбка просто рвется до ушей.

Проезд подешевел на электричках -

Для Кавминвод существенный гешефт!

Из Австрии – делиться самым ценным -

С визитом делегация. А мы?

Мы повезли австрийских бизнесменов

В индустриальный парк в Невинномысск.

К себе не относиться как с любовью?!

Здоров – душа и тело рвутся ввысь.

Мы начали Всемирный день здоровья

На площади с зарядки. Становись!

Шаляпинская дача в Кисловодске...

Очередной лабаз – как нож в ребро.

Но вопреки пессимистичным сводкам

Снесли неугомонный самострой.

Кто смолоду не дружен был с экстримом?

Не шибко много этаких натур.

И молодость рвалась неутомимо

На фестивале уличных культур.

И снова старт весеннего призыва.

Три тысячи безусых пацанов

Надели камуфляж родным на диво.

До встречи предстоящею весной.

Фантастов лучших нет, чем наши дети,

Они творить умеют, как никто.

На фестивале дул волшебный ветер,

Пусть он не прекратится лет на сто!

Учителя опять соревновались,

Определяли лучших. Но масштаб!

Со Ставрополья лучшие собрались:

«Учитель года», краевой этап.

Беспроигрышна смелая затея,

И коллектив безмерно этим горд:

Премьера о «Прекрасной Галатее»

В театре оперетты. Пятигорск.

Кто верит, загадал свои желанья,

К добру стремился, не жалея сил.

Митрополит Пасхальное посланье

Всем верным чадам церкви огласил.

Май

Творцам Победы стоя аплодируй!

И это наш святой и вечный долг.

Как и по всей стране и даже миру,

Прошел по краю наш Бессмертный полк.

Фантаст от Бога Звягинцев Василий...

Творец и вдохновитель многих книг.

Ушел в апреле, в мае с ним простились.

Писатель. Литератор. Гражданин.

Был градобой свирепо-беспощадным:

Машины, крыши, окна вдрызг и в хлам.

Посевы тоже повредил изрядно,

Но мы вернулись к будничным делам.

Он молод, но его огромен опыт,

Его знакомо всей стране лицо:

Домой приехал чемпион Европы

В прыжках с трамплина Женя Кузнецов.

Как быстро годы школы пролетели!

Серьезны стали вдруг выпускники:

На Ставрополье дружно прозвенели

Последние их школьные звонки.

Эксперимент был демонстрационен:

На праймериз шел толпами народ.

Предвыборы. Их можно узаконить.

Но только кто на них тогда пойдет?!

Их творчество на редкость органично

И не напоминает ремесла.

Ребята, чьи возможности граничны,

Творили «Ставропольский ералаш».

Не всем, увы, дано общенье с музой,

Путь каждого к признанию тяжел.

Глобальный форум творческих союзов

Акациею белой в крае цвел!

Чужой, известно, боли не бывает,

И «Время милосердия» пришло.

Фонд соцподдержки средства собирает

И дарит тем, кто обделен теплом.

Художники, как водится, творили,

Был мастер-класс на горке Крепостной.

Мольберты распускались в красок силе,

И восхищал шедевр очередной.

Июнь

У школьников есть время непростое:

Экзамены – учебы апогей.

Для всех явилось лето золотое,

Для них – начало базовых ЕГЭ.

Сезон футбольный вызывал зевоту,

И с Мостовым я все же соглашусь:

Не выбрались из «южного» болота

Хваленые «Динамо» и «Машук».

Кому-то не до пения и плясок,

Забот с детьми всегда невпроворот.

А как вам в парке «Дефиле колясок»?

На это пятый год клюет народ!

Поселок Радуга пока не каждый вспомнит,

Но тут не «стар», а просто «суперстар»:

Так в Новоалександровском районе

Открыли деревенский аквапарк!

На День России подставляй пригоршни

И застолби местечко на груди!

Героев Ставрополья стало больше -

Всех лучших губернатор наградил.

Традиций древних в наши дни немного.

Но люди есть. Хранят из века в век

Свою культуру и устроить могут

Дни казаков-некрасовцев в Москве.

На Комсомольском озере массовка

Гудит, как растревоженный Гудзон:

А это ставропольская тусовка

Купальный «откупорила» сезон!

Слегка в волненье от волшебной даты,

Задумавшимся, что от жизни ждать,

Выпускникам вручили аттестаты,

Дай бог им дальше смело прошагать...

Мы в планах все слегка Наполеоны.

Страдаем от несбывшихся надежд.

Сбор зерновых: аж в четырех районах

Преодолен стотысячный рубеж!

Год предыдущий мы итожим летом.

И вновь полиграфический колосс:

Закон об исполнении бюджета

На сорок восемь вылился полос.

Июль

Наш край – форпост на южных бастионах,

России верой-правдой служит он.

Почетным вымпелом Минобороны

Генштабом край за это награжден!

Он серенаду пел по-донкихотски

Да, это вам, ребята, не Кобзон.

Торжественно открыли в Кисловодске

Двадцать шестой Шаляпинский сезон.

Святитель Николай так популярен,

Что в Кисловодске памятник ему

Поставлен на Курортном был бульваре,

Чтоб охранять курорт от всяких смут.

Автоинспектор – должность непростая,

Он всех законов должен знать статьи.

Торжественно открыт в столице края

Был памятник сотрудникам ГАИ.

Вот у кого взаправду путь тернистый!

Им бездорожье только подавай:

Со всей страны мчат велосипедисты

На пятигорский велофестиваль.

У бывших наркоманов повод веский

Представился для радости с утра:

Был освящен в станице Темнолесской

Построенный для них и ими храм.

И стар и млад прошли обряд крещенья,

Который несказанно был красив.

Ничто на свете не идет в сравненье

С размахом Дня Крещения Руси!

Август

Выглядел он, как всегда, деловито,

Что-то сказал и мгновенно исчез.

Ветром пронесся с рабочим визитом

Бравый министр по ГОиЧС.

День ВДВ – это праздник особенный.

Служба в Воздушно-десантных войсках

Ценится дорого. Кто ее пробовал,

Знает, насколько она нелегка.

Все семь десятилетий (вот период!)

Гордилась олимпийцами страна.

А вот на Олимпийских играх в Рио

На постаментах обошлись без нас.

В гандбол сыграли пляжный на песочке -

Чемпионат российских мастеров.

У женщин наших «золото» – и точка.

Мужчинам же досталось «серебро».

Лишь у немногих есть такие рейсы,

Невинномысцам юным повезло:

На Севере подводный суперкрейсер

Им посетить с визитом довелось.

Как жизнь прожил, он даже не заметил,

Хотя все время было нелегко.

Столетний юбилей на днях отметил

Сосед. Земляк. Василий Дупленков.

Футбол в России. Времена регресса.

Случились хуже некуда дела.

Стал главным в сборной Станислав Черчесов,

И мимо «Ставрополка» не прошла.

Звук оглушал, как спирт на вечеринке,

Народ нырял в веселье с головой.

На фестивале «АвтоШок» в Невинке

Экзотики хватило всем с лихвой!

Сентябрь

День знаний был отмечен повсеместно,

В районах губернатор побывал.

И на линейках первых все чудесно,

Ведь двоек там никто не получал!

Стал мирный город черным полем брани.

Одна на всех великая беда.

Двенадцать лет трагедии в Беслане.

Уходит время. Память – никогда.

Аграрии и спорт шагают рядом:

Захочешь урожая – будешь быстр.

Впервые шла Агроспартакиада,

Которой старт дал профильный министр.

Шары воздушные. Полет нормальный.

Над Кавминводами они парят.

Конечно, спорт немного экстремальный,

Но увлекательный. Хоть не для всех подряд.

У молодости есть задор и силы:

Активно на подхваченной волне

Парад студенчества прошел в России.

Наш край не мог остаться в стороне.

Сто десять музыкантов открывали

Славянский форум «Витязь Золотой»!

Один лишь Николай Бурляев знает

Рецепт успеха, сложный и простой.

Мощнейшему культурному десанту

На Ставрополье рады в пятый раз.

У нас ведь тоже есть свои таланты,

Столичных приглашаем «на заказ»!

День города и День родного края

Объединить решили – два в одном,

Чтобы салют, «резвяся и играя»,

Был подешевле в небе за окном.

Кто креативен, тот жужжит, как пчелка,

Совсем не ждет награды золотой.

Все как обычно: в нашей «Ставрополке»

Прошел литературный круглый стол.

Традиционный праздник урожая:

Рекорд наш – десять миллионов тонн!

Но мы-то с вами однозначно знаем:

На Ставрополье могут и не то!

Октябрь

Как кисти окунают живописцы,

Так сказочный рождается эффект:

Явил свет фресок миру Дионисий,

С фотохудожником создав проект.

Будь бизнесмен ты или управитель,

Учился, получается, не зря.

Колени перед именем Учитель

Смиренно преклони, благодаря.

Футбольные самарские «поляны»,

Любимая народная игра...

Виват, «Динамо», наши ветераны

Вновь лучшие в России – в пятый раз!

Спасателям не занимать сноровки,

Учения им вовсе не игра:

Опять во всероссийской тренировке

Участвовал наш Ставропольский край.

Собрался цвет всей журналистской мысли:

И мы там были, это без бахвальств.

Встречалась «Вся Россия» в Дагомысе -

Двадцатый, юбилейный, фестиваль.

Труд тяжкий и новаторство подходов -

Таков сельскохозяйственный закон.

И урожайность сладких корнеплодов

Перевалила через миллион!

Вновь «Витязь Золотой» – литературный -

Собрал по краю творческих людей.

И в день рожденья Лермонтова бурно

Он стартовал по замыслу день в день!

Пока играли, все вспахали поле.

Поскольку масть победная пошла.

«Электроавтоматика» в футболе

Вновь кубок «Ставрополки» забрала!

Без острых ощущений нет туризма.

На Острогорке таковых с лихвой.

И краснодарцы даже с артистизмом

Наш кубок умыкнули в город свой!

Изобретатель вышел из народа

И для народа не жалеет сил:

Бурмистров, ставропольский самородок,

Патент не первый, впрочем, получил!

О юных акробатах на пилоне

Любой эстет порассуждать не прочь.

Смогли им те обструкцию устроить,

Кто по идее должен был помочь...

Ноябрь

Есть праздник посвящения в кадеты,

Чтоб званием умели дорожить.

Они юны, но и уже не дети,

И честь имеют Родине служить!

Он бесконечно где-то на гастролях -

И в городе он люб, и на селе:

Казачьему ансамблю «Ставрополье»

Три с половиною десятка лет.

Прочувствовать, кто сможет эту муку?

Для инвалида лишь мечта важна.

И парню бионическую руку

Поставили. Восторг ему и нам!

Трудов и времени он стоил стольких!

Гордимся достиженьем земляка:

Ведь награжден кадет был ставропольский

Беретом Президентского полка.

Мы ко всему серьезно относились,

Переживала целая страна:

Короне «Мисс Студенчество России»

Не зря нашли хозяйку здесь, у нас!

Стипендии студентам именные

(Есть стимул развиваться, кто горазд)

Вручает губернатор не впервые,

Но сумма «тяжелее» в десять раз!

Накрыло Ставрополье снегопадом,

Но оттепель, мы знаем, впереди.

Десятки раз такое дело кряду -

Ну, климат ставропольский, погоди!

На конкурсе талантов – «Синей птице» -

Снискал к себе любовь России всей,

И на канале Первом засветился

Наш «юный Моцарт» – Мысин Елисей.

Всегда имели прочные мы корни.

И чтобы вновь изданью стать острей,

Наш первый возрожденный «Новый вторник»

В газете появился в ноябре.

Быть осторожным здесь совсем нелишне,

Пойдет ли впрок очередной урок?

Людей сносило, улетали крыши -

Привычно дул наш местный ветерок...

И снова о футболе молвлю слово

(Он как бы, к сожаленью, не балет).

Раздумья есть маэстро Мостового,

Куда он катится так много лет.

А вот финал истории скандальной:

В столице края празднично открыт

Был современный центр перинатальный -

Питомник для здоровой детворы.

Всемирного Народного собора

И Русского, особо подчеркну,

Начал работу Ставропольский форум -

Единственный такой на всю страну.

Декабрь

Сайт «Ставрополки» повзрослел – пятнадцать!

Пусть возраст небольшой, но дел вагон.

Он первым начал в виртуал вживаться,

Все остальные шли за ним вдогон!

Он вырос, но нисколько не зазнался,

Он молод, но не портит борозды.

Министр спортивный в отпуске старался

И расписал на годы все ходы.

Он знамя подхватил – чего же боле?!

И с гордостью несет его давно.

Союзу молодежи Ставрополья

Исполнился от роду четвертной!

Чтобы не лез куда не надо школьник,

Наркотикам объявлена война:

Сквозь красный – не квадрат, прямоугольник -

От южного сородича слона.

Столица окружная пригласила

На форум СМИ весь Северный Кавказ.

И лучших журналистов наградила.

На этот раз, увы, совсем не нас.

Гвоздем скандала признан кот Василий:

Набедокурил, бестия, держись!

Из-за него «фонит» теплоноситель,

Растут неимоверно платежи.

Опять даешь бюджет! Прозрачен, светел,

И цифр хитросплетенье верениц.

О жизни современников свидетель,

Он с «шахматным» количеством страниц.

Непонятой она осталась Русью

Для иноземцев, видно, неспроста.

Здесь примерялся Конюхов к Эльбрусу:

На планере над ним готов слетать!

Погодные включились выкрутасы,

И Цельсий вниз стремительно рванул.

Снег скрыл дорог кривые метастазы

И на полях тихонько прикорнул.

«Антикрестьянским» прозван он законом,

Свихнувшим мозг сельчанам набекрень.

У фермеров претензий за препоны

Скопилось. Разрешить бы их скорей.

Да, ноги кормят, и не только волка.

О спорте публикаций несть числа.

За год родная наша «Ставрополка»

Все краевое «золото» взяла!

*****

Не все в отчет, конечно, поместилось,

Но пыл мой поэтический зачах.

И выборы, конечно же, случились,

О чем я деликатно промолчал.

Ни слова не сказал я здесь в угоду.

За год прошедший хватит. Это все.

Читатели газеты, с Новым годом!

Семнадцатый... Что он нам принесет?!

Иллюстрации: взгляд на события 2016 года Эдуарда Корниенко, Дмитрия Степанова, Лусине Варданян, Александра Мащенко и Николая Близнюка.

http://www.stapravda.ru/20161230/2016_minuvshiy_god_skvoz_prizmu_stavropolki_obzor_sobytiy_report_99234.html