День края и День Ставрополя: праздники, которые долго не забудутся

В столице края 17 сентября тысячи людей вышли на улицы, чтобы вместе встретить два больших события – День Ставропольского края и День города. Объединенный праздник всегда с нетерпением ждут и взрослые, и дети. Это видно по тому, какими нарядными они приходят сюда и как радуются.

По традиции череду ярких мероприятий открыли первые лица города и края на Аллее почетных граждан. Здесь они подвели своеобразный итог совместной работы, поделились положительными изменениями в жизни края, поздравили горожан и сказали слова благодарности в адрес выдающихся земляков.

17 сентября Аллею почетных граждан дополнили новыми именами. Под барабанную дробь, четко печатая шаг, у пилонов земляков – ставропольцев замерли в почетном карауле кадеты – юноши и девушки 24-й гимназии. Торжественно открыли пилоны Римме Ивановой – первой женщине России, удостоенной ордена Святого великомученика и победоносца Георгия IV степени, и Андрею Голубу – знаменитому скульптору, внесшему огромный вклад в архитектурный облик Ставрополя.

Сюда, на церемонию открытия, кажется, пришел весь город: среди зрителей были несколько поколений родственников Андрея Голуба, ветераны Великой Отечественной войны, многочисленные гости краевой столицы.

– Спасибо нашим ветеранам за то, что сохранили Ставропольский край для следующих поколений, – поблагодарил губернатор Владимир Владимиров. – Сегодня мы стараемся развивать регион, чтобы потом так же честно смотреть людям в глаза.

Далее праздничные мероприятия охватили весь центр города. Побывать на каждой творческой площадке было крайне проблематично – действо захватывало внимание надолго. Вот, например, одним из самых запоминающихся моментов праздника стало детское карнавальное шествие «Мы разные, но мы вместе». В нем приняли участие более 2 тысяч юных артистов и около 500 музыкантов. Шествие стартовало под звуки «Праздничной увертюры», исполненной 15 духовыми оркестрами. Яркие шумные колонны воспитанников детских садов, школьников и студентов прошли вдоль проспекта Октябрьской Революции до главной площади города. На площади Ленина в эти минуты открывался детский карнавал. Символический ключ от города его юным жителям вручил губернатор Владимир Владимиров. Многочисленным танцорам аккомпанировал уже полюбившийся тысячный сводный детский хор Ставропольского края. В этом году он представил обновленный репертуар, дополненный произведениями ставропольских авторов.

В День города и День края традиционно основной сценической площадкой стала главная воздушная гавань Ставрополя – Крепостная гора, где в течение всего дня шли концерты, выставки, работали кафе и проходили творческие мастер-классы.

Изюминкой дня стала праздничная программа «Живая традиция», в которой приняли участие ремесленники, музыканты, а также гости – краснодарские актеры уличного театрального перфоманса. Ремесленники из Пятигорска, Георгиевска и Светлограда делились секретами гончарного искусства и резьбы по дереву. Они продемонстрировали, как много всего могут сотворить умелые руки из разных материалов, а для желающих провели мастер-класс, например, тут же можно было слепить из глины поделку и собственноручно раскрасить ее.

С большим успехом прошло выступление краснодарского уличного театра Paranorma. Актеры из нескольких перфомансов создали единое завораживающее представление. Их выступление буквально гипнотизировало. В постановках театра красивой формы, как называют проект его участники, сочетаются пластика, хореография, акробатика, карнавальное шествие, цирковое искусство. Все это к тому же дополняется дизайнерскими образами и костюмами, а также великолепным музыкальным сопровождением.

– Специально для сегодняшнего праздника мы подготовили постановку, которая называется «Чемодан идей». Смысл в том, что в человеческом сознании рождаются самые разные идеи, образы. Если их творчески воплощать, то можно создать красивое вдохновляющее действо, – рассказала художественный руководитель и создатель театра Дарья Пономаренко.

Массу добрых эмоций зрители испытали во время марш-парада духовых оркестров. Приняли в нем участие коллективы из разных уголков региона. Кстати, первый такой парад прошел в 1975 году на Всесоюзном фестивале самодеятельного художественного творчества трудящихся. С тех пор этот яркий праздник музыки собирает множество поклонников.

Открывал шествие лауреат краевых марш-парадов, дипломант Всесоюзного смотра-конкурса в Москве, лауреат Юга России – детский народный духовой оркестр села Казгулак Турк-

менского района. Следом, подхватив мелодию, шел народный духовой оркестр из села Иркаглы Степновского района, за ним – духовой оркестр из Новопавловска, сел Камбулат Туркменского района, Покровского Красно-гвардейского района… Замкнул шествие оркестр полиции культурного центра МВД России по Ставропольскому краю, исполнив марш «Радость победы». Так один за другим коллективы выстроились в колонну – вместе 500 музыкантов из 14 оркестров сыграли Гимн России. Восторгу зрителей не было предела!

Уникальным украшением Дня города и края стала, безусловно, и выставка скульптур на Крепостной горе. Над ней целый месяц трудились мастера из разных уголков России. Они приехали из Белоруссии, Грузии, Греции, Санкт-Петербурга, Москвы, Татарстана, Ростова-на-Дону и Северной Осетии – Алании. Ставрополь представлял скульптор Иван Кисличенко.

Пройти мимо выставки под открытым небом было невозможно. Результат впечатлял. Здесь можно было увидеть настоящее волшебство: глыбы камня превратились в изящные скульптуры. Кстати, по окончании симпозиума эти работы украсят парки и скверы города.

Международный симпозиум скульпторов в Ставрополе проходит впервые.

– Камень – это вечный материал, который, я уверен, удачно впишется в ландшафт нашего города. На выставке мы видим разные работы – и современные, и абстрактные, и символические. Есть скульптуры, которые навеяны скифо-сарматскими мотивами. Каждый автор был свободен в выборе темы, но, перед тем как приступать к работе, ваятели изучали историю города и края, чтобы прочувствовать, чем мы живем, что особенно дорого. Я благодарен за поддержку в проведении симпозиума министерству культуры края, администрации города. Большой интерес выставка вызвала и у жителей Ставрополя. Здесь люди творят руками. Нет современных гаджетов, но есть зубило, перфоратор и мозоли… Это настоящее, а потому особенно ценное, – поделился впечатлениями организатор симпозиума, председатель Ставропольского краевого отделения Союза художников России Сергей Паршин.

Кстати, организован данный симпозиум благодаря гранту Министерства культуры России. Это прекрасная возможность, не обременяя бюджет, украсить город. По достоинству оценил представленные работы и руководитель Южного отделения Российской академии художеств известный скульптур Сергей Олешня. На выставку он специально приехал из Ростова-на-Дону и рассказал, что авторы демонстрируют крепкий «столичный» уровень, отметив силу данного проекта в международном сотрудничестве, обмене опытом и пропаганде русского менталитета через самый честный вид общения – творчество.

17 сентября в Ставропольском государственном музее-заповеднике прошел день открытых дверей, где любой гость мог присоединиться к культурно-образовательной акции «Ставрополье – родина слонов». Слоны, изготовленные из разных материалов, были повсюду! На макетах великанов можно было оставить автограф, рисунок или памятную надпись. Ставропольский краевой музей изобразительных искусств в этот день тоже подготовил интересную программу. Здесь прошла увлекательная поисковая игра «Ставрополь – далекий и близкий». Ставропольцы узнали об удивительных местах и достопримечательностях краевого центра. Открылся киноклуб – показывали художественный фильм «Мужики!» и рассказывали о съемках картины, которые, кстати, проходили в селе Татарка, Ставрополе и его окрестностях. К этому добавим, что любители и знатоки изобразительного искусства получили возможность посмотреть фильмы о Ставропольском краевом музее изобразительных искусств, который в этом году отмечает юбилей.

Прошедшие праздники привлекли внимание тысяч жителей Ставрополья, подарили много ярких эмоций, приятных знакомств с талантливыми людьми. В столице края вечером наградили финалистов и победителей городского конкурса «Что я сделал для города Ставрополя». В заключение праздника выступили звезды российской эстрады – популярные группы «Браво» и «Серебро». А завершился праздничный день фейерверком.

http://www.stapravda.ru/20160919/den_kraya_i_den_stavropolya_prazdniki_kotorye_dolgo_ne_zabudutsy_96627.html