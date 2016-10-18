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18 октября 2016 г.

Острогорка 2016: туристы выдержали суровые испытания

Острые ощущения на горе Острой

В окрестностях города, носящего имя замечательного поэта Михаила Лермонтова, на склонах оправдывающей свое название горы Острой прошли состязания 41-го чемпионата края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях на приз газеты «Ставропольская правда».

Погода приготовила спортсменам суровые испытания. Густой туман, холодный ветер, на возвышенности становящийся совершенно промозглым, в союзе с повышенной влажностью из-за дождя, прилагали все усилия, чтобы создать максимальный дискомфорт спортсменам. Однако они мужественно преодолели не только метеорологические капризы, но и естественные и искусственные препятствия. Туристов ожидали непростые трассы Острогорки, где они карабкались по мокрым скалам, спускались с вершин, сами организовывали страховку и переправы, бегали по лесу с тяжелым снаряжением, выполняли сложные специальные элементы.

Всего в трех дисциплинах было разыграно 14 комплектов наград. В личном зачете среди мужчин первенствовал Дмитрий Антонюк (команда «Азимут», 10-й лицей, Ставрополь), опередивший ставших соответственно вторым и третьим Евгения Савенко (сборная Ставрополя) и Александра Власова ( «Азимут»). Среди женщин лучшей стала пятигорчанка Елена Горелова, второй — ставропольчанка Алена Чеснокова (обе девушки учатся в Краснодаре и выступали за КГУФКСТ — Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма). На третьем месте Юлия Орлова (сборная Ставрополя).

В связках среди мужчин победу одержали Юрий Дудин и Александр Арцыбашев (Краснодар, КГУФКСТ), а у женщин лучшим дуэтом стали Юлия Орлова и Маргарита Черникова (сборная Ставрополя). Призерами в номинации «Дистанция – пешеходная – группа (длинная)» стали сборная Ставрополя (первое место), команды КГУФКСТ (второе) и «Азимут» (третье).

По итогам командной борьбы лучшим среди шести коллективов стал краснодарский КГУФКСТ, награжденный переходящим кубком «Ставрополки». Таким образом, главный приз соревнований впервые покинул пределы нашего края. На втором месте сборная Ставрополя, на третьем – команда Пятигорского центра детско-юношеского туризма и экскурсий имени Р. Лейцингера.

Наградным партнером соревнований выступила известная компания RedFox, вручившая сертификаты с денежным вознаграждением победителям и призерам чемпионата.

В конкурсе туристской песни победили Евгений Савенко и Юрий Дудин.

***

За отличную организацию соревнований редакция благодарит министерство физической культуры и спорта СК, федерацию спортивного туризма края, весь судейский корпус и персонально главного судью соревнований Геннадия Медведева и заместителя главного судьи Николая Трюхана, а также Северо-Кавказский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Елена СМИРНОВА , Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161018/ostrogorka_2016_turisty_vyderzhali_surovye_ispytaniya_97337.html
Фотография к статье Острогорка 2016: туристы выдержали суровые испытания
Состязания чемпионата Ставропольского края по спортивному туризму на горе Острой. Дюльфер
Состязания чемпионата Ставропольского края по спортивному туризму на горе Острой. Дюльфер
Фото: Илья СМИРНОВ
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