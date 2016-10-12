Дагомыс окрыляет журналистов / «Ставропольская правда» от 12 октября 2016 г.

В Дагомысе с 26 сентября по 2 октября проходил ХХ юбилейный фестиваль журналистов «Вся Россия – 2016». В его работе приняла участие делегация ставропольских журналистов, которую возглавили заместитель председателя ПСК – руководитель аппарата правительства Ставропольского края Ольга Прудникова и председатель регионального отделения СЖР Василий Балдицын.

Выставочная экспозиция и конкурсные работы ставропольчан были отмечены дипломами и наградами в нескольких номинациях. ( «Ставропольская правда» писала об этом, см. «Мир, который мы снова нашли», 28 сентября, «Ставрополье на фоне «Всей России», от 30 сентября, «Журналистам – от «Всей России», 4 октября 2016 г., «Мы станем лучшими!», 7 октября 2016 г.). Сегодня – подробности.

Братья по перу

Не так много существует мероприятий, где журналисты со всей страны могут общаться столь конструктивно и одновременно душевно. Дагомыс в этом смысле стоит особняком. Небольшой черноморский поселок, а вернее, его знаменитый красавец-небоскреб, восемь лет принимает в свои дружеские объятия специалистов пера и телекамеры. Они слетаются со всей страны, чтобы обменяться опытом, напитаться интересными идеями, попробовать свои силы в конкурсном состязании. Дагомыс окрыляет – его неповторимая атмосфера и общение с коллегами укрепляют значимость избранного тобой дела, уверенность в завтрашнем дне, дают новый импульс для дальнейшей плодотворной жизни и вдохновение. Если при этом удается понежиться на солнце и искупаться в волнах Черного моря – замечательно, но чаще всего на подобную роскошь либо не хватает времени, либо побережье накрывают дожди. Но, поверьте, серое небо и прохлада воздуха никак не влияют на солнечную радужность настроения и теплоту человеческого общения.

Этот фестиваль был юбилейным, двадцатым! Отчасти этим объяснялось большое количество иностранных делегаций из Финляндии, Франции, Болгарии, Афганистана, Индии и других стран, представителей ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ, Международного фонда журналистов. Хотя в мировом журналистском сообществе Союз журналистов России давно и прочно пользуется заслуженным уважением.

Открытие было торжественным, праздничным! В приветственной телеграмме к участникам фестиваля Президент России Владимир Путин отметил, что работа фестиваля – это «…отличные возможности всесторонне, на высоком экспертном уровне обсудить современные глобальные вызовы и актуальные проблемы, стоящие перед мировым сообществом. Это тем более важно, что труд журналистов, их ответственная гражданская позиция и компетентность играют особую роль в налаживании отношений и конструктивного диалога между странами и народами, в преодолении агрессии и дезинформации, в противодействии терроризму и коррупции, национальной и религиозной нетерпимости».

Тема доверия была главной и во вступительной речи председателя Союза журналистов России Всеволода Богданова.

– Диалог доверия сегодня необходим всему миру, – сказал он. – Доверие между странами, между коллегами в разных государствах, позволяющее налаживать диалог, избавляться от вражды и недопонимания и, наконец, доверие читателей газет и журналов, телезрителей и радиослушателей к средствам массовой информации. Доверие, без которого любой диалог, если и возможен, то уж точно малоэффективен.

Практически каждый из иностранных гостей сказал в адрес фестиваля много добрых слов. Так, лидер болгарских журналистов Снежана Тодорова заверила присутствующих в неизменности любви болгар к России и ее культуре, особенно к литературе, которая является достоянием всего мира. И никакие политические перемены, по ее словам, не способны это чувство ослабить. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович сказала, что журналисты всегда находятся на передовой, под особым прицелом, потому что практически всем им дано одно качество – умение и страсть говорить правду.

Известный журналист, а ныне советник Генерального директора ЮНЕСКО Генрих Юшкявичюс предложил перефразировать общеизвестный лозунг большевиков на «Журналисты всех стран, объединяйтесь!». Зал ответил аплодисментами.

Ставрополье: взгляд в будущее

Представленная на фестивале выставочная экспозиция ставропольской делегации вызвала неподдельный интерес и восхищение публики оригинальностью задумки, эффектностью исполнения и умелым применением высоких технологий. На вмонтированных в экспозицию экранах постоянно крутились видеоролики, рассказывающие о достижениях Ставрополья. Особой популярностью пользовался большой сенсорный экран, демонстрирующий карту края с дислокацией существующих у нас средств массовой информации. Несколько легких прикосновений давали возможность детального раскрытия сайтов, изучения районных и городских газет, чтения новостей, просмотра виртуальных редакций.

Свое выступление на презентации ставропольской экспозиции Ольга Прудникова посвятила вопросу инвестиций в сферу средств массовой информации. Она отметила, что информационная система региона должна помимо прочего стать эффективным и надежным инструментом экономического и социального развития территории, в первую очередь посредством создания позитивного и узнаваемого имиджа края. По словам Ольги Прудниковой, создание коммуникационной модели региональной стратегии является на сегодня ключевым условием успешного регионального брендирования.

Признание

Значительное внимание журналистов из различных регионов России привлек опыт работы ГУП СК «Издательский дом «Периодика Ставрополья», в который входят 24 районные газеты, и особенно выступление на фестивальном практикуме конкурса «Десять лучших газет России» его представителя – главного редактора районной газеты «Благодарненские вести» и одновременно газеты «Заря» Арзгирского района Аллы Абастовой. Она поделилась с коллегами опытом своей работы, рассказала об акциях по популяризации газеты, привлечению подписчиков, в том числе и на электронную версию. В ее выступлении речь шла и об улучшении содержания текстов, применении интересных рубрик, оперативности информирования населения и прочем. Кстати сказать, представленную на конкурс СЖР акцию «Благодарненских вестей» «Навигатор потребителя» жюри конкурса отметило дипломом.

Среди награжденных дипломом конкурса была и газета «Кавказская здравница» (главный редактор Эдуард Мовсесян). Журналисты представили на суд жюри аналитические статьи о разработке закона по Кавказским Минеральным Водам. Подчеркну, что «Кавказская здравница» много внимания уделяет развитию региона, сохранению историко-культурного наследия уникального бальнеологического курорта, повышению уровня сервиса, развитию внутреннего туризма.

Еще одним приятным событием на фестивальной площадке Дагомыса стала премьера документального фильма режиссера Валерия Тимощенко «Потерянный мир», представленного Союзом журналистов Ставрополья в рамках проекта регионального отделения «Ставропольская киношкола». Продюсером фильма выступил председатель Союза журналистов Ставрополья Василий Балдицын. Фильм рассказывает о творчестве одного из первых кинодокументалистов России Николая Минервина. Пронзительная кинодокументалистика вызывает ностальгические чувства по ушедшей эпохе возникновения и становления южного курорта страны, самобытности здешней архитектуры и традиций. Фильм занял первое место в конкурсе СЖР.

Медийные люди

Семь дней длился фестиваль, семь дней его участники получали возможность обмена опытом, общения с видными политиками и учеными, деятелями культуры и искусства, представителями международных организаций, коллегами изо всех уголков страны. Так, гостями фестиваля стали, помимо представителей иностранных делегаций, президент Абхазии Рауль Хаджимба, главы республик Ингушетии Юнусбек Евкуров и Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Архангельской области Игорь Орлов. С ними, в первую очередь, говорили об экономике субъектов, о развитии туризма, уровне безопасности и, конечно, межэтнических и конфессиональных отношениях, о все большем проникновении на территорию традиционного ислама радикальных течений, что так же актуально для Ставропольского края.

– Там, где культура, – там истина и добро, – сказал Рамазан Абдулатипов, – а там, где невежество, – там зло и ложь. К сожалению, массами овладевает именно невежество, так как оно легче проникает в сознание. Люди быстрее сплачиваются вокруг негатива, потому что этой дорогой идти легче. А вот до культуры надо подниматься, тут требуются усилия, работа.

С интересом было воспринято выступление мэра Сочи Анатолия Пахомова, очень откровенно и доступно рассказавшего о проблемах и достижениях одного из любимейших мест отдыха россиян и той огромной работе, что проделали жители южной олимпийской столицы для ее чудесного преобразования.

– Деньги имеют огромное значение в достижении столь грандиозной задачи, но не менее важно стремление и вклад в общее дело каждого человека, – резюмировал он.

Как правило, много людей было на встречах с корифеями российской журналистики Александром Минкиным, Ириной Петровской, Лидией Графовой, Владимиром Губаревым, Георгием Зубковым. И здесь сосредотачивались на обсуждении проблем, с тревогой воспринимаемых в обществе. Это независимость прессы от власти, противоречия, возникающие от «свободы слова» одних и «свободы слуха» других, ангажированность и финансовая заинтересованность некоторых СМИ, которые, с одной стороны, удерживая издание «на плаву», с другой – наносят сокрушительный удар по имиджу и репутации прессы как таковой.

Не раз в дискуссионных залах поднимался вопрос отрицательного воздействия на умы россиян многих низкопробных передач и ток-шоу, транслируемых федеральными каналами. Аргумент о высоких рейтингах совершенно не оправдывает разрушительные нравственные последствия для уровня культуры населения и без того не очень высокого. Большинство участников фестиваля говорили о необходимости скорректировать политику федеральных каналов во имя национальной безопасности страны, ибо подобная слепота, даже обусловленная коммерческими интересами, вполне способна подорвать устои общества изнутри.

На фестивале дискутировали о многом: о масштабах и силе коррупции, последствиях для экономики санкционных ограничений, о миграционных процессах и необходимости более лояльных законов для переселенцев из русскоязычных стран, чтобы Россия, а вернее, ее чиновничество не встречали наших бывших соотечественников «сапогом в душу».

Не впервые гостем журналистского форума становится член-корреспондент РАН Руслан Гринберг, в этом году тема его беседы называлась… «Экономика и счастье». Несмотря на предупреждение академика, что он будет говорить о грустном, на лицах зрителей не раз вспыхивали улыбки. Чувство юмора академика и свойственный ему оптимизм несколько успокаивали, потому что в своих экономических прогнозах Гринберг, увы, редко ошибается. Говоря о геополитическом одиночестве России и сложностях современной экономики, он тем не менее констатировал факт роста среднего класса в два раза. И еще две цитаты из выступления академика: «При наших трудозатратах мы даже не заслуживаем того уровня доходов, что имеем. Каждому из нас надо увеличивать свой личностный КПД». «Сегодня деньги стали Богом. Это сильно блокирует будущее…».

Большой интерес вызвало выступление заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмилы Боковой, которая обрисовала перспективы российской системы образования. Прямо скажем, его будущее гораздо оптимистичнее, чем настоящее. А перечень профессий, которые будут востребованы в весьма недалеком будущем, вызывает удивление у представителей старшего поколения. Наряду с традиционными специальностями появятся такие, как «управление умным домом», «утилизатор информации», «выращивание вундеркиндов» и другие, не менее любопытные.

Кстати, на фестивале много говорилось о будущем прессы, о ее уходе с бумажных носителей и перемещении в Интернет. Это общемировые тенденции, и российской прессе не считаться с современными реалиями нельзя. Поэтому очень востребован был мастер-класс «Лаборатории онлайн-журналистики», круглый стол «Журналисты в цифровом мире», которые курировал секретарь СЖ России Роман Серебряный.

Осенние премьеры

Все дни работы фестиваля журналисты могли смотреть премьерные показы наших и зарубежных кинематографистов, многие из которых рождали бурное зрительское обсуждение. Фильм «Охрана» режиссера Александра Прошкина – об одиночестве, о жизни в маленьком провинциальном городе, о светлом завтра, несмотря на кажущуюся беспросветность дня сегодняшнего. Фильм актрисы и продюсера Ольги Погодиной «Любовь прет-а-порте», напротив, сделан по западной кальке: красивая легкая комедия, снятая в Италии, о традиционности нетрадиционных отношений.

Эпилог фильма Михаила Левитина «Подлец» вызвал разно-чтения зрителей, что в принципе характерно для талантливо сделанного произведения: со странными героями, хитросплетениями сюжета, неожиданной концовкой, проникновенной музыкой и замечательной игрой актеров. В фильме снялась мать режиссера – Ольга Остроумова.

Интересная и серьезная дискуссия завязалась с известным журналистом и руководителем медиахолдинга «Красная звезда» Алексеем Пимановым, который продюсирует кинопроект «Крым. Почему?». Даже просмотр нескольких фрагментов будущего фильма дает понимание, что это будет глубокое и эмоциональное произведение – о любви и патриотизме, о войне и мире, о хрупкости и бесценности жизни, о чудовищности национальных и политических разногласий, когда они выливаются в открытую форму противостояния.

Самые горячие отклики получил спектакль «Журналист. Жизнь в секунду» Театра документальной журналистики. Режиссер-постановщик спектакля Ирина Михейшина. Герои спектакля – люди, ставшие легендой: Юрий Щекочихин и Анна Политковская... Наши коллеги, профессиональная деятельность которых стала причиной их смерти. Но «уйдя за горизонт жизни, они все-таки остались рядом с нами, ощущение, что диалог с ними не прерывался» – вот резюме спектакля.

На фестивале состоялся широкий показ документальных фильмов, телевизионных, мультимедийных и онлайн-проектов, презентации книг и журналов. В холле отеля разместились несколько фотовыставок и экспозиция современной карикатуры, привлекавшие неизменное внимание гостей Дагомыса.

Замечательную атмосферу форума создавали также талантливые артисты, выступавшие на различных концертных площадках фестиваля, – квартет «Дежавю» из Твери, певица из Тюмени Жанна Прохорихина, солисты Московского театра оперетты, вокальный дуэт «Русская душа». Французский шарм придали одному из фестивальных вечеров лауреат премии «Золоте перо России» Кирилл Привалов и его супруга, проведя уже традиционный для Дагомыса концерт-встречу «Шансон, шансон, шансон». В рамках фестиваля был проведен и ставший традиционным конкурс «Поют журналисты России», еще раз показавший, что и работникам СМИ не чужда тяга к искусству.

…В этом году на фестиваль приехало более тысячи журналистов – людей неравнодушных, талантливых, профессиональных, стремящихся своей работой принести действительную пользу обществу и своей стране. В заключительном выступлении председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов сказал:

– На протяжении двадцати лет форум собирает большую команду единомышленников, представляющих отечественные и зарубежные СМИ. Участники фестиваля с уважением относятся к лучшим традициям журналистики, ее этическим нормам и принципам, стремятся к упрочению профессиональных, дружеских контактов, развитию гуманитарного сотрудничества.

С каждым годом Дагомыс становится все более притягательным местом для людей, которых принято называть четвертой властью. Таковой она и должна быть – власть интеллекта, духовности и правдивой информации. И вывод, сделанный коллегами в результате семидневного анализа происходящих в мире негативных событий и профессиональных не всегда радующих тенденций, тем не менее однозначен: «Журналистика будет жить!».

Елена КУДЖЕВА

http://www.stapravda.ru/20161012/festival_zhurnalistov_vsya_rossiya__2016_v_dagomyse_krupnym_plan_97181.html