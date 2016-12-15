Ставропольские фермеры требуют отменить невыгодный им закон о выделе земельных участков

Фермеры Ставрополья настроены самым решительным образом добиваться отмены недавнего краевого закона о новшествах в сфере земельного оборота, уже прозванного ими «антикрестьянским». Это и стало поводом для экстренного съезда фермеров и владельцев земельных долей.

Поддержать своих коллег прибыли представители многих субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также других российских регионов. Всего съезд собрал более тысячи человек. Одной из наиболее многочисленных, кроме ставропольской, была делегация Краснодарского края, куда вошли участники недавнего «тракторного марша», по ряду причин не состоявшегося.

Инициатором проведения внеочередного форума выступил краевой Совет АККОР (Ассоциация фермерских хозяйств и сельхозкооперативов). Его участниками стали также первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань, министр сельского хозяйства Владимир Ситников, председатель Совета АККОР России Вячеслав Телегин, представители других организаций. Напомним, весь сыр-бор разгорелся из-за того, что в ноябре Дума края приняла поправки в Закон «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений». Резко увеличена норма для участка, выделяемого из общедолевого массива, – 2,5 тысячи гектаров вместо 30 прежних. Фермеры сразу же заявили, что это нарушение их прав, так как при таких нормативах невозможно будет создать новое хозяйство, а тем более думать о расширении. В связи с массовым переоформлением договоров аренды сельхозземель эта тема сегодня особенно болезненна. В фермерском обороте более миллиона гектаров земли, в коллективно-долевой собственности – свыше трех миллионов.

– На Ставрополье около 6 тысяч КФХ, у которых немногим более 100 гектаров, – сообщил председатель краевого Совета АККОР Виктор Пыленок. – Они начинали с нуля, приобретая новую технику за счет лизинга и банковских кредитов. После повышения нормы выдела участка эти люди не смогут увеличить свои наделы, не погасят долги и не смогут развиваться, создавая на селе новые рабочие места. Малоземельные фермеры с принятием этого закона лишатся возможности увеличить количество обрабатываемой земли и окажутся законсервированными в пределах ранее выделенного надела.

По мнению руководителя краевого АККОР, все эти 6 тысяч мелких КФХ со временем могут попросту обанкротиться, а значит, и фермерскому движению придет конец. По мнению выступавших на форуме, у пайщиков теперь два выхода: либо покорно подчиниться воле арендатора, став своего рода крепостным, либо продать землю за бесценок и податься на заработки в город. Вспомнили и про юрьев день – в самом прямом смысле этого слова. Когда-то, в ХV – ХVI веках, на Руси существовал единственный день в году, когда у крепостных было право перехода от одного помещика к другому. После отмены юрьева дня у крестьян такой «отдушины» не стало. Новые поправки в краевой закон сравнили именно с этим событием. К слову сказать, оба действа состоялись в конце ноября, с разницей буквально в несколько дней и веков.

Другой делегат съезда – глава крупного КФХ Иван Алексеенко из Ипатовского района считает, что недавняя законодательная инициатива отобрала надежду у начинающих фермеров, особенно молодых, желающих заняться малым агробизнесом. До недавнего времени интерес к открытию такого дела на селе явно возрос. Дамоклов меч повис и над стабильно работающими крестьянскими хозяйствами, прочно стоящими на ногах. Руководитель КФХ Сергей Погребняк из Курского района также убежден, что новый закон может обернуться катастрофическими последствиями в целом для самого села, разделив крестьян на своих и чужих – в зависимости от того, кому в аренду они отдадут свои наделы: социальная напряженность в глубинке только усилится.

Не раз в этот день на форуме звучали заявления, что поправки в земельный закон были приняты в одностороннем порядке, без обсуждения и совета с фермерами, которых не слышат и с которыми вообще в крае не хотят считаться. В ответ на это Николай Великдань заметил, что такие обсуждения проходили неоднократно. И к мнению оппонентов закона отнеслись со всей тщательностью. Правительство края отлично понимает, что фермеры вносят большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона. В этом году ими собрано 1 миллион 755 тысяч тонн зерна. В зависимости от производимых объемов сельхозпродукции на долю КФХ приходится 23 процента господдержки, выделяемой всей отрасли.

Председатель Совета АККОР России Вячеслав Телегин призвал собравшихся не нагнетать ситуацию, охладить горячие головы, перейти в русло конструктивного диалога с властью, еще раз взвесив все «за» и «против». По его мнению, в ближайшее время действие пресловутого краевого закона должно быть заморожено до выработки оптимальных вариантов решения проблемы в целом. «Закон ущемляет интересы крестьян, ориентирован на защиту крупных сельскохозяйственных предприятий. При окончательном принятии закона малые КФХ могут перестать работать. АККОР будет предпринимать шаги, чтобы разрешить ситуацию», – заявил Вячеслав Телегин.

Между тем, Виктор Пыленок сообщил, что фермеры Ставрополья, считающие, что при принятии закона не были учтены права и ограничены свободы аграриев, написали заявление в прокуратуру края с просьбой оценить ситуацию с правовой точки зрения. И вот на днях прокуратура после проверки передала дело в суд, выступив за отмену резонансного закона.

http://www.stapravda.ru/20161215/stavropolskie_fermery_trebuyut_otmenit_nevygodnyy_im_zakon_o_vyd_98866.html