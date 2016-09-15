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Славянский форум искусств «Золотой Витязь» в самом разгаре в Ставрополе

Мощным культурным десантом продолжает удивлять и радовать ставропольцев шествующий по нашему краю Vll Славянский форум искусств «Золотой Витязь».

Славянский форум искусств «Золотой Витязь»

Каких только интересных встреч и событий не преподносит буквально каждый день этой поистине необыкновенной недели. Блистательным стартом форума явилось выступление на открытой сцене на Крепостной горе Ставрополя Государственного академического Большого симфонического оркестра им. Чайковского под управлением народного артиста СССР В. Федосеева. Особенно людно сейчас в выставочном зале краевого Союза художников: здесь экспонируется уникальная фотовыставка «Свет фресок Дионисия – миру», да и в галерее «Паршин» стоит побывать, чтобы увидеть выставку ставропольских художников «Вера. Родина. Любовь». В Пятигорске, Буденновске, Арзгире и Солдато-Александровском публика рукоплескала Государственному ансамблю танца Беларуси, сегодня прославленный коллектив выступает на территории Кисловодского санатория «Крепость». А в краевом центре большой отклик получило еще одно беспрецедентное событие - концерт Государственного академического ансамбля народного танца им. И. Моисеева. Мероприятия «Золотого Витязя» имеют нынче широчайшую географию: творческие встречи проходят практически по всему краю – Новопавловск, Дивное, Новоселицкое, Курсавка, Светлоград, Невинномысск, Кисловодск, Михайловск, Александровское, Ипатово, Ессентуки, Железноводск, Новоалександровск... Гостями этих городов и сел стали замечательные мастера искусств – народные артисты России Лариса Голубкина, Зинаида Кириенко и Александр Михайлов, народный артист Республики Беларусь Владимир Гостюхин, заслуженные артисты России Инга Шатова и Борис Галкин... В концертных залах Кавминвод при аншлаге проходят красочные спектакли-концерты театра National Art (Болгария). Вчера на сцене Дворца культуры и спорта Ставрополя вновь снискал овации народный артист России Дмитрий Певцов в сопровождении группы «КарТуш», а в ДК им. Ю. Гагарина – спектакль с участием любимцев публики Ольги Кабо и Валерия Баринова. На многих точках форума успевает лично побывать неутомимый президент «Золотого Витязя» народный артист России Николай Бурляев, уже в первый день порадовавший ставропольцев своей премьерой – совместным выступлением с оркестром Федосеева. Все эти встречи несказанно радуют не только зрителей, но и самих артистов возможностью прямого общения, живого диалога, взаимного сердечного узнавания. «Золотой Витязь» в самом разгаре, а финал обещает много новых впечатлений субботним вечером на Крепостной горе.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20160915/slavyanskiy_forum_iskusstv_zolotoy_vityaz_v_samom_razgare_v_stav_96589.html
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Славянский форум искусств «Золотой Витязь»
Славянский форум искусств «Золотой Витязь»
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