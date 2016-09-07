Соревнования по воздушному биатолону проходят на фестивале воздухоплавания на Кавминводах

Традиционный, – уже XVIII, – Международный фестиваль воздушных шаров «Кавказские Минеральные Воды – жемчужина России – 2016» стартовал в Ессентуках и Пятигорске. Он также является вторым этапом Кубка России по «Воздушному биатлону» – виду спорта, изобретенному на Кавминводском фестивале. Он позволяет совместить наслаждение от неспешного плавания в воздушных потоках с азартом спортивной борьбы.

– Мы придумали и обкатали его в прошлом году и, честно говоря, не ожидали, что идея приобретет такую популярность, – признался один из авторов, президент федерации воздухоплавания Ставропольского края Виталий Ненашев. – Правила «воздушного биатлона» уже переведены на три языка – английский, польский и болгарский. А в Непале намерены даже провести Кубок Азии!

Суть «воздушного биатлона» в том, что в корзине каждого аэростата есть член команды, вооруженный лазерным ружьем. Как в лазертаге, он стремится попасть в противника, а также в воздушные и наземные цели безопасными лазерными выстрелами. Попадание фиксируют специальные датчиками. Виталий Ненашев особо отметил:

– Лазерные ружья, которые мы используем в «воздушном биатлоне», – пензенские, AT-программы – тоже отечественные.

Помимо «воздушного биатлона» изюминкой кавминводского фестиваля станут полеты в ущелья в окрестностях Кисловодска.

– Надо, чтобы пилоты получали максимум сложности в полетах. Иначе они к нам просто не будут приезжать, – раскрыл стратегический замысел организаторов президент краевой федерации воздухоплавания.

К сожалению, в «Жемчужине России – 2016» смогли участвовать не все, кто собирался:

– Одним не дали визу, другие прыгали с парашютом и травмировались.

В итоге участвуют десять аэростатов: из Анапы, Новосибирска, Москвы и Московской области, Краснодара, Ставропольского края и из Польши. Среди пилотов есть чемпионы предыдущих Кавминводских фестивалей: Марина Опарина, Сергей Воинов, Михаил Найденов. Но есть и новички. Один из них – Ежи Чернявский из Польши.

Впрочем, определение «новичок» в отношении Ежи не очень уместно. Воздухоплаванием он занимается 36 лет. Его шар парил в небе над Японией, Бразилией, США. Четыре раза польский пилот участвовал в фестивалях воздухоплавания в Индии.

– Воздухоплавание дает возможность ездить по всему миру и повсюду встречаться с друзьями, – объяснил журналистам суть своего многолетнего увлечения Ежи Чернявский.

Он ни раз бывал и в России. От своих друзей – русских воздухоплавателей много слышал о фестивале на Кавминводах. Вот и решил взглянуть на «Жемчужину России» собственными глазами. Уже первые полеты над курортным регионом оставили неизгладимое впечатление:

– Сверху совсем по-другому смотрятся горы, города, реки, озера. Проезжая на машине, такой красоты не увидишь.

Итоги «воздушного биатлона» подведут уже в ближайшее воскресенье. Победит пилот, набравший наибольшее количество очков. Он получит Большой перстень воздухоплавателя, выполненный из белого золота с рубиновой вставкой. А завершится фестиваль традиционным вечерним светомузыкальным шоу.

http://www.stapravda.ru/20160907/sorevnovaniya_po_vozdushnomu_biatolonu_prokhodyat_na_festivale_v_96397.html