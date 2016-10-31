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31 октября 2016 г.

120 кадетов пополнили ряды Ставропольского президентского училища

Во Дворце детского творчества краевого центра прошла торжественная церемония посвящения в кадеты Ставропольского президентского кадетского училища. Присягу принесли 120 воспитанников, поступивших в училище в этом году. Они поклялись горячо любить свою Родину, почитать родителей, уважать старших, всегда вести себя с достоинством и благородством.

В числе почетных гостей мероприятия были губернатор Владимир Владимиров, депутат Госдумы РФ Елена Бондаренко, представители краевого парламента, администрации Ставрополя. Они торжественно вручили ребятам удостоверения кадета СПКУ. Поздравить ребят с этим важным событием пришли их родные и близкие, члены попечительского совета СПКУ, рассказали в пресс-службе учебного заведения.

– Родине присягают один раз. Пусть клятва, которую вы даете сегодня, будет самой главной в вашей жизни, – отметил В. Владимиров, поздравляя будущих защитников Отечества. Он подчеркнул, что руководство края и Ставрополя находятся в постоянном взаимодействии с администрацией училища. – Вместе мы сделаем все, чтобы детям здесь было комфортно и безопасно учиться, расти и развиваться.

– Пройдут годы, будут новые победы и достижения, появятся новые герои, достойные сыны, которые прославят великое имя – Россия! Но вы всегда помните, что свой путь вы начали в Ставропольском президентском кадетском училище. И пусть слова «Честь имею Родине служить» станут вашим жизненным кредо, – поздравил кадетов начальник училища генерал-майор Леонид Куц.

Напомним, что Ставропольское президентское кадетское училище открыто в сентябре 2011 года. В июне текущего года в училище состоялся первый выпуск. Все 88 вчерашних кадетов поступили в престижные российские вузы, большинство – в высшие учебные заведения Министерства обороны РФ.

Татьяна ЧЕРНОВА
http://www.stapravda.ru/20161031/120_kadetov_popolnili_ryady_stavropolskogo_prezidentskogo_uchili_97630.html
Фотография к статье 120 кадетов пополнили ряды Ставропольского президентского училища
Кадеты Ставропольского президентского кадетского училища
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120 кадетов пополнили ряды Ставропольского президентского училища
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