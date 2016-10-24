Чемпионат ЮФО по спортивной акробатике на пилоне состоялся в Ставрополе

В ставропольском Дворце культуры имени Гагарина прошли состязания открытого чемпионата ЮФО по спортивной акробатике на пилоне, организатором которого выступила популярная в столице края школа танцев «Браво». Ее директор Анастасия Брежнева является многократным победителем и призером различных соревнований как по бальным танцам, так и по спортивной акробатике на пилоне от краевого до международного уровня. И, к слову, участницей проекта «Танцы на ТНТ» (второй сезон).

Кроме местных конкурсантов, в основном из столицы края и региона Кавминвод, на эти популярные среди молодежи соревнования приехали более полусотни спортсменов со всей России, включая ростовчан и самую «дальнюю» участницу из Москвы. Всего лауреаты были определены в семи категориях: четырех взрослых и трех детских.

Среди победителей специалисты отметили Валерию Пушкову из Ессентуков, ставшую лучшей в самой престижной категории «Элит» и представительницу ставропольской школы танцев «Браво» Алесю Артемову в категории «Профи».

Подобные состязания в краевом центре планируется проводить ежегодно. А следующим выступлением ставропольцев станет участие в аналогичном турнире, который называется кубок чемпионов «Galaxy pole», в Ростове-на-Дону в апреле будущего года.

http://www.stapravda.ru/20161024/chempionat_yufo_po_sportivnoy_akrobatike_na_pilone_sostoyalsya_v_97450.html