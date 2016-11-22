Куда катишься, ставропольский футбол?

К итогам осенней части первенства России по футболу в зоне «Юг».

При вступлении на пост директора ставропольского футбольного клуба «Динамо» Андрей Стежко, бывший главный технолог Черкесского хладокомбината, заявил: «У «Динамо» цель – место не ниже седьмого. Я знаю, что и как надо делать, уверен, что смогу с этим справиться». А что же мы получили в реальности? Сделав ставку на молодежь, руководство рассталось с группой квалифицированных спортсменов, а пришедшие им на смену новички пока мало приносят пользы, их КПД вряд ли соответствует уровню второго дивизиона.

Поисками оптимального состава главный тренер ФК А. Муликов занимался всю осень, а команду бросало то в жар, то в холод. Поражения от «Черноморца», «Ротора», «Армавира» и «Афипса» еще можно списать на разницу в классе, но какими аргументами оправдать неудачи в играх с «Чайкой», «Биологом», «Ангуштом»? Команда по результативности занимает 13-е место. Раньше полусотни мячей за сезон было для «Динамо» нормой, теперь в процентном исчислении и одного гола за матч не набирается. Только владикавказцы и «Ангушт» забили меньше наших. Самое печальное, что в игре ставропольского клуба пропала мысль, снизилось качество игры. Выше клуба краевого центра в таблице расположились поселковые команды «Чайка», «Биолог», «Афипс», юноши «Краснодара» и дебютант турнира «Сочи». Неужели самолюбие у людей, причастных к команде краевого центра, совсем атрофировалось?

Давно таких неудачных сезонов не было и в биографии пятигорского «Машука». Вроде с опытом работы в серьезном футболе в июне 2016 г. команду города-курорта возглавил в качестве главного тренера Зураб Саная. Но клуб ждал еще больший провал, чем на склоне горы Машук. Трудно уже и припомнить, когда пятигорчане так крепко оседлали последнюю строку турнирной таблицы. Спохватились в «Машуке», когда ниже опускаться было некуда: девять поражений в 10 матчах! За пять туров до зимней паузы З. Санаю на посту главного тренера сменил бывший наставник ставропольского «Динамо» В. Заздравных, но и он мало что изменил в турнирном положении команды. В половине матчей «Машук» не смог забить соперникам хотя бы один гол. Без корректировки действий игроков, без успешной селекции в ближайшее трансферное окно В. Заздравных не обойтись.

Ранее выступавший за «Факел» полузащитник «Армавира» Алексей Турик признал, что в зоне «Юг» не самые сложные соперники, всех их можно и нужно побеждать. Ставропольцы с ним явно не согласны. Вдвоем «Машук» и «Динамо» за весь первый круг не смогли отобрать ни одного очка в матчах с «Ротором», «Черноморцем», «Армавиром», даже с «Биологом» и «Чайкой», лишь по одному очку разжились во встречах с «Афипсом» и «Ангуштом». Где недооценка, где переоценка соперника, где психологический настрой и мотивация, где физическая готовность, а где безволие и технические способности – вот все, что не дает нашим командам согласиться с мнением А. Турика. «СП» уже как-то писала, что седьмое место не может быть целью и задачей на сезон для любого клуба любого дивизиона. Но в «Динамо» опять потолком своих достижений считают именно седьмую позицию в итоговой таблице чемпионата. Только теперь и до нее будет не так просто дотянуться.

Ситуация в турнирной таблице влияет и на зрительский интерес к команде. Соскучились по большому футболу в Волгограде, задачи перед «Ротором» поставили серьезные, и команда уверенно идет к намеченной цели. 26 тысяч человек посетили матчи волгоградцев дома и в гостях. Болельщики Владикавказа помнят былое величие «Алании», видно, верят в ее возрождение, и неслучайно по этому показателю команда на втором месте в зоне – 24700 ее поклонников посетили игры клуба. То же самое можно сказать и про ФК «Черноморец», ежегодный потенциальный лидер зоны «Юг», в этом сезоне матчи «моряков» уже посетили 20 тысяч поклонников футбола. Болельщики ставропольского «Динамо» расположились в таблице зрительского интереса на четвертом месте – 18500 человек. На такой показатель посещаемости надо бы и футболистам отвечать достойной игрой. Будь динамовцы сейчас на четвертом месте – какие могли бы возникнуть к ним претензии?! Празднование 200-летия Кавминвод, спортивный фестиваль народов Кавказа, временное пребывание в Пятигорске грозненского «Терека» помогли городу-курорту обзавестись великолепным стадионом. И до какой же степени обидно, что матчи «Машука-КМВ» посещает в лучшем случае…300 человек. Это худший показатель в нашей зоне.

Во время зимней паузы ставропольским клубам необходимо укрепить хромающие позиции. Представьте, где будут наши земляки, если в следующем сезоне в «Юг» вернутся команды Астрахани и Нальчика, которые готовы распрощаться с ФНЛ.

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Кто играл, кто забивал. 2016/17

«ДИНАМО»: А. Бакланов – 16, К. Бацев – 13, А. Белозеров – 9, А. Волобуев – 15, И. Голищев – 8, Д. Колесников – 1, В. Клепиков – 1, Ш. Курбанов – 13, А. Курачинов – 14/1, Н. Кукуяка – 10, Д. Люфт – 4, В. Магомедов – 15/4, Н. Погребняк – 6, В. Розов – 11/1, О. Суворов – 8/-11, И. Селеменев – 16/2, С. Сердюков – 16/3, Д. Тодуа – 3, С. Толстопятов – 8/-10, А. Хугаев – 16, Д. Хасцаев – 12/2, Д. Шаповалов – 6, В. Яновский – 2, С. Ярцев – 13. Главный тренер А. Муликов.

«МАШУК»: М. Абидинов – 16, В. Абидоков – 6/2, Р. Алиев – 16/2, В. Апресян – 1, С. Аншаков – 13, Х. Баев – 13/1, А. Блиадзе – 4, Д. Бугулов – 14, Р. Демидов – 10, Д. Джатиев – 14/5, Д. Зайцев – 6/-12, А. Карибов – 13/1, Г. Кабулов – 3, З. Кварацхелия – 3, В. Клепиков – 8, М. Михалев – 16, М. Мулляр – 12, А. Нестеренко – 15/3, Д. Омаров – 1, А. Поканинов – 4, Д. Родионов – 16, А. Садиров – 15/1, Ю. Шлеев – 12/-19, О. Шрейдер – 17/1, Н. Кайдаш – 4. Главный тренер З. Саная, с 6.10.2016 – В. Заздравных.

В. МОСТОВОЙ

http://www.stapravda.ru/20161122/kuda_katishsya_stavropolskiy_futbol_98194.html