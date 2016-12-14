Пишущих о спорте журналистов края наградили в Ставрополе

Под председательством министра физкультуры и спорта края Романа Маркова в актовом зале минобразования края прошло очередное заседание коллегии главного спортивного ведомства Ставрополья.

По сложившейся доброй традиции на коллегии были подведены итоги XXIV краевого смотра-конкурса по пропаганде физической культуры, спорта и олимпийского движения среди средств массовой информации за 2015 год, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в нем приняли участие более двухсот профессиональных журналистов из 23 печатных и электронных СМИ, совместно сотворивших около 5 тысяч публикаций на спортивные темы.

Среди газет с периодичностью издания 5 раз в неделю первенствовала «Ставропольская правда» (главный редактор Василий Балдицын). На втором месте «Вечерний Ставрополь» (Михаил Василенко) и на третьем «Кавказская здравница» (Эдуард Мовсисян). Среди газет с меньшей периодичностью выхода лучшей была признана редакция газеты «Наше время» Изобильненского района (Надежда Пратчик). Среди региональных и муниципальных телеканалов единственным и лучшим стал медиа-холдинг ООО «КМВ Телеком» телекомпании «Че» (Елена Соловьева), а среди аналогичных радиостанций ООО «Радио Провинция» (Евгения Кудряшова). В номинации интернет-газет лауреатом стал интернет-проект «Изобильный спортивный» (автор проекта Михаил Ефимов).

Среди журналистов в номинации «На лучшую статью, информацию о спорте» победителями стали спортивный обозреватель журнала «Открывающий мир» Анатолий Безнощенко, а также его коллеги из «Ставрополки» Сергей Визе и «Вечерки» Валерий Манин. Лауреатами схожей номинации «на лучшую серию статей и очерков, опубликованных в печатных и электронных СМИ» стали еще пятеро представителей «Ставрополки»: Валерий Мостовой — за серию материалов, посвященных ставропольскому футболу; Александр Мащенко — за серию материалов, посвященных пропаганде и развитию физкультурно-массовой и спортивной работы в Невинномысске; Николай Близнюк — за серию материалов, посвященных развитию физкультурно-массового и спортивного движения в регионе КМВ; Татьяна Чернова — за серию материалов, посвященных легендарным отечественным спортсменам и Антона Торгашова — за серию материалов, посвященных сборной России по футболу. Самую внушительную коллекцию наград традиционно собрал спортивный обозреватель на Кавминводах Николай Заузолков. Лауреатами также стали Алексей Бирюков ( «МК-Кавказ») и Михаил Ефимов ( «Наше время», Изобильненский район); Галия Козлюк ( «Темп»), и Кирилл Малеванный ( «Олимп», оба — Невинномысск); Ирина Коханович и Юлия Небышинец ( «Железноводские ведомости») и Александр Сердюков ( «Вестник Прикумья», Буденновск); Анатолий Красников и Василий Танасьев (оба — «Кавказская здравница») и Антон Массовер ( «На Водах»). Среди фотокорреспондентов были отмечены Кирилл Малеванный и Николай Заузолков.

Награждение победителей и лауреатов конкурса провели министр физической культуры и спорта Ставропольского края Роман Марков и Депутат Думы СК, олимпийский чемпион Игорь Лавров.

С. ЯКОВИЧ

http://www.stapravda.ru/20161214/pishuschikh_o_sporte_zhurnalistov_kraya_nagradili_v_stavropole_98798.html