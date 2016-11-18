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18 ноября 2016 г.
Возвращение «Нового вторника» / «Ставропольская правда» от 18 ноября 2016 г.

«Ставропольская правда» возобновляет сотрудничество с газетой «Новый вторник»

Уважаемые читатели! У нас есть хорошая новость для вас. «Ставропольская правда» возобновляет сотрудничество с редакцией газеты «Новый вторник». А это значит, что начиная с 22 ноября по вторникам в качестве приложения к «СП» вы будете получать еще четыре полосы общероссийского еженедельника. Напомним, «Новый вторник» позиционирует себя как независимую социально-политическую и просветительскую газету, доносящую до региональной аудитории «московский» взгляд на острые социально-экономические и политические темы.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161118/stavropolskaya_pravda_vozobnovlyaet_sotrudnichestvo_s_gazetoy_no_98096.html
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