Сайту «Ставропольской правды» 15 лет: ставка на качество

Нелегко быть пионером / «Ставропольская правда» от 2 декабря 2016 г.

В любопытное время мы живем. Производство контента перестало быть уделом лишь профессионалов. По большому счету, сегодня генерировать его может любой человек со смартфоном, порой добиваясь популярности намного большей, чем традиционные СМИ. Но значит ли это, что каждый блогер может претендовать на то, чтобы называться полноценным медиа?

Есть разные точки зрения по этому вопросу, но наш ответ в данном случае категоричен: нет. С такой уверенностью заявлять об этом нам позволяет как минимум возраст, а значит, и солидный жизненный опыт. Ведь «Ставропольская правда», много чего пережив за газетную историю, почти вплотную приблизилась к своему столетию.

«Да что там газета! – возможно, возразите вы. Это практически пережиток прошлого». Однако у «Ставрополки» на этот счет припасен другой козырь. Нашему сайту 1 декабря исполнилось 15 лет. Цифра на фоне векового юбилея вроде выглядит не очень серьезно, но это только на первый взгляд. Согласитесь, на самом деле мало какой региональный ресурс (да, кстати, и не только региональный!) сегодня может похвастаться и таким возрастом, и верной многотысячной аудиторией.

В общем, сегодня есть настоящий повод поностальгировать и немного похвалить себя. Ведь кто бы мог подумать полтора десятилетия назад, во что в итоге выльется эксперимент, основанный на чистом энтузиазме. Ресурс в Рунете в те времена был настоящей роскошью для любой организации. Однако газетный верстальщик, сисадмин да программист однажды задумали попробовать свои силы в разработке сайта родного издания. Еще в 2000-ом году предпринимались попытки выкладывать в Сеть газетные материалы, а к 2001-му эти «пробы» наконец оформились в полноценный сайт. Так «Ставрополка» стала первым СМИ в нашем крае, представившим свою электронную версию, и тем самым примкнула к отряду пионеров Ставнета.

Конечно, это была проверка своих знаний и возможностей, но вместе с тем нам искренне хотелось выйти в мир с тем, что печаталось в газете, и представить материалы, которых по тем или иным причинам не было в бумажной версии. Потому мы дружно взялись за новое дело без отрыва от основной работы, без дополнительных финансов и специализированных кадров. Решили идти методом собственных проб и ошибок. Ведь тогда нам негде было особо подсмотреть, что и как нужно делать, не существовало еще четких правил и критериев. И одно дело изучить язык веб-программирования и применить его технически, но совсем другое – реализовать проект в новой реальности, продумать и выдержать единую концепцию.

И надо сказать, задумка имела большой успех. Были времена, когда вести со Ставрополья разносились по всей стране, а сайт нашей газеты служил главным источником. Вспомним, к примеру, 2002 год, запомнившийся масштабным наводнением в Кочубеевском районе, или теракт в Ессентуках в 2003-м, когда прогремел взрыв в электричке. Причем окунуться в недавнее прошлое с легкостью можно и сейчас: редакция сохранила на сайте свободный доступ ко всем архивным материалам. Без преувеличения можно сказать, что такой полной информации обо всех сферах жизни Ставрополья за последние пятнадцать лет нет ни на одном ставропольском интернет-ресурсе. Да и редкие фамилии наших земляков нельзя найти в солидном архиве «СП» – неудивительно, что stapravda.ru неизменно оказывается в первых строках поисковой выдачи, когда пользователи ищут информацию о том или ином известном ставропольце.

С момента создания наш сайт, безусловно, не раз видоизменялся, постепенно перестав быть полным «зеркалом» газеты. Мы довольно быстро поняли, что в Интернете нет границ и что сайт может вмещать гораздо больше, чем бумага. Потому наряду с новостями и статьями наших журналистов мы размещали обширные фоторепортажи (фотогалереи), создавали разделы с «вернисажем» картин и фоторабот талантливых авторов. Отдельными проектами стали «Литературная гостиная» с подборкой произведений наших земляков, историческая «Губерния» и другие. Конечно, не прекращалась работа и в техническом плане: мы продолжаем внимательно следить за рынком и новыми технологиями, стараясь не отставать от передовых тенденций. Но концепция и тогда, и нынче остается неизменной – предоставлять читателям объективную и проверенную информацию.

Наряду с этим большое значение для сохранения аудитории имело и то, что за все эти годы ресурс не прекращал работу ни на один день. Сейчас, конечно, глупо отрицать, что по современным меркам сайт «Ставрополки» не особо оперативен – порой мы проигрываем в скорости быстро заполонившим рынок конкурентам. Но тут уж дело сознательного выбора: во что бы то ни стало дать молнию либо провести доскональный факт-чекинг и попытаться заполучить экспертную оценку, чтобы читатель был не только в курсе событий, но еще и понимал суть происходящего. Изначальная ставка на качество, а не на время все же оказывается вполне жизнеспособной.

«Печатные СМИ в нашей стране сейчас переживают глубокий системный кризис. Однажды все кинулись считать, что они «сами с усами» и могут на основе того мусора, который плавает по просторам Интернета, составить картину мира или подтвердить собственные воззрения на него, – отмечает главный редактор «Ставропольской правды» Василий Балдицын. – Но прошло не так много времени, как обнаружилось, что мусор есть мусор. И без квалифицированного лоцмана в этом мусоре не выплыть. Тогда без лишних слов становится понятной роль журналистов и авторитетных блогеров, которые и берут на себя ответственность таких лоцманов. Эти люди прежде всего умеют профессионально работать с информацией».

При этом, кстати, мы не стараемся слепо потакать потребностям аудитории. Ведь что сегодня стопроцентно читается? Истории про чужие постели, смерть и деньги. Всего этого читатель никогда не видел в «Ставрополке» – ни в газете, ни на сайте. Статус общественно-политического издания – флагмана периодики Ставрополья – обязывает не опускаться до дешевых скандалов и сенсаций. И мы искренне гордимся тем, что сегодня и в газете, и на сайте присутствует качественная публицистика, а также есть серьезная аналитика, щедро приправленная здоровым оптимизмом и естественным желанием быть искренними и честными с читателями. Не потому ли с завидной регулярностью на сайтах разного порядка продолжаем находить материалы журналистов «СП» без фамилий авторов и ссылок на издание. Хотя полностью сохраняются стилистические особенности текстов. Неприятно? Конечно. А с другой стороны, успокаиваем себя тем, что плохое воровать не станут.

А на плохой сайт уж точно не станут возвращаться. Потому не идем на поводу и у рекламодателей. Мы осознанно заняли позицию, скажем так, нейтральности в подаче пиара. Понятно, что любой проект сегодня должен приносить деньги. Какую-то прибыль мы однозначно теряем, не допуская, чтобы реклама «пёрла» из каждого пикселя. Да, лишаемся дохода, но сохраняем постоянных читателей, давно пресытившихся агрессивным рекламным потоком, который на многих ресурсах резко обрушивается, когда не успеваешь прочесть и двух полезных строчек…

Самолюбование, конечно, немного захватывает, и здесь важно вовремя остановиться. Напоследок нельзя не сказать слова признательности тем, для кого мы стараемся. Редакция сердечно благодарит постоянных посетителей сайта за преданность. Надеемся, что за все минувшие годы приносили вам пользу и положительные эмоции. Мы понимаем, что далеко не идеальны, но ради вас продолжаем непрерывно совершенствоваться.

И это правильно. Ведь впереди у сайта «Ставропольской правды» еще 15... нет, 50 или 500 таких же славных лет. Мы будем жить долго.

Спасибо всем, кто был и остается с нами! До новых встреч на сайте!

http://www.stapravda.ru/20161201/saytu_stavropolskoy_pravdy_15_let_stavka_na_kachestvo_98443.html