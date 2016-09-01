День знаний отметили во всех учебных заведениях Ставропольского края

В День знаний глава края В. Владимиров посетил несколько районов. Первых с праздником он поздравил педагогов, родителей и учеников средней школы № 1 села Левокумского. «Как и прежде, 1 сентября объединяет всех нас и остается днем, приносящим знания, которые мы используем всю свою жизнь. Это праздник будущего, и наше будущее – это дети», – отметил он. В. Владимиров также принял участие в торжественной линейке в средней школе № 2 села Арзгир. Губернатор осмотрел образовательное учреждение, в котором был сделан ремонт. В прошлом году в здании отремонтирован спортзал, кроме того, в рамках краевой программы было установлено 198 современных оконных блоков.

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Торжественное построение, посвященное началу учебного года, прошло в Ставропольском филиале Краснодарского университета МВД России. С приветственным словом к курсантам обратились почетные гости, в т. ч. главный федеральный инспектор по СК аппарата полномочного представителя Президента в СКФО Сергей Ушаков.

Дмитрий Краснокутский, начальника филиала, обращаясь к студентам, отметил: «Вы выбрали профессию, которая не только трудна, но порой и очень опасна. Она требует мужества, самоотверженности и глубоких знаний. Будущая служебная деятельность потребует от вас высокой культуры, доброжелательного отношения к людям и нетерпимости к нарушениям правопорядка».

Затем почетные гости вручили первые офицерские погоны слушателям, которым приказом МВД присвоено звание «младший лейтенант полиции».

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Первый звонок прозвенел и для 33 тысяч первоклассников региона, в том числе для 122 малышей, которые будут учиться в лицее № 17 Ставрополя, где побывали корреспонденты «Ставропольской правды».

На торжественной линейке мы встретили много счастливых и взволнованных лиц. Как отметила директор лицея № 17 Ольга Попцова, 1 сентября – это праздник тех, кто учится, и тех, кто учит. В лицее работают замечательные педагоги, которые делают все для того, чтобы раскрыть таланты детей.

– Дорогие первоклассники, сегодня для вас начинается новый жизненный этап: будут трудности и преграды, но знайте, что всегда рядом с вами мудрый учитель. Пусть школьные году будут для вас счастливыми! Дорогие выпускники, пусть грядущий год исполнит все ваши желания. Верьте в себя, упорно идите к цели, не бойтесь трудностей! – пожелала О. Попцова.

Первая линейка в лицее № 17, безусловно, запомнится первоклашкам, ведь добрые напутственные слова они услышали не только от учителей, позитивный настрой детям подарили Мэри Поппинс, Бармалей, Доктор Айболит…

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Праздничные программы, посвященные Дню знаний, прошли в вузах региона. Так, в Северо-Кавказском федеральном университете первокурсникам торжественно вручили студенческие билеты и зачетные книжки. В этом году в СКФУ поступило рекордное количество человек – почти восемь тысяч. Это ребята из 53 субъектов России и 30 иностранных государств. Самый высокий балл среди первокурсников, 292, – у Елены Звягинцевой. Девушка выбрала специальность «Медицинская биохимия».

А в Ставропольском государственном медицинском университете День знаний отметили торжественным шествием колонны всех факультетов, творческим приветствием первокурсников и традиционным запуском в небо воздушных шаров.

В 50-й раз День знаний встретили в Ставропольском государственном педагогическом институте. Именно здесь можно было не только услышать российский гимн, но и увидеть: студенты «исполнили» его, используя язык жестов.

Особенным 1 сентября стало для студентов и преподавателей Ставропольского государственного аграрного университета – здесь открыли новое современное 11-этажное общежитие, рассчитанное на тысячу мест. В этот же день студенты-счастливчики заселились в комфортные двухместные комнаты, где есть все необходимое: полный комплект мебели, Интернет и отдельный санузел. На каждом этаже расположилась оборудованная кухня, кроме этого в общежитии открыли столовую, рассчитанную на 250 мест, теперь здесь можно подкрепиться за небольшую плату, ведь продукцию на вузовскую кухню поставляет собственное учебное хозяйство. Еще один несомненный плюс, что общежитие находится в шаговой доступности от университета.

Поздравить с долгожданным событием коллектив, студентов и ректора вуза Владимира Трухачева пришли губернатор края Владимир Владимиров, заместитель председателя правительства СК Ирина Кувалдина.

– Пусть в этом доме всегда горит огонек: может, кто-то будет кричать в окно «халява», кто-то – будет петь серенады, кто-то из студентов сыграет свадьбу. Обязательно приду на первую свадьбу, – пообещал губернатор. – Я сегодня был в отдаленных территориях края и понял, что там дети хотят учиться: здорово, что, приехав из Арзгира, Нефтекумска, Курского района, они могут жить в достойных условиях. Замечательное общежитие! Пусть в этом доме живет добро!

После официального открытия ректор вуза В. Трухачев пригласил гостей на экскурсию по новому корпусу.

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С Днем знаний жителей края поздравил министр образования и молодежной политики СК Евгений Козюра: «Первое сентября – праздник волнующий, яркий, незабываемый. Для 33 тысяч первоклассников края прозвучал первый звонок. Впереди – новые открытия, новые успехи. Для старшеклассников и выпускников наступающий год станет определяющим в выборе профессии. Этот праздник и для первокурсников, сделавших очередной шаг по дороге знаний. Пусть высокие результаты в школе помогут вам достичь поставленных целей!

Отдельные пожелания педагогам. Настоящий педагог – это больше, чем профессия. Мы верим, что вы приложите все усилия, чтобы ваши ученики стали грамотными, образованными людьми, достойными гражданами России. Желаю всем успешного и плодотворного учебного года, уверенности в своих силах, осуществления самых смелых замыслов и ярких открытий!».

http://www.stapravda.ru/20160901/den_znaniy_otmetili_vo_vsekh_uchebnykh_zavedeniyakh_stavropolsko_96295.html