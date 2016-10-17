В селе Дмитриевском Красногвардейского района сыгран 74-й финал Кубка Ставропольского края по футболу. В 62-й раз эти популярные в нашем регионе соревнования прошли под эгидой «Ставрополки».

В решающем поединке за почетный трофей сошлись две сильнейшие команды краевого футбола последних лет — ставропольская «Электроавтоматика» и «Колос-Калининское» из села Покойного Буденновского района, два последних сезона принципиально выступающий во второй группе краевого первенства.

«Колос» дважды выигрывал кубок «СП» (2009 и 2010 гг.) и дважды становился чемпионом края (2010 и 2013 гг.), «Электроавтоматика» становилась чемпионом края в 2011, 2014 и 2015 гг. и является безоговорочным лидером нынешнего первенства. В розыгрыше краевого кубка заводчане не менее успешны: они выигрывали приз в 2011 году, а став его обладателями в прошлом сезоне в третий раз подряд, футболисты «Электроавтоматики» завоевали трофей навечно.

На пути к финалу «Электроавтоматика» последовательно переиграла красногвардейскую «Гвардию» — 3:0, «Родину» из Дмитриевского — 4:0 (обе игры на выезде) и изобильненский «Сигнал» — 6:0 (дома). «Колос-Калининское» оказался сильнее лысогорской «Чайки» — 3:1 (на выезде), новоселицкого «Свободного труда» — 4:2 и буденновского «Спартака» — 3:2 в дополнительное время (обе игры дома).

Финальный поединок прошел в бескомпромиссной борьбе. В начале игры соперники обменялись «быстрыми» голами. Воспитанники Рафаила Маркосянца из села Покойного повели в счете уже на третьей минуте встречи, отличился Игорь Коробейников. Но уже через десять минут счет благодаря Антону Бычкову стал равным — 1:1. Этот результат до перерыва не изменился. После завершения основного времени игры счет также был равным — 2:2. После перерыва авторами голов стали все тот же Коробейников, в середине тайма оформивший дубль и снова выведший хлеборобов вперед, а под занавес второго тайма отличился Михаил Попов. В дополнительное время точный удар Нодара Плиева принес «Электроавтоматике» пятый трофей за последние шесть лет!

Обладателями кубка «Ставрополки» стали Василий Батраков и Гога Бераиа; Антон Бычков и Владимир Вартанов; Юрий Губа и Александр Кунченко; Сергей Нижевязов и Нодар Плиев; Михаил Попов и Владимир Саверский; Сергей Соколов и Маркос Саркисян; Александр Студзинский и Константин Ткаченко; Игорь Цырков, Павел Черноруков и Никита Шеховцов. Главный тренер – Вадим Соколов, начальник команды – Михаил Константинов.

Лучшими игроками финала были признаны вратарь «Колоса» Николай Лебедев и автор победного мяча заводчанин Нодар Плиев.

Специально к решающей игре историограф ставропольского футбола Иван Паскаль (уже не в первый раз!) подготовил программку матча. Награждение победителей призами, грамотами газеты и новым кубком края проводили обладатель первого в истории Кубка «Ставрополки» 1955 года в составе команды «Звезда» Владимир Рыбаков, президент краевой федерации футбола Сергей Барабаш и председатель краевого комитета ветеранов футбола Юрий Федотов.

Редакция «СП» выражает благодарность председателю СПК колхоз «Родина» Лидии Душка и зампредседателя Алексею Душка, а также судейской коллегии и краевой федерации футбола за помощь в организации и проведении соревнований.

http://www.stapravda.ru/20161017/elektroavtomatika__obladatel_kubka_stavropolki_po_futbolu2016_97296.html