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6 декабря 2016 г.

В коммунальных бедах многоэтажки Невинномысска обвинили котов

Любопытное объявление появилось на подъездах обычной многоэтажки в Невинномысске. Судя по всему, написано оно старшим по дому или же представителями управляющей компании. Посвящено обращение… влиянию кошек на коммунальную систему многоквартирного здания.

По мнению автора послания, «постоянно открытые двери способствуют проникновению в подвал диких кошек, которых разводят некоторые жильцы дома». Что же потом творят безобидные с виду мурлыки, собравшиеся в подполье? Об этом простые граждане даже не подозревают. Распоясавшиеся дикие коты – вот, оказывается, главная причина коммунальных бед и высоких тарифов.

Во-первых, как следует из объявления, пушистые хулиганы, собравшись в стаи, злонамеренно до голого металла сдирают изоляцию и стекловату с труб в подвале. А это приводит к «потере теплоносителя» и «увеличению платежей за горячую воду и теплоснабжение».

Более того, как выяснилось, Васьки и Мурки, расплодив в подвале блох, тем самым специально препятствуют обслуживанию инженерных сетей многоэтажки, а также снятию показаний с общедомовых счетчиков. Последнее же обстоятельство, само собой, «влечет за собой увеличение ОДН». Какие еще бесчинства творят безобидные с виду пушистики, пока что остается скрыто подвальной мглой.

А как обыватели относятся к попытке во всех коммунальных неурядицах обвинить кошек? Как и можно было предположить, с юмором. И предлагают простой выход из ситуации. Нужно просто назначить хулиганистых созданий… старшими по подъездам, положив им твердый оклад – несколько пачек сухого «Вискаса» в месяц каждому. Тогда у котов отдельно взятого дома пропадет желание повышать ОДН, препятствовать инженерному обслуживанию сетей и так далее. Как следствие, в многострадальной многоэтажке тут же наступит настоящий коммунальный рай…

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161206/v_kommunalnykh_bedakh_mnogoetazhki_nevinnomysska_obvinili_kotov_98595.html
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Вот он, главный виновник коммунальных страданий в многоквартирном доме
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