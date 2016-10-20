Лучших литераторов современности определил «Золотой Витязь»

Как мы уже сообщали, на Ставрополье завершился VII Международный славянский литературный форум «Золотой Витязь».

Лучшим писателям, поэтам, сценаристам были вручены статуэтки — еще одно признание их таланта. Отбор произведений проводился в семи номинациях: проза, поэзия, публицистика, литература для детского и юношеского возраста, литература по истории славянских народов и работы по славянскому литературоведению, литературные киносценарии, а также дебютные произведения молодых литераторов. На конкурс поступило около 150 произведений разных жанров из регионов России и зарубежья.

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Номинция: « Литература для детей и юношества »

Золотой Витязь:

1. Волженцев Николай Александрович. Россия, Оренбург. За книгу «Крыша с кандибобером»

2. Копанева Тамара Александровна. Россия, Киров. За книгу «Вятское далёко»

Серебряный Витязь:

Дашкевич Татьяна Николаевна. Беларусь, Минск. За книги «Денежный мешок» и «Лезгинка Рубинштейна»

Бронзовый Витязь:

Сосницкая Маргарита Станиславовна. Россия, Москва. За книгу «Сказки нашего времени»

Золотые дипломы:

1. Дружаева Ирина Валентиновна. Россия, Городец. За книгу «Предчувствие любви»

2. Куимов Олег Владимирович. Россия, Москва. За книгу «Сказки на тему русских народных пословиц и поговорок»

Номинация « История славянских народов »

Золотой Витязь:

Терзич Славенко. Сербия, Белград. За книгу «Драма одной европейской цивилизации»

Серебряный Витязь:

Радинович Родован. Сербия, Белград. За книгу «Характер войн по разрушению Югославии»

Бронзовый Витязь:

Яхонтов Юрий Александрович. Россия, Москва. За книгу «Летопись славян-россов с древнейших времён до Рюрика»

Номинация « Славянское литературоведение »

Золотой Витязь:

1. Бойко Светлана Андреевна. Россия, Москва. За книгу «Лермонтов. Московские страницы жизни и творчества»

2. Новикова-Строганова Алла Анатольевна. Россия, Орёл. За книги-исследования творчества Н.С. Лескова, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского

Серебряный Витязь:

Евтихиева Анна Сергеевна. Россия, Москва. За книгу «Гоголь Русского Зарубежья»

Номинация « Литературные киносценарии »

Золотой Витязь:

Овакимян Давид Сейранович. Армения, Ереван. За киносценарий «Джамаллудин»

Серебряный Витязь:

1. Лис Людмила Владимировна. Россия, Москва. За киносценарий «Александрийская звезда»

2. Усов Анатолий Николаевич. Россия, Москва. За киносценарий «Шурави»

Золотые дипломы:

1. Исабеков Карл Шугаевич (Карл Иса Бек). Казахстан, Алматы. За киносценарий «Курмагазы. Великий композитор Великой степи»

2. Доброхотов Леонид Васильевич. Россия, Москва. За киносценарий «Прилог»

3. Лукин Юрий Леонидович. Россия, Ивангород. За киносценарий «Горел»

4. Страхова Елена Викторовна. Беларусь, Минск. За киносценарий «Камень»

Номинация « Поэзия »

Золотой Витязь:

1. Петров Виктор Сергеевич. Россия, Ростов-на-Дону. За книгу «Болевой порог»

2. Терёхин Вадим Фёдорович. Россия, Калуга. За книгу «Стихи от Вадима»

Серебряный Витязь:

Шелехов Михаил Михайлович. Беларусь, Минск. За книгу «Танец оборотней»

Бронзовый Витязь:

Кебурия Георгий Николаевич. Грузия, Тбилиси. За поэтический пересказ «Облачённый в шкуру тигра» поэмы Шота Руставели

Золотые дипломы:

1. Бочкова (Таланова). Россия, Нижний Новгород. За книгу «Сквозь снега, наметённые в вёснах»

2. Горюнова Ирина Стояновна. Россия, Москва. Сборник верлибров «Капитолийская волчица»

3. Лис Людмила Владимировна. Россия, Москва. За драму в стихах «Иеремия»

4. Орлов Александр Владимирович. Россия, Москва. За книгу «Время вербы»

5. Поликанина Валентина Петровна. Беларусь, Минск. За книгу «Не сдавайся времени, душа!..»

6. Саницкая Людмила Николаевна. Россия, Москва. За книгу «Час Водолея»

7. Суховский Валентин Николаевич. Россия, Москва. За книгу «Россия, как судьба»

8. Сухорукова Мария Арсеньевна. Россия, Нижний Новгород. За книгу «Ароматные звуки»

9. Чистяков Валентин Иванович. Россия, Калуга. За книгу «Не дам в обиду»

10. Ясникова Татьяна Викторовна. Россия, Иркутск. За книгу «Родник»

11. Ключникова Юлия Владимировна. Грузия. За книгу «Хрустальные вазы»

Номинация « Проза »

Золотой Витязь:

1. Абсава Георгий Иванович. Россия, Москва. За книгу «Не кончив песни лебединой…»

2. Гаврилов Николай Петрович. Беларусь, Минск. За книги «И отрет Бог всякую слезу», «Господь, мы поднимаемся. Хроника детского крестового похода»

Серебряный Витязь:

Тулушева Елена Сергеевна. Россия, Москва. За книгу «Чудес хочется!»

Бронзовый Витязь:

Зарубин Михаил Константинович. Россия, Санкт-Петербург. За книгу «Непостижимая Родина»

Золотые дипломы:

1. Анастасиади Ирина Константиновна. Греция, Афины. За книгу «Три безумных недели до конца света»

2. Зиганшин Камиль Фарухшинович. Россия, Казань. За книгу «Золото Алдана»

3. Крюкова Елена Николаевна. Россия, Москва. За книгу «Солдат и Царь»

4. Макшеев Вадим Николаевич. Россия, Томск. За книги «На закате», «Последнее прости»

5. Перельштейн Валентин Наумович. США, Лос-Анжелес. За книгу «Реставрация»

6. Петров Сергей Владимирович Россия. Москва. За книгу «Неудержимый»

Номинация « Публицистика »

Золотой Витязь:

Поляков Юрий Михайлович. Россия, Москва. За книгу «Лезгинка на лобном месте»

Серебряный Витязь:

1. Замлелова Светлана Георгиевна. Россия, Москва. За книгу «Нам американцы объявили санкции»

2. Чижов Михаил Павлович. Россия, Нижний Новгород. За книгу «Константин Леонтьев»

Бронзовый Витязь:

Румянцев Андрей Григорьевич. Россия, Москва. За книгу «Валентин Распутин. Серия ЖЗЛ»

Золотые дипломы:

1. Вороков Владимир Халидович. Россия, Нальчик. За книгу «Лица кавказской национальности в произведениях Владимира Ворокова»

2. Евич Юрий Юрьевич, Гришина Людмила Владимировна. ДНР, Донецк. За книгу «В окопах Донбасса. Крестный ход Новороссии»

3. Лепещенко Александр Анатольевич. Россия, Волгоград. За книгу «Смешные люди»

4. Лобова Тамара Михайловна. Россия, Кисловодск. За книги «Крик подстреленной птицы», «Письма под образами»

5. Смирнов Сергей Анатольевич. Россия, Москва. За книгу «Железные лавры Рюрика»

6. Филимошкина Наталья Владимировна. Украина, Днепропетровск. За книгу «Мы живём, под собою не чуя страны. Украина 2014-2016»

http://www.stapravda.ru/20161020/luchshikh_literatorov_sovremennosti_opredelil_zolotoy_vityaz_97377.html