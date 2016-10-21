Ставропольский изобретатель Александр Бурмистров запатентовал парогазовый двигатель с КПД 80%

Альтернатива Бурмистрова / «Ставропольская правда» от 21 октября 2016 г.

Кулибины в нашей стране не перевелись. Есть люди, способные посмотреть на проблему с неожиданной точки зрения и найти решение, которое другим и не снилось. Таких называют самородками.

У Александра Бурмистрова всегда присутствовала творческая жилка. А то, что является его последним, подчеркиваю, уже запатентованным изобретением, без всякого преувеличения может вообще перевернуть мир двигателей, причем не только автомобильных.

Жизнь не сказать что легкая досталась. Когда Саше было 14 лет, умер отец. Так что матери троих детей пришлось поднимать самой. Да и до той поры в семье много было трудных житейских переплетов.

В семье вспоминают, что прадед по маминой линии очаровал родовитую панночку. Сам-то был, как тогда говорили, холопом при богатой семье. Любовь была такая крепкая, что сбежали молодые без родительского благословения с Украины в Сибирь аккурат в период столыпинских реформ, когда за Уралом переселенцам давали землю. Поначалу жили в землянке, позже построили дом. И только, можно сказать, зажили нормально, как случились революция и Гражданская война. В 1924 году семью раскулачили и сослали из Сибири в Краснодарский край.

Дед воевал и в Гражданскую, и в Финскую, погиб в Великую Отечественную войну. Вот только материальной помощи от государства бабушка как вдова погибшего так и не дождалась. Нет трупа – нет факта смерти. Так объяснили вдове. После прямого попадания снаряда в грузовик не осталось буквально ничего, поэтому в похоронке значилось «пропал без вести». Но командир все же написал письмо, где рассказал без утайки, как было, – трагедия произошла на его глазах. Дед по отцу был офицером. А бабушка пела когда-то в опере в Царицыне (ныне Волгоград). Все эти семейные подробности в семье хранят и передают из поколения в поколение.

Александр благодарен, что предки и Бог наградили его живым характером, большим любопытством к жизни и техническим талантом. Образование? В Минераловодском железнодорожном училище не было дисциплины с названием «изобретательство». Да и на юрфаке, четыре курса которого он закончил позже заочно, этому тоже не учили. Однако творческая жилка у Бурмистрова всегда присутствовала.

После училища водил грузовые поезда. До 1997 года это была его главная профессия. В 1983 году переехал в Ставрополь к маме. Однако это была не единственная веская причина остаться в Городе Креста. Дочка хозяев, у которых снимал квартиру его брат, оказалась уж больно хороша да умница к тому же. Не смог уехать, хотя отпуск заканчивался и пора было на работу в локомотивное депо Минвод. Долго не думал – вскоре молодые поженились.

Свой мужской план Александр Львович, можно сказать, перевыполнил. Дерево посадил не одно – целый сад, дом построил своими руками, а сыновей аж двое уже взрослых. Вот, казалось бы, сиди на завалинке покуривай (это образно, потому что вредных привычек у него нет), получай кайф от жизни. Так нет же, одолевает душу желание творить. В его случае – изобретать.

В свое время Александр Бурмистров учился в университете Чурсина, еще при жизни его основателя Владимира Дементьевича. Руководитель его тягу к изобретательству поощрял. На производственной базе этого учебного заведения Александр Львович занимался разработкой линии по переработке сои. Установка несколько лет успешно работала, пока не пришли иные времена.

В детстве, кстати, тоже постоянно что-то изобретал, сам собрал радио. Однажды изготовил дельтаплан, для чего пришлось стащить из дома несколько простыней, которые в накрахмаленном виде вполне успешно держали самодельный аппарат в воздухе. В 8 классе ему доверили работать на тракторе. Правда, после «показательного» катания на санях своих одноклассников досталось всем, ему в особенности. Характер такой, ну как усидеть на месте. Трактор, конечно, забрали.

В училище у них был преподаватель электротехники Ким Семенович. На уроке он дал задание собрать электрическую схему. Так у Бурмистрова остались лишние детали, при этом, однако схема, успешно работала. «Саша, – сказал учитель, – да ты настоящий Тесла (гениальный изобретатель. – Л.К.). Как тебе это удалось?».

А все потому, что Александр Львович не умеет держаться общепринятых правил. Если бы было иначе, не было бы и его знаменитого парогазового двигателя, о котором уже известно и в Сколково, и в Федеральном институте промышленной собственности. Именно в этом научном учреждении в мае 2016 года ему выдали патент на изобретение.

В чем секрет двигателя Бурмистрова? Он принципиально отличается от обычного поршневого. Двигатель использует не только энергию расширения газов, но и тепловую энергию, полученную за счет использования бензина. Впрочем, технические подробности годятся для специального журнала. А вот что понятно обычному читателю: КПД двигателя равен почти 80 процентам. Автомобилисты сразу поймут, что это мощнейшая экономия бензина. Потому что КПД даже самого лучшего автомобильного двигателя продвинутых в автомобилестроении японцев – 19 процентов.

Но, как часто у нас бывает в России, изобрести гениальный механизм – полдела. А вот изготовить опытный образец и запустить его в производство получается далеко не у всех. Сколько наших изобретений с таким подходом перекочевало на Запад. Но Александр Львович оптимист. Большие надежды он возлагает на государственную корпорацию «Ростех», в которой уже заявили о своем желании заняться внедрением в производство двигателя Бурмистрова. Это одна из мощнейших госкорпораций, которая занимается космическими проектами, строит танки, самолеты. А изобретение А. Бурмистрова можно использовать не только в автомобилестроении.

Многие эксперты уже вынесли свой вердикт: внедрение парогазового двигателя способно двинуть вперед не только нашу промышленность, но и сберечь природу. Вредных выбросов в атмосферу станет на порядок меньше. Лишь бы не постигла ставропольского Кулибина участь многих не менее талантливых изобретателей, которым так и не удалось добиться своей цели. Его двигатель – великолепная альтернатива действующим поршневым. По этой причине всерьез можно опасаться противодействия нефтяных компаний, которые, безусловно, не могут быть заинтересованы в снижении продаж бензина. Но хочется надеяться на лучшее.

http://www.stapravda.ru/20161021/stavropolskiy_izobretatel_aleksandr_burmistrov_zapatentoval_paro_97380.html