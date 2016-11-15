В Ставропольском Дворце культуры и спорта завершился финал конкурса «Мисс Студенчество России – 2016». В течение пяти дней девушки из разных уголков страны соревновались в интеллектуальном, творческом и спортивном конкурсах, успели сдать нормы ГТО, а также побывать в Пятигорске. Там студентки не только увидели красоты города-курорта, но и приняли участие в благотворительной акции.

В финале конкурса каждая конкурсантка продемонстрировала свои творческие способности, а также приняла участие в дефиле в народных костюмах и вечерних платьях. Поздним вечером 15 ноября жюри вынесло свой вердтикт. По итогам конкурса первой вице-мисс стала Валерия Волкова из Саратовской области. А корону победительницы получила Диляра Ялалтынова из респуплики Татарстан. Свою победу она посвятила маме.

По итогам голосования в Интернете и при помощи смс приз зрительских симпатий получила Ирина Говердовская из Мордовии. Кроме того, впервые на конкурсе были вручены короны федеральных округов. Представительница Ставрополья Анастасия Казакова завоевала титул вице-мисс.

http://www.stapravda.ru/20161115/miss_studenchestvo_rossii__2016_stala_predstavitelnitsa_tatarsta_98040.html