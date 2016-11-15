Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
15 ноября 2016 г.

«Мисс Студенчество России – 2016» стала представительница Татарстана

Финал конкурса «Мисс Студенчество России – 2016» в Ставропольском Дворце культуры и спорта

В Ставропольском Дворце культуры и спорта завершился финал конкурса «Мисс Студенчество России – 2016». В течение пяти дней девушки из разных уголков страны соревновались в интеллектуальном, творческом и спортивном конкурсах, успели сдать нормы ГТО, а также побывать в Пятигорске. Там студентки не только увидели красоты города-курорта, но и приняли участие в благотворительной акции. 

В финале конкурса каждая конкурсантка продемонстрировала свои творческие способности, а также приняла участие в дефиле в народных костюмах и вечерних платьях. Поздним вечером 15 ноября жюри вынесло свой вердтикт. По итогам конкурса первой вице-мисс стала Валерия Волкова из Саратовской области. А корону победительницы получила Диляра Ялалтынова из респуплики Татарстан. Свою победу она посвятила маме.

По итогам голосования в Интернете и при помощи смс приз зрительских симпатий получила Ирина Говердовская из Мордовии. Кроме того, впервые на конкурсе были вручены короны федеральных округов. Представительница Ставрополья Анастасия Казакова завоевала титул вице-мисс.

Татьяна ЧЕРНОВА
http://www.stapravda.ru/20161115/miss_studenchestvo_rossii__2016_stala_predstavitelnitsa_tatarsta_98040.html
Фотография к статье «Мисс Студенчество России – 2016» стала представительница Татарстана
Финал конкурса «Мисс Студенчество России – 2016» в Ставропольском Дворце культуры и спорта
Финал конкурса «Мисс Студенчество России – 2016» в Ставропольском Дворце культуры и спорта
Закрыть
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?
Культура
«Мисс Студенчество России – 2016» стала представительница Татарстана
В Ставрополе открыта выставка пейзажных работ о Северном Кавказе
Юный ставропольский пианист Елисей Мысин блистательно выступил на конкурсе «Синяя птица»
Фестиваль национального танца «Танцуй, Ставрополье!» пройдет в станице Ессентукской
Нефтекумский народный ансамбль «Грация» ждут в Москве и Лондоне
Образование
Проект кафедры журналистики «I-формат: Школа#4власти» открыли в СКФУ
Жизнь зрительницы петербургского театра спасли ставропольские студенты
Ставропольцы приняли участие во Всероссийском слете студотрядов в Новосибирске
Максим Маланин из Невинномысска взял «серебро» конкурса педагогов России «Сердце отдаю детям»
В Ставрополе проходит городской этап олимпиады школьников по ОБЖ
Ставрополь
В ставропольском троллейбусе произошло возгорание внутренней обшивки
Пропавшего пенсионера в Ставрополе нашли в городской больнице
«Горский очаг» возрождает кулинарные традиции народов Северного Кавказа
31 медаль турнира Galaxy dance – 2016 из Краснодара привезли ставропольские танцоры «Лаки Джем»
Игры 2-го тура чемпионата края по баскетболу среди мужчин состоялись в Ставрополе

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!