25 лет исполнилось Союзу молодежи Ставрополья

7 декабря исполнилось 25 лет Союзу молодежи Ставрополья. Сейчас в этом союзе состоят более 16,5 тысячи человек в возрасте от 14 до 30 лет.

В числе активных представителей молодого поколения студентка Ставропольского государственного аграрного университета Инна Кулиева. В столь юном возрасте девушка имеет множество наград. Она победитель всероссийских конкурсов «Студенческий актив», «Доброволец России», грантополучатель конкурса молодежных проектов от Федерального агентства «Росмолодежь», призер краевого конкурса «Территория, свободная от зависимости» и лауреат конкурса «Что мы сделали для Ставрополья».

Все эти награды, полученные лишь за последний год, – результат активной работы над проектом «Не отнимай у себя завтра», который посвящен профилактике наркомании в молодежной среде.

Команда волонтеров во главе с Инной объездила уже половину края, собирая слеты и проводя тренинги.

Инна рассказала, что идея проекта появилась у нее после обучающих семинаров по профилактике наркомании, которые она прошла в краевом психологическом центре. Там девушка, приобретя статус сертифицированного волонтера, получила право проводить занятия самостоятельно. Ей захотелось разнообразить этот процесс, привнеся в него что-то свое. Так появился проект «Не отнимай у себя завтра». Его Инна представила в этом году на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук» и победила. А значит, работа не заканчивается: проект охватил уже более полутора тысяч человек. А в планах – передать опыт в другие регионы России. И мы от всей души желаем девушке успехов!

Тома ОТДЕЛЬНОВА

http://www.stapravda.ru/20161207/25_let_ispolnilos_soyuzu_molodezhi_stavropolya_98611.html