Сайту «Ставропольской правды» 15 лет: ставка на качество
Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
7 декабря 2016 г.
Когда молодость большой плюс / «Ставропольская правда» от 7 декабря 2016 г.

25 лет исполнилось Союзу молодежи Ставрополья

7 декабря исполнилось 25 лет Союзу молодежи Ставрополья. Сейчас в этом союзе состоят более 16,5 тысячи человек в возрасте от 14 до 30 лет.

В числе активных представителей молодого поколения студентка Ставропольского государственного аграрного университета Инна Кулиева. В столь юном возрасте девушка имеет множество наград. Она победитель всероссийских конкурсов «Студенческий актив», «Доброволец России», грантополучатель конкурса молодежных проектов от Федерального агентства «Росмолодежь», призер краевого конкурса «Территория, свободная от зависимости» и лауреат конкурса «Что мы сделали для Ставрополья».

Все эти награды, полученные лишь за последний год, – результат активной работы над проектом «Не отнимай у себя завтра», который посвящен профилактике наркомании в молодежной среде.

Команда волонтеров во главе с Инной объездила уже половину края, собирая слеты и проводя тренинги.

Инна рассказала, что идея проекта появилась у нее после обучающих семинаров по профилактике наркомании, которые она прошла в краевом психологическом центре. Там девушка, приобретя статус сертифицированного волонтера, получила право проводить занятия самостоятельно. Ей захотелось разнообразить этот процесс, привнеся в него что-то свое. Так появился проект «Не отнимай у себя завтра». Его Инна представила в этом году на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук» и победила. А значит, работа не заканчивается: проект охватил уже более полутора тысяч человек. А в планах – передать опыт в другие регионы России. И мы от всей души желаем девушке успехов!

Тома ОТДЕЛЬНОВА
http://www.stapravda.ru/20161207/25_let_ispolnilos_soyuzu_molodezhi_stavropolya_98611.html
Молодежный форум «Машук» в Пятигорске (ссылки по теме)
Новая творческая площадка для молодежи ARTeria открылась в Ставрополе
В 2017 году в Пятигорске на «Машуке» предложили провести экологическую смену
Первые итоги форума «Машук-2016»: время потрачено не зря!
Общий объем интернет-трафика молодёжного форума «Машук-2016» – рекордные 42 терабайта
Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2016» завершил свою работу в Пятигорске
Проект по работе с казачьей молодежью прошел защиту на форуме «Машук-2016»
На форуме «Машук-2016» завершается публичная защита конкурсных проектов
Один день из жизни молодежного форума «Машук»
Специалисты краевого центра СПИД выступили с лекцией на форуме «Машук»
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Образование
25 лет исполнилось Союзу молодежи Ставрополья
Итоги года подвел Ставропольский государственный аграрный университет
Встреча с Александром Прохановым ставропольским студентам запомнится надолго
Квест волонтеров Победы «Битва за Москву» провели в Ставрополе
Выставку фотокора «Ставрополки» Эдуарда Корниенко в кадетской школе Ставрополя обновили
Ставропольский край
Как вернуть деньги, если банковский вклад не был учтён
50 единиц оружия и боеприпасов добровольно сдали жители Ставрополья
На Ставрополье, рассмотрев ходатайства 28 осужденных, комиссия отклонила все
Индекс потребительских цен в ноябре составил 100,8%
До конца недели на Ставрополье будет снежно и морозно
Общество
«Собачьи» деньги в Пятигорске так и не дошли до безнадзорных животных
Конкурс красоты «Миссис-2016» провели в Ипатовском районе
В Ставрополе рекламу наркотиков закрашивают красными прямоугольниками
Приём в честь Героев Отечества провел губернатор в правительстве Ставрополья
16 декабря на площади Ленина ставропольцы встретят Деда Мороза

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!