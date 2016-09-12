В Ставрополе прошел парад студенчества

В минувшую субботу сентября в тридцати городах России прошел парад российского студенчества. Участниками масштабного события стали и учащиеся ставропольских вузов.

На площади Ленина краевого центра в этот день собралось очень много молодежи: только в церемонии посвящения в первокурсники приняли участие восемь тысяч студентов из 23 высших и средних учебных заведений края! Тысячи вчерашних абитуриентов хором принесли клятву первокурсника, пообещав хорошо учиться. Радость торжественного момента с ними разделил губернатор региона Владимир Владимиров.

– Вас 8 тысяч на этой площади, около 170 тысяч в Ставропольском крае и 10 миллионов – в Российской Федерации. Вы самые активные, стремящиеся к развитию и вы нужны нашей стране. Будьте друзьями друг другу и уважайте родителей – людей, которые вложили в вас все. Пусть это будет первой основой вашего успеха, – обратился он к студентам.

В этот день прошло красочное шествие молодежи под флагами своих учебных заведений. Каждый вуз подошел к задаче креативно. Например, в колонне Северо-Кавказского федерального университета был развернут государственный флаг Белоруссии – в знак солидарности со спортсменами, поднявшими накануне российский триколор на открытии Паралимпийских летних игр в Бразилии.

Важной частью праздника стала и перекличка городов. Вместе со ставропольцами в ней участвовали 150 тысяч российских первокурсников, более 350 тысяч студентов из более чем 250 образовательных организаций России. На больших экранах, установленных на площади, можно было увидеть, как проходит праздник в Архангельске, Краснодаре, Самаре, Москве и других городах.

Ярким завершением парада стал концерт, в котором приняли участие творческие коллективы вузов Ставрополя. Вечер продолжился выступлением группы «Интонация» и дискотекой под открытым небом от диджеев радиостанции «Европа Плюс» – «Бригады У». Знаменитые радиоведущие проводили веселые конкурсы, вместе со студентами перепевали мировые хиты и разучивали новые танцевальные движения.

Праздник подарил участникам множество незабываемых эмоций и ярких впечатлений, стал прекрасной отправной точкой их дальнейшей учебной жизни.

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В этот же день в Ставрополе прошел грандиозный велопробег, приуроченный к дню рождения города и края. Масштабное мероприятие собрало более тысячи ставропольцев. В рядах велосипедистов был и глава администрации Ставрополя А. Джатдоев. Стартуя от площади 200-летия, дружная колонна на празднично украшенных велосипедах проехала по дорогам города. Финишной чертой для велосипедистов стала главная городская площадь. Здесь они присоединились к участникам парада российского студенчества.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160912/v_stavropole_proshel_parad_studenchestva_96509.html