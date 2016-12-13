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13 декабря 2016 г.

Фёдор Конюхов учится планеризму в Кисловодске – с видом на Эльбрус

В минувший понедельник, в день своего 65-летия, знаменитый путешественник Федор Конюхов побывал на аэродроме в окрестностях Кисловодска.

Недавно Конюхов увлекся планеризмом и уже планирует рекордные полеты. В том числе, по информации газеты «Комсомольская правда», на высочайшую вершину Европы Эльбрус. Для осуществления этой задумки он, возможно, стартует с аэродрома в окрестностях Кисловодска.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20161213/fedor_konyukhov_uchitsya_planerizmu_v_kislovodske__s_vidom_na_el_98777.html
Фотография к статье Фёдор Конюхов учится планеризму в Кисловодске – с видом на Эльбрус
Федор Конюхов на аэродроме в окрестностях Кисловодска.
Федор Конюхов на аэродроме в окрестностях Кисловодска.
Фото: konyukhov.ru
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