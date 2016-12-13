В минувший понедельник, в день своего 65-летия, знаменитый путешественник Федор Конюхов побывал на аэродроме в окрестностях Кисловодска.

Недавно Конюхов увлекся планеризмом и уже планирует рекордные полеты. В том числе, по информации газеты «Комсомольская правда», на высочайшую вершину Европы Эльбрус. Для осуществления этой задумки он, возможно, стартует с аэродрома в окрестностях Кисловодска.

http://www.stapravda.ru/20161213/fedor_konyukhov_uchitsya_planerizmu_v_kislovodske__s_vidom_na_el_98777.html