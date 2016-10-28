Ставропольский кадет удостоен права ношения берета Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля

Во Всероссийском детском центре «Орленок», что на Черноморском побережье Краснодарского края, в рамках первой смены военно-патриотических объединений «Служу Отечеству!» прошел финал престижной военно-спортивной игры «Орлятские тропы». Более четырехсот молодых людей из 47 регионов России показывали свои знания и навыки допризывной подготовки.

Как рассказал начальник пресс-бюро кадетской школы имени генерала А. Ермолова краевого центра Игорь Погосов, одним из отличившихся на этом представительном форуме стал одиннадцатиклассник «кадетки» Андрей Переверзев, который был удостоен исключительного права надеть васильковый берет курсантов самой элитной воинской части России — Президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России.

И. Погосов пояснил, что в столице края воспитанники офицерского класса кадетской школы давно уже стали своеобразным брендом. Ребята с карабинами являются неизменными участниками многих торжественных и памятных мероприятий. А навыки фланкировки и парадного дефиле им ставили их коллеги — выпускники «кадетки», отслужившие в Президентском полку.

Вручая васильковый берет своему воспитаннику на главном плацу школы, директор школы Алексей Хитров объявил о присвоении кадету Андрею Переверзеву очередного специального звания «вице-старшина кадетской школы». А удостоверение, выданное командиром Президентского полка и директором ВПЦ «Вымпел» на право ношения отличительного головного убора, станет почетным экспонатом музея «кадетки».

http://www.stapravda.ru/20161028/stavropolskiy_kadet_udostoen_prava_nosheniya_bereta_prezidentsko_97601.html