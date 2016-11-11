Лучшие студенты Ставрополья получили именные стипендии из рук губернатора

В правительстве края состоялась торжественная церемония награждения именными стипендиями лучших студентов Ставрополья. Их вручил лично глава региона Владимир Владимиров. Кроме того, мероприятие посетили почетные гости в числе которых был первый заместитель председателя правительства Николай Великдань, министр образования и молодежной политики края Евгений Козюра, глава комитета Думы СК по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации Валентина Муравьева, ректоры образовательных учреждений края, представители органов исполнительной власти края и другие.

http://www.stapravda.ru/20161111/luchshie_studenty_stavropolya_poluchili_imennye_stipendii_iz_ruk_97957.html