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11 ноября 2016 г.

Лучшие студенты Ставрополья получили именные стипендии из рук губернатора

В правительстве края состоялась торжественная церемония награждения именными стипендиями лучших студентов Ставрополья. Их вручил лично глава региона Владимир Владимиров. Кроме того, мероприятие посетили почетные гости в числе которых был первый заместитель председателя правительства Николай Великдань, министр образования и молодежной политики края Евгений Козюра, глава комитета Думы СК по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации Валентина Муравьева, ректоры образовательных учреждений края, представители органов исполнительной власти края и другие.

Татьяна ЧЕРНОВА
http://www.stapravda.ru/20161111/luchshie_studenty_stavropolya_poluchili_imennye_stipendii_iz_ruk_97957.html
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Лучшие студенты Ставрополья получили именные стипендии из рук губернатора
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Лучшие студенты Ставрополья получили именные стипендии из рук губернатора
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