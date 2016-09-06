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6 сентября 2016 г.

Спартакиада работников АПК прошла в селе Александровском

В минувшие выходные в Александровском районе прошла первая Спартакиада работников агропромышленного комплекса Ставрополья, организованная министерством сельского хозяйства СК.

В ее торжественном открытии приняли участие первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань, министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников.

В турнире приняли участие представители практически всех районов края, сообщили в министерстве сельского хозяйства СК. Это работники сельхозорганизаций, фермеры, индивидуальные предприниматели. На стадионе села Александровское состязались двенадцать команд, каждая из которых объединила несколько районов, а также команда министерства и подведомственных ему учреждений.  Инициатор и идейный вдохновитель этого спортивного праздника министр сельского хозяйства края Владимир Ситников подчеркнул, что главная цель турнира – популяризация спорта, здорового образа жизни и объединение представителей аграрный профессий.

– Именно в сельских дворах рождаются будущие чемпионы, – отметил он. – И мы будем делать все для того, чтобы сельские труженики не только сеяли и пахали, но и имели возможность реализовать себя в спорте. А эту первую аграрную Спартакиаду мы решили посвятить нашим российским параолимпийцам, которым незаслуженно закрыли дорогу на летнюю Олимпиаду.

Министр с удовлетворением заметил, что в крае еще продолжается уборка некоторых культур, но между тем крестьяне все же нашли время и возможность поучаствовать в спортивном празднике. В его программу вошли такие виды спорта, как волейбол, настольный теннис, стрельба из пневматический винтовки, прыжки в длину с места, дартс, армспорт, перетягивание каната, встречная астафета, минифутбол. В итоге первое место присуждено сборной «Колос», объединившей представителей Александровского, Андроповского и Новоселицкого района. На втором – команда «Каравай» ( Кочубеевский, Шпаковский и Грачевский районы). Третье место у «СельхозНика» – спортсменов  Красногвардейского и Новоалександровского районов.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160906/spartakiada_rabotnikov_apk_proshla_v_sele_aleksandrovskom_96348.html
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