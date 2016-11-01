Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» отмечает 35-летие

Любо «Ставрополью»! / «Ставропольская правда» от 1 ноября 2016 г.

35 лет назад началась большая история одного из лучших творческих коллективов не только края, но и России – Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье».

Более чем в тридцати странах мира слово «Ставрополье» известно именно благодаря искусству этого удивительного коллектива. Его нередко называют послом мира и дружбы, послом русского искусства, послом Ставропольской земли. И визитной карточкой Северного Кавказа. И олицетворением неповторимого казачьего фольклора. И образцом высокой хореографии. И все это чистая правда.

Когда на сцену буквально вылетают вихрем бравые молодцы и начинают танцевальную рубку саблями, высекая искры, а потом появляются лукаво улыбающиеся грациозные девчата, вовлекая кавалеров в лихой перепляс, зрители в зале невольно начинают прихлопывать да притопывать в такт, с восхищением следя за хореографическим круговоротом. Бурными овациями, как правило, сопровождается каждое выступление ансамбля «Ставрополье». Причем не важно, в каком уголке мира это происходит. Как-то, впервые выступая в далеком Таиланде, ставропольские виртуозы танца научили… аплодировать сдержанную азиатскую публику, не привыкшую к проявлению активной – европейской – реакции. Глядишь, научатся тайцы (и не они одни) и казачьему «любо!». И дело тут не в экзотике… Есть за рубежом и подлинный, причем массовый, интерес. Как было на концертах «Ставрополья» в итальянской Болонье: театр «Солнце» битком забили ребята от 10 до 18 лет, живо реагировавшие на каждый номер, а после концерта подходившие посмотреть, натуральные ли у казаков усы, как сшиты костюмы…

В далеком теперь 1981 году было принято решение исполнительного комитета краевого Совета народных депутатов о создании хореографического ансамбля. Коллектив возглавили ведущий хореограф края Анатолий Брунилин и композитор Виктор Камышников, объединив ведущих педагогов-хореографов, музыкантов, творческую молодежь, студентов. Уже через два года была готова первая концертная программа, началась активная гастрольная деятельность. С 1985 года ансамбль бессменно возглавляет его нынешний директор заслуженный деятель искусств России Иван Громаков. А копилка достижений «Ставрополья» представляет сегодня весьма внушительный список дипломов, призов, наград, благодарных писем. Начало было положено в 1985-м, когда ансамбль стал дипломантом XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. В 1987-м коллектив стал обладателем Большой золотой медали Всемирной ярмарки в Бухаресте, в 2004-м получил Гран-при Международного фестиваля «Евро-фолк – Русский остров» в Москве, в 2011-м удостоен Государственной премии Правительства РФ в области культуры за создание образовательной программы для детей «Восхождение к истокам»... И это лишь малая часть славного перечня.

Особые задачи выпало решать коллективу в 2013-м и

2015-м: ансамбль стал участником федеральной целевой программы «Культура России» в разделе «Поддержка творческих мероприятий для Вооруженных сил Российской Федерации, ФСБ России, МВД России, МЧС России». В рамках программы дано более 30 концертов для военно-

служащих в Краснодарском крае, Ростовской области, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии – Алании, Южной Осетии, Крыму и Абхазии. А еще 2015 год прошел под знаком 70-летия Победы и был очень насыщенным для коллектива: издан сборник «Песни станицы Лысогорской» по материалам фольклорных экспедиций по краю, состоялись гастроли в Республике Крым и Республике Беларусь; при финансовой поддержке Министерства культуры РФ прошли беспрецедентно масштабные гастроли по городам Урала, Сибири и Дальнего Востока «Память сильнее времени», посвященные трудовому подвигу жителей Урала, Сибири и Дальнего Востока и окончанию Второй мировой войны.

Сегодня ансамбль в определенном смысле является историко-культурным памятником, запечатлевшим историю Терского казачьего войска, многие стороны светской и духовной жизни Ставрополья на разных этапах. Каждое выступление – это яркое панорамное повествование о великом прошлом и славном настоящем Ставрополья, поражающее необыкновенным исполнительским мастерством, этнографическим и жанровым разнообразием, красотой и самобытностью народных костюмов, удивительной достоверностью, эмоциональной выразительностью, законченностью художественной формы.

– Сегодня, отмечая знаменательную дату, мы, конечно же, помним, что все эти 35 лет был каждодневный кропотливый, неизмеримо тяжелый труд всех участников коллектива в разные годы его существования, – говорит директор ансамбля Иван Громаков. – И именно это залог популярности у зрителей разных возрастов. В последние годы изменились условия жизни артистов. Отремонтированное общежитие решило многие бытовые проблемы. Автобусы хоть и не новые, но собственные колеса позволяют активно передвигаться не только по России, но и за рубежом. А вот своего помещения у ансамбля нет до сих пор, репетируем по-прежнему в принадлежащем министерству образования здании ДК им. Ю. Гагарина. Но чтобы быть по-настоящему независимым, коллективу обязательно нужно иметь собственную сценическую площадку и репетиционную базу. Особенно сегодня, когда наш состав значительно расширился. И все же я уверен, что 35 лет – это только один этап, а впереди у нас будет еще много доброго, славного, успешного.

Одно из важных условий успеха «Ставрополья» – то, что его концертные программы включают в себя подлинные образцы казачьих песен и танцев, унаследованных от отцов и дедов, передаваемых из поколения в поколение. А собраны, изучены и расшифрованы они благодаря последовательной этнографической работе методиста по фольклору Елены Толстокоровой, заведующего музыкальной частью Вадима Абрамова и главного хормейстера Натальи Коржовой. Из регулярных экспедиций по селам, станицам и хуторам специалисты ансамбля привозят бесценный материал, на основе которого создаются новые уникальные номера и целые программы. Песенный запас Ставрополья вобрал в себя самые яркие, сложные и богатые вековые традиции народной песенной культуры, которая складывалась в тех областях России, где сосредоточивались народы различной этнической, сословной и конфессиональной принадлежности. Так, по итогам фольклорной экспедиции 2012 и 2014 годов в станице Лысогорской расшифровано

30 песен разных жанров: «Уж вы, горы мои», песня времен русско-турецких войн «Прощай, Кавказ», «Я на пушке сидел», воинская лирическая «Оставляли мы станицу»... В каждой поездке открываются все новые сокровища – в Темнолесской, Гофицком, Зеленчукской, Калиновском… Варианты, исполняемые местными солистами, отличаются от соседних напевом, мелодикой, сочетанием голосов, диапазоном, запевом. Чаще всего в репертуар входит, конечно, все самое яркое, эмоционально выразительное.

Первоначально ансамбль создавался как танцевальный. Сегодня в репертуаре балетной группы 20 хореографических композиций. Ансамбль бережно сохраняет свой золотой фонд. Да и как иначе, если, например, брунилинская «Ставропольская кадриль» так полно и сочно раскрывает характеры жителей, заселявших когда-то наш край. Своим брендом ансамбль считает танец «Казачья величальная»: выход казаков на сцену с рушниками, хлебом-солью в любой стране мира идет на ура. Всем понятен смысл: русские – мирные, открытые, хлебосольные люди… А танцы терских казаков во многом напоминают динамичные пляски соседних народов, исполняются с джигитским темпераментом под музыку, во многом заимствованную у чеченцев и ингушей. Все это подчеркивает неразрывную связь, совместное развитие культур народов. Хотя в названиях композиций неизменно выдерживается казачий акцент – «Степь ковыльная», «Хуторской танок», «Некрасовские вечерушки», «Казачьи утехи», «Казачья вольница», «Хоперцы», «Терская лезгинка».

В 2002 году к балету прибавилась хоровая группа. Солистов собирали по всему краю. Сегодня это яркая творческая единица коллектива, выполняющая важную миссию – средствами профессионального вокала донести глубокий смысл, заложенный в народных песнях, которые недаром воспринимаются как своего рода генетический культурный код нации. В репертуаре хора уже более 150 песен – военно-походных, лирических, обрядовых, плясовых. Неотъемлемая сторона столь богатого репертуара – соответствующее музыкальное сопровождение, и тут роль оркестра народных инструментов огромна. Его уникальность в особом, неповторимом синтезе русского и казачьего фольклора, с только ему присущим характерным тембром, ставшим в определенной степени музыкальным символом края.

Есть сфера, где ансамбль «Ставрополье» по-особому реализует богатый потенциал казачьей культуры, – воспитание подрастающего поколения. В 2011 году коллектив приступил к реализации общеразвивающей программы «Восхождение к истокам» с целью сохранения и популяризации русских, казачьих национальных традиций, изучения народного творчества, формирования национального самосознания, уважения к историческому, культурному наследию народов России, семейным ценностям. Основу программы составил музыкальный, танцевальный репертуар казаков станиц Червленой, Марьинской, Темнолесской, Баклановской, Расшеватсткой, Темижбекской, казаков-некрасовцев Левокумского района. Точность хореографической лексики, сохранение певческих традиций, мастерство, профессионализм артистов, скрупулезно воссозданные костюмы вкупе с последовательно проводимыми выступлениями перед юной аудиторией принесли создателям программы премию Правительства РФ в области культуры.

В эти дни ансамбль «Ставрополье» радует земляков новой концертной программой, и каждый выход коллектива на сцену, будь то небольшой сельский клуб или городской Дворец культуры, неизменно сопровождают не просто аплодисменты, а бурные, восторженные овации. Всемирная слава и народная любовь – это ли не самый мощный стимул стремиться к новым вершинам творчества?!

http://www.stapravda.ru/20161101/gosudarstvennyy_kazachiy_ansambl_pesni_i_tantsa_stavropole_otmec_97631.html