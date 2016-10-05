Ветераны ставропольского «Динамо» стали пятикратными чемпионами России

Пятикратные чемпионы! / «Ставропольская правда» от 5 октября 2016 г.

Триумфом ветеранов ставропольского «Динамо» завершился в Самаре финал XVI первенства России по футболу среди игроков 40 лет и старше. Пять команд по круговой системе определили чемпиона и призеров турнира.

Тренер и руководитель ставропольской делегации Юрий Федотов поблагодарил за помощь в организации выезда команды заместителя председателя правительства СК Ирину Кувалдину и краевого спортивного министра Романа Маркова, а также генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексея Завгороднева.

Наши ребята по очереди переиграли «Урал» из Екатеринбурга – 3:0 (голы забили Алексей Мясников, Роман Удодов и Андрей Федьков); «Ладу» из Тольятти – 1:0 (Федьков); омский «Иртыш» – 4:0 (Удодов – 2 мяча, Федьков и Вадим Соколов). В заключительной игре с «Крыльями Советов» из Самары ставропольцев устраивала и ничья, но наши ребята в блестящем стиле забили два мяча (Федьков и Арсен Карапетян) и при великолепной разнице забитых и пропущенных мячей (10:0) в пятый раз завоевали звание чемпионов России. Роман Удодов признан лучшим нападающим турнира, а Андрей Федьков стал лучшим бомбардиром.

Кроме вышеназванных игроков цвета «Динамо» защищали также Геннадий Стрикалов и Искандер Базаров, Анатолий Теблоев и Владислав Бражников, Сергей Дымов и Андрей Копылов, Паата Беришвили и Валерий Шевырев, Алишер Гиппот и Эдуард Махмуров, а также Андрей Стерлев и Владимир Константинов.

– Подготовка к финалу была очень напряженной, – рассказал Ю. Федотов. – Нехватка средств, нужно было отпрашивать ребят с работы, а многие руководители не шли нам навстречу, не понимая, что мы ехали защищать честь не только ставропольского футбола, но и всего Юга России. Очень обидно, что впервые за три года от ветеранской команды отвернулась городская администрация, хотя в календарный план эти соревнования были внесены.

http://www.stapravda.ru/20161005/veterany_stavropolskogo_dinamo_stali_pyatikratnymi_chempionami_r_96995.html