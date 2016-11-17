Снегопад накрыл Ставрополье / «Ставропольская правда» от 18 ноября 2016 г.

Снег осенью – привычное явление для нашего края. Например, в 2014 году обильный снег выпал в конце октября

В нынешнем году в ночь с 16 на 17 ноября снегопад прошел в большинстве районов Ставрополья. В четверг днем высота снежного покрова составила от 3 до 8 сантиметров. По прогнозам синоптиков, к пятнице толщина белой шубы увеличится как минимум вдвое. Ожидается, что 18 ноября осадки постепенно прекратятся. Температура воздуха ночью опустится до -2… -7 градусов, днем будет теплее: -3…+2 градуса. Такая температура сохранится неделю, причем ощутимо усилится холодный восточный ветер – до 15 – 20 метров в секунду.

Как рассказала замначальника Ставропольского гидрометцентра Н. Клименко, пока о прогнозах на предстоящую зиму говорить рано, но, по расчетам специалистов, декабрь и январь ожидаются прохладнее нормы, февраль – около нормы, с потеплением в концу месяца.

МЧС края призывает к осторожности на дорогах. Ночью и утром 18 и 19 ноября местами на территории края ожидается туман, гололед.

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Зная о прогнозах синоптиков, в краевом центре готовились к капризам погоды заранее. По поручению главы Ставрополя руководители городских служб накануне провели полную ревизию готовности котельных, насосных, водопроводных станций и трансформаторных подстанций, а также дорожной техники, запасов материалов и средств для аварийно-восстановительных работ.

К бесперебойной работе в зимний период готов общественный транспорт. Закуплена противогололедная смесь, подготовлено 126 единиц снегоуборочной техники. Заключены договоры с подрядными организациями на очистку от снега остановочных павильонов, тротуаров и внутриквартальных территорий. Еще с вечера среды переведены в усиленный режим работы службы ГО и ЧС, аварийные бригады электро- и теплосетей, водоканала, газовой службы, лесничества и горзеленстроя.

Уже в полночь 17 ноября коммунальщики приступили к уборке снега. Сейчас в краевом центре работают 100 единиц уборочной техники и более 400 специалистов коммунальных служб.

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Из-за обильного снега автомобили ползли 17 ноября со скоростью улитки. А что же авиация? Как сообщил генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Минеральные Воды» Роман Чуев, все службы аэропорта работали в штатном режиме. Взлетно-посадочная полоса и перрон аэропорта находятся в полной готовности для обеспечения полетов. Для очистки летного поля от снега и гололеда используются снегоуборочные машины. Видимость в районе аэропорта 17 ноября на 13.30 составляла приблизительно 10 км – достаточно благоприятные условия для совершения полетов. Значительных отклонений от расписания в связи с метеоусловиями не имелось.

http://www.stapravda.ru/20161117/snegopad_nakryl_stavropole_98071.html