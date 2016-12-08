Четвертый год подряд всех входящих в пятигорский конгресс-отель «Интурист» встречает огромный баннер: «Приветствуем участников форума СМИ Северного Кавказа!». В холле вижу много знакомых лиц: тут и ставропольские газетчики-телевизионщики и коллеги из республик Северного Кавказа, с которыми встречался на предыдущих форумах. Первый выставочный павильон – звездное небо над горами Осетии. Сквозь него выплывают до боли знакомые кадры республиканского Дома печати. Молча сгребаю со стола сразу все номера газеты «Северная Осетия». Неудобно, но не объяснишь же всем, что этой газете ты отдал почти 10 лет жизни. Благо представитель республики в павильоне даже бровью не повел – держит марку кавказского размаха. Напротив – павильон Дагестана. Сходу устремляюсь к «Дагестанской правде». В памяти всплывают картины, как 10 лет назад нас, делегацию ставропольских СМИ во главе с редактором «Ставрополки» Василием Балдицыным, радушно встречали в редакции этой газеты. То были сложные времена в Дагестане. Вслед за полицейскими бандиты одного за другим отстреливали неугодных журналистов, возможно, и сотрудников «Дагестанской правды» кто-то мог взять на заметку за общение с нами, русскими. Но коллег это нисколько не смущало.

Как и на предыдущих форумах СМИ с размахом оформлен павильон Чеченской Республики: газеты на чеченском и русском языках, глянцевые журналы, альбомы, широкий набор мультимедийных средств. На стенде Ставропольского края центральное место, как обычно, занимают «Ставропольская правда», а также принимающая сторона – «Пятигорская правда» и базирующийся в Пятигорске интернет-портал «Кавказ сегодня». Тут же, несмотря на занятость и грядущий день рождения, глава столицы СКФО Лев Травнев. Лев Николаевич всегда подчеркнуто внимателен к журналистам. Пришли и другие постоянные участники форумов СМИ. Заместитель полномочного представителя Президента России в СКФО Михаил Ведерников и глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров. Михаил Ведерников передает журналистам приветствие полпреда и выражает особую благодарность губернатору Ставрополья за то гостеприимство, с которым край уже четвертый раз встречает форум. И начинается разговор по существу. Заместитель полпреда подчеркивает, что форум СМИ состоялся. Он стал центральным медийным событием округа. За годы его существования удалось существенно изменить восприятие Северного Кавказа в стране и в мире. Сегодня подавляющее большинство россиян без всякой опаски едут во все республики Северного Кавказа. Состоялся форум и как диалоговая площадка:

– Это место, где нет дистанции между представителями медиасообщества и власти, – подчеркивает Михаил Ведерников.

Юнус-Бек Евкуров, с присущей кадровому офицеру прямотой, говорит:

– Не может быть, чтобы власть и СМИ всегда были довольны друг другом. Это текущий процесс, в котором чуть ли не каждый день происходят изменения. Это надо осознавать и не обижаться друг на друга.

На таких же принципах глава республики призывает строить отношения и с так называемыми оппозиционными СМИ. Если их представители осознают свою гражданскую ответственность, то конструктивное взаимодействие вполне возможно.

– Оппозиционные – не значит продажные, – убежден Юнус-Бек Евкуров.

Эту тему участники форума детально обсудят на панельной дискуссии «Взаимодействие власти и СМИ». Сегодня и завтра большое внимание будет уделено такой животрепещущей теме, как «СМИ и кризис». Ее рассмотрят и с точки зрения государственной поддержки, и поделятся опытом успешного использования рекламы и коммерческих проектов.

На нынешнем форуме одно из центральных мест займет обсуждение темы «СМИ и Интернет», а также продвижение СМИ в социальных сетях.

После того как будет исчерпана вся программа форума, состоится торжественная церемония награждения победителей премии «Медиа Кавказа».

http://www.stapravda.ru/20161208/forum_smi_severnogo_kavkaza__glavnoe_mediynoe_sobytie_98668.html