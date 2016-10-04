С Днём учителя поздравили лучших педагогов края в Ставрополе

Все лучшее – детям! / «Ставропольская правда» от 5 октября 2016 г.

5 октября в России отмечается День учителя.

Накануне Дня учителя в Ставрополе чествовали лучших педагогов края. Торжественное собрание состоялось во Дворце детского творчества краевого центра.

Поздравить учителей прибыли почетные гости, в числе которых были губернатор Владимир Владимиров, председатель краевой Думы Геннадий Ягубов, зампред ПСК Ирина Кувалдина, министр образования и молодежной политики края Евгений Козюра.

Как прозвучало в ходе мероприятия, сегодня на Ставрополье трудятся более 40 тысяч педагогов, из них 17 тысяч школьных учителей. Пятеро учителей края носят звание «Герой труда Ставрополья», более тысячи человек – победители конкурса лучших учителей приоритетного нацпроекта «Образование».

В. Владимиров отметил, что у него были хорошие педагоги, которые воспитывали уважение к людям, к себе:

– Спасибо за вашу работу. Хочу пожелать, чтобы у каждого были ученики, которыми вы гордитесь, и чтобы у каждого педагога в семье и в доме всегда был достаток.

– Примите слова благодарности за то, что вы отдаете все самое лучшее, что у вас есть, нашим детям. И это самое главное, – обратился к виновникам торжества Г. Ягубов.

– Вы, несмотря ни на что, любите детей и отдаете им свою душу. Спасибо вам за широкое сердце, – отметила И. Кувалдина.

Затем наиболее отличившиеся учителя получили краевые награды. В частности, педагогу дополнительного образования Ставропольского Дворца детского творчества Татьяне Тартышевой за заслуги в области образования вручили медаль «За доблестный труд» второй степени. У Татьяны Васильевны это далеко не единственная награда, но впервые ей довелось получать ее из рук губернатора. Она сообщила, что работает во Дворце уже более 30 лет. А в образовании еще больше – 45 лет, трудилась учителем в Невинномысске и в Ставрополе.

– Решение преподавать пришло неожиданно. Все начиналось с работы пионервожатой в родной школе, но постепенно профессия увлекла, и я поступила в Ставропольский педагогический институт, – сказала Т. Тартышева. – И думаю, самое главное для педагога – получать благодарность. Важно, чтобы нас понимали. К счастью, мне кажется, что учитель сегодня опять занимает достойное место в обществе.

* * *

Учительство – это призвание

С профессиональным праздником работников и ветеранов системы образования Ставрополья поздравил глава региона Владимир Владимиров:

«Ваш труд всегда был и остается одним из самых ответственных, уважаемых и благородных. Сегодня в школах края трудятся более 17 тысяч педагогов. Изо дня в день вы приходите в классы, чтобы отдать детям часть своей души.

Научить, воспитать, мотивировать, раскрыть таланты и поддержать способности, помочь определиться с важным жизненным выбором. Благодаря вашему каждодневному труду новые поколения ставропольцев добиваются успехов и вырастают настоящими патриотами своей Родины.

Я от души желаю всем учителям края доброго здоровья, благополучия, вдохновения и гордости за своих учеников!».

От имени депутатского корпуса педагогов с их профессиональным праздником поздравил председатель Думы края Геннадий Ягубов:

«Это прекрасный повод, чтобы еще раз выразить слова искренней признательности вам, людям одной из самых благородных и важных профессий. Учительство – это призвание, готовность посвятить всю свою жизнь детям.

Ваша творческая энергия, неиссякаемое вдохновение, терпение вызывают заслуженное уважение и искреннее восхищение. Убежден, что педагоги Ставрополья сумеют сохранить преемственность славных традиций российского образования и приумножить все лучшее, что достигнуто в отечественной образовательной системе».

http://www.stapravda.ru/20161004/s_dnem_uchitelya_pozdravili_luchshikh_pedagogov_kraya_v_stavropo_96998.html