Спортивный министр Ставрополья Роман Марков руководствуется принципом «Делай, как я»

Эксклюзив

Будучи знаком с министром физической культуры и спорта Ставропольского края Романом Марковым не одно десятилетие, я не понаслышке знаю о его неуемной энергии и неугомонном креативе. Поэтому при очередной встрече нисколько не был удивлен, когда он поведал, что в отпуске не столько отдыхал, сколько обдумывал пути развития системы физической культуры и спорта в крае.

– Роман Кимович, вспомните, что первое вы сделали, вступив в должность.

– Я прекрасно все помню. Я «нарисовал» все олимпийские награды, завоеванные ставропольскими спортсменами за четыре последних олимпийских цикла, ориентировочно за 20 лет, и прикинул наши возможности на ближайшую перспективу.

– И что же может принести нам спортивные дивиденды в обозримом будущем?

– Стабильно приносят олимпийские медали нам, я имею в виду Россию, художественная гимнастика и синхронное плавание; вольная и греко-римская борьба; бокс и дзюдо; легкая и тяжелая атлетика, а также прыжки в воду. Всего получается девять видов спорта. Если говорить об Олимпиаде 2020 года в Токио и отталкиваться от сегодняшних реалий, то традиции в крае есть в вольной борьбе, боксе и дзюдо, тяжелой и легкой атлетике и в прыжках в воду. На сегодняшний день главную ставку нужно делать именно на развитие этих видов спорта.

– Сейчас мы обустраиваем спортивную базу города-курорта Кисловодска, куда уже вложены десятки миллиардов рублей из федерального бюджета. И эта база уже как бы и не наша…

– На сегодняшний день на верхней базе уже построено футбольное поле с естественным покрытием с подогревом, с легкоатлетическими дорожками, трибунами для болельщиков и большой спортивный комплекс размером 30 на 90 метров. Планируется еще искусственное поле с подогревом, будут еще ледовый каток и бассейн, плюс вырастут еще две гостиницы. На нижней базе уже сделали поле, положили легкоатлетическую дорожку, здесь же будут бассейн и метательный центр. На треть ресурсы этой базы будут работать на Ставропольский край. Чем плохо?

– Мы, конечно, хотим добиться заметных результатов на самых главных стартах — олимпийских. А видны ли наши усилия из федерального профильного министерства?

– Нам на 2017-2018 годы уже определили причитающуюся сумму из федерального бюджета порядка 450 миллионов рублей. Несомненно, будут корректировки этих сумм в сторону увеличения.

– На что планируете потратить почти полмиллиарда?

– У нас все ходы расписаны на годы вперед. Все я перечислять не буду, но главные моменты обозначу. За 2015-2016 годы в крае был построен и отреставрирован ряд спортивных объектов. В 2017-2018 годах темпы этих работ не будут снижены. Скажем, сейчас Ставрополь в буквальном смысле слова задыхается без универсального спортивного комплекса и нового легкоатлетического манежа.

– Неужели этим «стройкам века» наконец будет дана зеленая улица?

– Не только им. Но они входят в федеральную целевую программу ближайших двух лет, и с большой степенью вероятности могу сказать, что мечта многих поколений ставропольских спортсменов и тренеров наконец-то будет осуществлена.

Весной этого года Виталий Мутко и Владимир Владимиров подписали соглашение о сотрудничестве между Минспорта РФ и правительством края. Оно касается развития профессионального и массового спорта, а также спортивной инфраструктуры на Ставрополье.

В сентябре в Москве прошла рабочая встреча министра спорта РФ Виталия Мутко и губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. Я также в ней участвовал. Федеральное министерство поддержало строительство этих спортивных объектов на Ставрополье. Также была достигнута договоренность о строительстве до 2020 года в рамках федеральной целевой программы трех комплексов для игровых видов спорта — в Минеральных Водах, Ессентуках и Кисловодске.

– Не за горами домашний чемпионат мира по футболу. Нам доверили обеспечить команды-участницы турнира тренировочными полями.

– Изначально нам выделили квоты на четыре тренировочных футбольных поля, затем их количество было доведено до пяти. Сейчас на четырех работы идут уже полным ходом (кроме Ессентуков. — С. В.). Но самое главное, что после завершения турнира эти площадки станут тренировочной базой для ставропольской детворы, среди которой регулярно появляются талантливые ребята.

– Федералы нам помогают, за что им большое человеческое спасибо. А сами-то что?

– За счет средств Ставропольского края из внебюджетного финансирования уже на треть освоены средства на строительство спорткомплекса в Новоалександровске, который включает в себя зал для игровых видов спорта и плавательный бассейн. Особо хочу отметить, что благодаря инициативе губернатора края Владимира Владимирова нам удалось подключить там и краевые деньги. Строятся спорткомплексы в Буденновске, селах Дивном и Дмитриевском.

У нас продуктивно работает возглавляемый Юрием Михайловым межведомственный Центр спортивной подготовки, под который мы разработали специальную программу.

– А как же футбол? Где его место на празднике игровых видов спорта?

– Мы завершаем проработку системы развития футбола в крае. Всех нюансов раскрывать не буду, но уверен, у нас получится придать развитию футбола в крае свежий импульс и правильное направление.

Что же касается флагмана краевого футбола — команды «Динамо» (Ставрополь), то осеннюю часть сезона они завершили в середине турнирной таблицы и сейчас ушли на зимние каникулы. После Нового года соберемся и вместе подумаем, как жить дальше.

– Спорта высших достижений без прочного тыла — массового спорта — не бывает. Привлечению широких масс людей к регулярным физическим упражнениям способствует внедрение комплекса ГТО. С этим у нас как обстоят дела?

– На недавнем Международном спортивном форуме во Владимире «Россия — спортивная держава» как раз подводились некоторые как бы предварительные итоги продвижения этого проекта по стране. Там организация этой работы на Ставрополье получила высокую оценку. Среди 85 субъектов Федерации мы оказались в десятке лучших. Это приличный результат. На Ставрополье около двух тысяч человек выполнили нормативы и награждены золотыми значками ГТО. Это говорит о том, что сегодня мы выполнили очень большой объем работы. Ее нужно было завершить к 1 апреля. Мы справились, а до сих пор есть регионы, в которых она не завершена.

В связи с такими успехами губернатором края Владимиром Владимировым было принято специальное решение для расширения штата сотрудников для развития комплекса ГТО. То есть мы хотим охватить сейчас не только школьников, но и студентов, представителей рабочих коллективов. К слову, для обучения и подготовки инструкторов и судей нам было выделено порядка двух миллионов рублей из федерального бюджета. Сейчас мы подали заявки на продвижение проектов создания неких мобильных залов для приема тестовых норм ГТО. Для края необходимо 20-25 таких центров.

За несколько предыдущих лет была проведена огромная подготовительная работа, способствовавшая в том числе и продвижению комплекса ГТО. В городах и районах края было построено и отремонтировано около 50 спортплощадок, установлено много антивандальных тренажеров. Если в течение пяти лет мы такими темпами будем строить спортплощадки, то обеспечим необходимым их количеством весь край.

– Известны два принципа деятельности: «Делай, как я», и «Делай, как я говорю». Вы каким руководствуетесь?

– Ежегодно мы проводим спартакиаду правительства края. Самым популярным видом ее программы является мини-футбол и дартс. По этим видам спорта выставляют команды все подведомственные структуры.

– В спорте рано становятся ветеранами. Как работаете с этой категорией людей?

– Здесь у нас работает известный принцип «Никто не забыт, ничто не забыто». С помощью управления Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю мы сформировали сборную команду пенсионеров края и съездили в Тулу на Всероссийскую Спартакиаду пенсионеров. Выступили, правда, неважно, зато получили бесценный опыт. В Пензе на будущий год надеемся выступить лучше.

http://www.stapravda.ru/20161202/sportivnyy_ministr_stavropolya_roman_markov_rukovodstvuetsya_pri_98517.html