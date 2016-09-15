Ансамбль Игоря Моисеева выступил в Ставрополе с уникальной программой

Признаться, давно не приходилось наблюдать как публика в буквальном смысле взрывается аплодисментами. Крики «браво», «молодцы» звучали из зрительного зала после каждого выступления прославленного ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, который представил свою программу в Ставрополе в рамках форума «Золотой витязь».

Перед выступлением моисеевцев с приветственным словом к зрителям обратились президент форума народный артист России Николай Бурляев, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, художественный руководитель ансамбля Елена Щербакова.

– Программа, которую привезли артисты, готовилась специально для фестиваля, – заметил Н. Бурляев. – Наши долгожданные гости представляют на сцене славянский венец: будут русские, украинские, белорусские, сербские танцы, созданные мастером Игорем Моисеевым, перед талантом которого преклоняется весь мир. Кстати, в 1958 году ансамбль первым из советских коллективов выехал на гастроли в Америку, что положило начало культурным связям между СССР и США. Когда через десяток лет они приехали в Израиль — последовало незамедлительное улучшение отношений между странами.

...А потом открылся занавес. В зале воцарилась тишина, затаив дыхание, публика будто ждала настоящего чуда — и оно произошло. Ансамбль И. Моисеева исполнил знаменитые номера: бурный смех вызвал у зрителей молдавский шуточный танец и бесконечный восторг – легендарное моисеевское «Яблочко». Программа смотрелась на одном дыхании, настолько мастерски, настолько захватывающе! На сцене будто не танцевали, а парили. Безупречная хореография, высочайшее актерское мастерство, эмоции, которые идут от сердца артистов, подарили настоящий праздник ставропольцам.

Ансамблю Игоря Моисеева 80 лет, но его творчество молодо по духу, пронизано светлым и жизнеутверждающим началом. Танец Моисеева понятен людям разных стран и континентов, потому что наполнен содержанием, несет любовь, мир и добро. От этого и завершился концерт несмолкаемыми аплодисментами — публика долго благодарила моисеевцев.

http://www.stapravda.ru/20160915/ansambl_igorya_moiseeva_vystupil_v_stavropole_s_unikalnoy_progra_96564.html