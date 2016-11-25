29 ноября стартует V Ставропольский форум Всемирного Русского народного собора

29 – 30 ноября 2016 года состоится V, юбилейный Ставропольский форум Всемирного Русского народного собора «Северный Кавказ 1917 – 2017: уроки столетия». Мероприятие посетят более 350 представителей науки, образования, органов власти, духовных и общественных лидеров России.

Форум проводится по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В 2012 году патриарх лично открывал первый форум в Ставрополе и продолжает поддерживать его проведение.

Организаторы мероприятия – Всемирный Русский народный собор, Ставропольская и Невинномысская епархия Русской православной церкви, правительство Ставропольского края, администрация города Ставрополя и Северо-Кавказский федеральный университет.

В программе форума пленарное заседание, работа четырех секций:

1. Судьбы российской государственности: Северный Кавказ о созидании новой России;

2. Церковь как хранительница духовных ценностей русской цивилизации: опыт столетия (1917 – 2017);

3. Развитие религиозных, межнациональных отношений и формирование гражданской идентичности и патриотизма в полиэтничном регионе: исторический опыт и современные задачи;

4. Российский Кавказ в глобальном измерении.

В работе форума планируют принять участие многие известные российские общественные и политические деятели: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, главный федеральный инспектор по Ставропольскому краю аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Сергей Ушаков, заместитель главы ВРНС Олег Костин, председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, народный артист России кинорежиссер Николай Бурляев, главный редактор «Литературной газеты» Юрий Поляков, главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов и другие эксперты.

По итогам обсуждения будет подготовлен доклад форума, который наряду с другими материалами предполагается направить Президенту и Правительству России, Федеральному Собранию, средствам массовой информации, широкой общественности.

Следить за открытием форума и пленарными заседаниями зрители смогут в прямой трансляции на телеканале СТВ, а также на сайтах stv24.tv и stav-forum.ru. Новости и детали мероприятия будут освещаться на официальном сайте stav-forum.ru.

Пресс-служба V Ставропольского форума ВРНС

http://www.stapravda.ru/20161125/29_noyabrya_startuet_v_stavropolskiy_forum_vsemirnogo_russkogo_n_98318.html