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22 ноября 2016 г.

Стихия на Ставрополье: ураганный ветер рвал крыши и опрокидывал грузовики

На Ставрополье устраняют последствия ураганного ветра, не первый день бушующего на территории края. В усиленный режим работы переведены все экстренные службы. В Лермонтове, где 20 ноября штормовым ветром сорвало крышу со здания учебно-производственного корпуса на территории школы № 5, и в Шпаковском районе (в селе Сенгилеевском ветер повредил кровлю здания спортзала школы №8 на площади 270 квадратных метров) введен режим ЧС.

В минувший понедельник без электричества оставались жители Михайловска, Благодарного. Под аварийное отключение попало и население Кучубеевского района – хуторов Усть-Невинский, Харьковский, Маковский, Дегтяревский, Сотниковский, станиц Барсуковская, Беломечетская, сел Заветное и Дворцовское, Кочубеевское, поселка Рабочий. В селе Курсавка Андроповского района повреждена кровля двух частных домов.

Досталось от сильного ветра и автовладельцам, особенно большегрузных машин. Во избежание трагедий, из-за сильного бокового ветра на особо «продуваемых» участках трасс ограничили движение для грузового транспорта – например, на участке автодороги «Светлоград – Буденновск» (с 5-го по 40-й км), со 2-го по 16-й км ФАД «Кавказ» на подъезде к городу Ставрополю. Однако стихия властвовала на дорогах. На автодороге «Ставрополь – Сенгилеевское» (в 35-ти км от столицы края) восемь грузовых Газелей из-за сильного бокового ветра не смогли подняться в гору. А поздно вечером 21 ноября на 20-м км автодороги «Невинномысск – Ставрополь» порывистым ветром опрокинуло фуру и грузовую Газель. Водители не пострадали. Их приютили в подвижном пункте обогрева.

 

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161122/stikhiya_na_stavropole_uragannyy_veter_rval_kryshi_i_oprokidyval_98200.html
Фотография к статье Стихия на Ставрополье: ураганный ветер рвал крыши и опрокидывал грузовики
Спасатели поднимают автомобиль, опрокинутый ветром, на дороге «Ставрополь-Сенгилеевское»
Спасатели поднимают автомобиль, опрокинутый ветром, на дороге «Ставрополь-Сенгилеевское»
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по СК
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