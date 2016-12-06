В Ставрополе рекламу наркотиков закрашивают красными прямоугольниками

Как уже сообщала наша газета, в Ставрополе дан старт, как утверждают организаторы, постоянному процессу, целью которого будет сделать город и край территорией, свободной от наркотиков.

Как рассказал нашему корреспонденту один из членов ставропольского клуба практического действия «Южный слон» (это даже не общественная организация, не имеющая ни своего устава, ни определенных обязанностей, это просто группа людей, желающих сделать этот город, край, страну, мир лучше. — С. В.), на днях на заседании клуба они обсуждали вопрос, что делать с рекламой сайтов, через которые продаются наркотики. То есть имеется проблема: на стенах домов, на дверях подъездов через трафарет краской нанесена ссылка на некий сайт. Причем, что это за сайт и чем торгуют на нем, старшему поколению неизвестно, а вот те же школьники прекрасно понимают, что за «товар» там предлагается. И, выходя из дома, первое, что они видят, та самая реклама.

Чтобы к антинаркотической пропаганде привлечь внимание педагогов и директоров школ, подключить к ней представителей органов правопорядка, нужна самоорганизация граждан, ведь к каждому подъезду наряд полиции не поставишь.

Одна из активисток, представившаяся Людмилой, поведала, что у нее брат подвержен этой пагубе, а человек, назвавшийся Владимиром (фамилий они не произносили, и мне неизвестно, реальные ли это имена. — С. В.), рассказал, что ребенок его знакомых, пытаясь раздобыть деньги на отраву, преступил закон и сейчас отбывает наказание за это.

Клин, как известно, вышибают клином. Как ни банально это звучит, люди решили: чтобы рекламы не было, ее нужно закрасить. Символом борьбы с этим злом был избран красный прямоугольник: и рисовать несложно, и в глаза бросается. По их мнению, символ этот должен вызвать страх у барыг. Чтобы они видели, что это единый формат во всем районе, городе. Что это общепринятый символ сопротивления наркотической угрозе.

По мнению активистов, это привлечет внимание и вызовет логичные вопросы хотя бы у тех же сидящих у подъездов бабушек, которые с удовольствием, узнав, что таким образом закрашивается, будут мониторить ситуацию. Да и торговцы зельем, увидев такую ответную реакцию, которой они точно не ожидают, десять раз подумают, стоит ли рисковать, рисуя свою рекламу на подъездах с красным прямоугольником.

Первые красные прямоугольники появились в районе, который в народе зовется «Ботаникой».

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На очередной аппаратной планерке глава Ставрополя Андрей Джатдоев жестко отреагировал на факты появления в общественных местах города трафаретной рекламы распространителей наркотических средств.

– Ситуацию рассматриваю как критическую. Под удар поставлены наши дети и молодежь, которые, как мы знаем, зачастую становятся жертвами наркодилеров. Горожане возмущены и напуганы. Я не вижу другого выхода, как взять ситуацию под личный контроль, — подчеркнул глава города.

А. Джатдоев посоветовал соответствующим городским службам в качестве помощи правоохранительным органам подключить к работе по выявлению таких фактов волонтеров, общественность и казачество. А также в оперативном порядке провести заседание антинаркотической комиссии с участием всех заинтересованных ведомств с выработкой конкретного плана действий.

На сайте администрации Ставрополя есть контактные телефоны, по которым бдительные горожане могут информировать власть о ставших известным им фактах. Конфиденциальность информации гарантируется.

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Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по СК, в Промышленный РОВД, куда входит микрорайон «Ботаника», заявлений от граждан об испачканных домах не поступало (что может свидетельствовать о том, что совершенные действия недовольства жителей не вызвали. — С. В.).

А вообще статья 7.17 КоАП (Кодекса об административных правонарушениях) РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества» трактует так: умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба, влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей.

http://www.stapravda.ru/20161206/v_stavropole_reklamu_narkotikov_zakrashivayut_krasnymi_pryamougo_98609.html