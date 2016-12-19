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19 декабря 2016 г.

Сильный ветер и снегопад мешают движению на дорогах Ставрополья

Госавтоинспекция края распространила предупреждение: на дорогах края вновь наблюдается неблагоприятная обстановка. Боковой ветер, снегопад и минусовая температура становятся препятствием в движении транспорта. Особенно сложная обстановка – на территории Изобильненского, Шпаковского районов, Михайловска и Ставрополя: противогололедные материалы не дают эффекта из-за ветра и метели, видимость низкая.

На всей территории края экипажи ДПС переведены на круглосуточный усиленный вариант службы: они патрулируют дороги, оказывая помощь водителям в проезде через заснеженные участки дорог и попавшим в сложную ситуацию, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161219/silnyy_veter_i_snegopad_meshayut_dvizheniyu_na_dorogakh_stavropo_98924.html
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