Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»

«Юный виртуоз» и даже «маленький Моцарт» – так успели прозвать пятилетнего ставропольца Елисея Мысина. Популярность и любовь зрителя маленькому пианисту принесло выступление на Всероссийском конкурсе юных талантов «Синяя птица», который идет по телеканалу «Россия 1». Как уже писала «Ставрополка», члены жюри, в состав которого вошли народные артисты России С. Безродная, Д. Мацуев, Н. Цискаридзе, О. Погудин слушали игру Елисея с нескрываемым восхищением. А Денис Мацуев даже пригласил мальчика в знаменитую летнюю творческую школу в Суздаль.

В жизни Елисей оказался очень скромным мальчиком. Даже несмотря на повышенный интерес к своей персоне, постоянные интервью и «селфи», которые свалились на него сразу после эфира на телевидении, он все еще немного стесняется диктофонов и камер.

Мальчик учится в подготовительном классе детской музыкальной школы № 1 Ставрополя, но успевает и в шахматы поиграть, и в футбол погонять, а еще обожает собирать конструктор. Елисей уже задумывается о будущем, перебирает профессии. Но главным увлечением все-таки остается музыка. И пока что именно с ней он хочет связать дальнейшую жизнь.

Мама Елисея Ольга Мысина говорит, что он с самого раннего возраста полюбил фортепиано. В их доме вообще часто звучит музыка: сестра Елисея в этом году оканчивает музыкальную школу.

Ольга привела мальчика в музыкалку, когда тому еще не было и трех лет. Начинали с уроков по эстетическому развитию. А уже в три с половиной года он стал заниматься на инструменте с преподавателем Людмилой Тихомировой, которая также заведует фортепианным отделением школы. С этого времени и начал складывать их тандем «учитель-ученик», и за несколько лет они успели стать настоящей командой. Она разглядела в нем талант и трудолюбие, а он стал старательным учеником. Педагог отметила, что мальчик тщательно работает над каждым звуком, стремится достигнуть идеала. А когда что-то не получается, Елисей очень расстраивается. Не злится, как другие дети, а именно расстраивается...

Но на сцене он забывает обо во всем и полностью погружается в музыку. Да и в классе видно, как меняется малыш, когда начинает играть. За фортепиано появляется настоящий профессионал, который глубоко чувствует то, что играет.

-Здесь много детей, у которых есть слух и другие данные, но нет вот такого старания. Елисей сразу не по-детски серьезно стал выполнять те задачи, которые я перед ним ставила, а ставлю всегда очень крутые задачи. Естественно, что у него есть и такие качества, как хорошие руки: гибкие мягкие и широкие. А также он мгновенно схватывает и повторяет то, что ему показываешь, – говорит Людмила Тихомирова.

Но все-таки Елисей еще совсем маленький ученик, пока что он даже не дотягивается ногами до педалей на фортепиано. Поэтому в процессе обучения есть место и сказке. Например, преподаватель и ученик знают, что на высоченном потолке класса живет фея. Она бывает зеленая, когда рассердится, и розовая, когда довольна.

А вот детские песенки Елисей не любит. Это, как говорится, пройденный этап. У мальчика совсем другие предпочтения. В список его любимых композиторов входят Вольфганг Амадей Моцарт и Иоганн Себастьян Бах. Кстати, на конкурсе Елисей играл произведение Баха — фрагмент Концерта фа-минор, которое, по словам мальчика, успело стать для него любимым.

– Память у него феноменальная! Изначально мы должны были играть на конкурсе Чайковского, но за три недели нам позвонили и сказали, что заседала комиссия жюри и решила, что они хотят слышать концерт Баха. И мы выучили его, – рассказала преподаватель.

– Было сложно! — честно сообщил мальчик.

– До последнего думала, что мы не успеем, – продолжила рассказ педагог, – но он мне очень помогал и работал «на всю катушку». Мы занимались по 12 часов. Елисей вообще ведет себя, как взрослый. Музыка – это его дело. И я вижу: у него душа музыканта.

Потом была запись эфира без дублей, из-за чего тоже пришлось понервничать. Вообще, Елисей прошел через множество трудностей. Эфир снимали ночью, а за время, пока мальчик ожидал своей очереди, он успел разволноваться. Пришлось даже пудрить носик перед выходом на сцену, чтобы скрыть следы детских слез. Но как только он сел за рояль, все сразу позабылось. Впрочем, как и всегда, – никакого волнения. Только уверенность и погружение в музыку, что не могло не передаться зрителям, которые аплодировали маленькому артисту стоя. Волновались только родители и педагог.

– Он боец, и всегда справлялся и выносил на сцену именно то, что мы задумали, – отметила преподаватель.

Кстати, можно помочь Елисею пройти в финал конкурса «Синяя птица». Для этого можно проголосовать за него на сайте конкурса юных талантов ptica.tv или при помощи смс-сообщений.

Елисей в свои годы уже лауреат многих творческих музыкальных конкурсов, обладатель нескольких Гран-При. Например, перед «Синей птицей» он успел съездить на конкурс в Липецк. А еще он сочиняет музыку и мечтает научиться играть на других музыкальных инструментах. Мне, кстати, посчастливилось одной из первых услышать наметки его нового сочинения, которое мальчик назвал «Мандарин», потому что хотел сделать близким подарок к Новому году. Вот такой искренний малыш, который по-детски ждет праздник и по-взрослому серьезно подходит к игре на музыкальном инструменте.

http://www.stapravda.ru/20161116/golosuem_za_malenkogo_pianista_eliseya_mysina_iz_stavropolya_v_f_98028.html