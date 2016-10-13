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13 октября 2016 г.

На Ставрополье дожди мешают уборке сахарной свеклы

Вот уже на протяжении нескольких лет Ставрополье входит в число ведущих свеклосеющих регионов России, лидирует по урожайности сладких корнеплодов. Таких результатов во многом удается добиваться, в том числе и благодаря поддержке подотрасли из краевого бюджета в раках госпрограммы развития сельского хозяйства. О ходе уборки сахарной свеклы шла речь на региональном совещании в Изобильненском районе с участием первого заместителя председателя ПСК Николая Великданя.

В нынешнем сезоне сахарные плантации увеличились на десять процентов, составив в итоге более 34 тысяч рублей. Важнейшая задача в сегодняшних условиях все выкопанные корнеплоды оперативно доставить на переработку на «Ставропольсахар», другие отраслевые предприятия соседних регионов. Как рассказал Николай Великдань, убрано только около половины всей площади. В том числе в Изобильненском районе – около тридцати процентов, столько же – в Красногвардейском, в Новоалександровском – более 65, Труновскому – около 60 процентов. Средняя урожайность сахарной свеклы по краю 673,5 центнера на круг.

Валовой сбор превысил один миллион тонн, из которых лишь треть – 304 тысячи тонн направлено на переработку на ОАО «Ставропольсахар» и около 760 тысяч тонн, или почти 72 процента вывезено за пределы края. По итогам заключенных договоров в этом сезоне на ОАО «Ставропольсахар» должно поступить 695 тыс. тонн свекловичного сырья. Сельхозпредприятия края также тесно работают с Новокубанским, Гулькевечинским, Успенским, Новопокровским, Тихорецким сахарными заводами Краснодарского края.

В прошлом году, прозвучало на совещании, в это же время на Ставрополье было убрано более 71 процента свекловичного клина или на четверть больше нынешнего, однако урожайность минувшего года уступает более чем на 150 центнеров. Непогода внесла свои коррективы в уборочную кампанию. Из-за выпавших обильных осадков в сентябре поставки на переработку свекловичного сырья оказались нестабильными, а значит, с перебоями работало и ОАО «Ставропольсахар», подчеркнул первый зампред регионального правительства Николай Великдань.

В завершение встречи аграриям края было рекомендовано усилить проработку вопроса по поставкам свекловичного сырья на сахарные заводы Краснодарского края и приступить к внутрихозяйственному хранению корнеплодов, чтобы завершить уборку этой культуры в полном объеме и с наименьшими потерями.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161013/na_stavropole_dozhdi_meshayut_uborke_sakharnoy_svekly_97222.html
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