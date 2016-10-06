Инвалид из Ставрополя Александр Соломенник осваивает долгожданный протез руки

С недавнего времени постояльца Ставропольского краевого геронтологического центра Александра Соломенника можно назвать настоящей звездой: он снялся в программе первого канала «Пусть говорят», стал героем публикаций и телевизионных сюжетов краевых средств массовой информации. Этот парень, с рождения лишенный рук и ног, рисует картины, ремонтирует бытовую технику, замечательно поет. Много у него талантов, да и человек он хороший – позитивный, добрый, отзывчивый.

Газета «Ставропольская правда» давно и внимательно следит за судьбой парня-инвалида и в очередной раз побывала в гостях у Александра. Повод выдался радостный: нашему герою поставили бионическую руку – современный плечевой протез с внешним источником энергии. Это событие принесло много радости не только Сашке, но и директору геронтологического центра Константину Больбату, которого Соломенник ласково называет «папой», а также руководителю регионального Фонда социального страхования Александру Писаренко, благодаря которому были выделены средства на реабилитацию. Сообща им удалось воплотить мечту и внести новые яркие краски в жизнь своего подопечного.

Александр встретил нас в приподнятом настроении и сразу продемонстрировал возможности протеза, который по своим функциям и внешнему виду практически ничем не уступает настоящей руке. Потом рассказал о том, как специалисты устанавливали протез, что после первого ощущения радости пришли и хлопоты – нужно было «подружиться» с механизмом, приручить.

– Я долго мечта о протезе, – с улыбкой замечал наш герой. – Когда мне сказали, что поеду в Москву его получать, с нетерпением ждал этого дня. В клинике впервые взял в руку бутылку с водой – почувствовал настоящее счастье. Конечно, пока управляю рукой с огрехами, но здороваюсь, как положено, и мне нравится это чувство.

Константин Больбат в свою очередь пояснил: получить протез было не так уж и просто. Но одно дело – найти средства, а другое – научить пользоваться современным аппаратом.

– Внутри «руки» установлен датчик, который улавливает команды головного мозга, передает их на электрическую систему протеза и происходит действие. Саша изначально не имел конечностей, поэтому было очень тяжело заставить руку работать. Когда решался вопрос можно ли ставить протез, его тестировали на специальной аппаратуре – оказалось, что протез не чувствует команд хозяина. Тогда Саше посоветовали мысленно представлять что у него есть рука. Со временем «контакт» наладился – сначала на десять процентов, потом тридцать, а теперь на все сто, – пояснил К.Больбат.

Использование протеза помогает Саше держать правильную осанку, избегать искривления позвоночника. Пользоваться телефоном, пультом от телевизора, да и просто почесать нос, – все это для него сейчас не проблема. А как Саша ловко справляется с сорняками на грядках! А еще он стал писать ручкой уже не слово, как раньше, а предложения! И с большой гордостью всем это демонстрирует. Да и просто от одной мысли,что мечты сбываются, становится тепло и радостно на душе.

В этот день при встрече Александру пожал руку и его тезка – Александр Писаренко. Практически за год благодаря неравнодушному отношению со стороны Фонда социального страхования удалось серьезно изменить качество жизни Александра Соломенника. Ему была сделана ортопедическая обувь, приобретены две коляски (комнатная и уличная) и вот сбылась еще одна заветная мечта.

– Программа обеспечения инвалидов дорогостоящими современными протезами работает в крае уже не один год. А на покупку протеза Александру было выделено более одного миллиона рублей, – пояснил А. Писаренко.

Признаться, глядя на Сашку, сказать, что он инвалид сложно: молодой человек вовсе не вызывает сожаления, а только восторг своим желанием жить и быть полезным людям.

http://www.stapravda.ru/20161006/invalid_iz_stavropolya_aleksandr_solomennik_osvaivaet_dolgozhdan_96850.html