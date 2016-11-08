В Ставрополе сдан в эксплуатацию современный перинатальный центр

8 ноября состоялась пресс-конференция министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта СК Игоря Васильева. Поводом для встречи с журналистами послужило введение в эксплуатацию в Ставрополе современного перинатального центра, сроки которого несколько раз переносились.

Причиной задержки сдачи объекта на насколько месяцев он назвал не всегда обоснованную «придирчивость» Управления Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю, не в пример коллегам из других регионов в аналогичной ситуации потребовавшего раздробить тендеры как на строительные и отделочные работы, так и на поставки медицинского и лабораторного оборудования.

– Пришлось провести 210 конкурсов только на поставку 210 позиций медоборудования, на что, естественно, требовалось дополнительное время, – пояснил он. – Но все уже позади, здание общей площадью 32 тысячи квадратных метров построено, оборудование закуплено. При этом нам удалось сэкономить 94 миллиона рублей.

Как прозвучало, сейчас краевой минздрав проводит процедуру лицензирования объекта: торжественное открытие планируется уже 16 ноября. Одно «но»: запланированные наземная и подземная парковки, рассчитанные на 498 машиномест, предназначенные не только для перинатального центра, но и находящихся рядом краевой и детской краевой больниц, еще достраиваются, но, как заверил министр, будут сданы до конца текущего года.

Что касается поликлиники, которая строится на Юго-Западе, в самом густо населенном районе краевой столицы, то сроки сдачи ее в эксплуатацию отодвинуты на 2017 год из-за секвестрования федерального бюджета. В следующем году на этот объект, по словам Игоря Васильева, из федерального бюджета будет выделено 92,7 миллиона рублей плюс 24 миллиона из краевой казны.

– Те же средства, что выделены в 2016-м году, безусловно будут освоены полностью и все запланированные на этот год работы будут проведены на сто процентов, – заверил Игорь Васильев. – Даже будет закуплено медицинское оборудование на 69,7 миллиона рублей.

Подобная ситуация складывается и со строительством общеобразовательной школы в Пятигорске. По причине секвестрования финансирования из федерального бюджета ее достроят только в следующем году.

Из хороших новостей. В этом году были введены в эксплуатацию общеобразовательная школа на 800 мест в 530 квартале Ставрополя, краевая детская спортивная школа и детский сад. Еще один детский сад в селе Серноводском на 60 мест будет сдан до конца года.

– Всего же за последние три года в крае было построено 43 детских сада на 7 300 мест общей сложностью, – уточнил он.

Что касается программы переселения из ветхого и аварийного жилья, состоящей из пяти этапов, то в настоящее время реализуется третий, в рамках которого ключи от новых квартир получат 297 семей. Пока еще не заселившиеся новоселы должны получить заветные квадратные метры в срок до 25 декабря. Министр отметил, что четвертый и пятый этапы программы по переселению объединены и реализация запланированного начата. В итоге в новое жилье будут переселены еще 963 человека до 1 сентября следующего года.

Федеральные средства, выделенные на строительство жилья для ветеранов Великой Отечественной войны, освоены полностью.

– У нас в крае остается еще 65 ветеранов, стоящих в очереди на жилье, – отметил И. Васильев. – В течение следующего года квартиры они получат.

Как прозвучало, все средства, выделенные на ремонт и реконструкцию дорог в крае на 2016 год, освоены полностью: отремонтирован 21 км дорожного полотна и реконструировано 79 км дорог. По словам министра, на Ставрополье дорожники гарантируют срок службы полотна в тнчение пяти лет. Это больше, чем в других регионах. Министерство регулярно производит ревизию новых дорог. Если обнаруживается брак, подрядчик устраняет недочеты за собственный счет.

Игорь Васильев попросил журналистов поблагодарить от министерства ставропольских владельцев большегрузов, которые работают честно и уже зарегистрировались в системе «Платон». Благодаря заплаченным ими за последнюю декаду взносам, в краевой дорожный фонд поступит до конца года 138 миллионов 400 тысяч рублей. 78% собранных средств с началом сезона пойдут на строительство краевых и муниципальных дорог, 22% – на ремонт федеральных трасс. Для сравнения – соседние республики получат в среднем от «Платона» 8-9 миллионов.

http://www.stapravda.ru/20161108/v_stavropole_sdan_v_ekspluatatsiyu_sovremennyy_perinatalnyy_tsen_97844.html