Передвижные выставки Ставропольского краевого музея изобразительных искусств открылись в краеведческом музее села Прасковея Буденновского района и в Новокумском филиале СКМИИ (Левокумский район).

«Одиночество»
«Одиночество»
«Возьми меня» (из серии «Лебединая верность»)
«Возьми меня» (из серии «Лебединая верность»)
«Утро на берегу Кубани»
«Утро на берегу Кубани»

Экспозиции разные, но каждая по-своему уникальна. Жители Буденновского района смогут ближе познакомиться с творчеством нашего земляка – заслуженного художника России Юрия Орлова. Ныне москвич и признанный в России мастер, лауреат и дипломант многочисленных конкурсов и выставок, Юрий Орлов закончил Ставропольскую гимназию № 9. С 2014 года музей вместе с автором осуществляет проект «Дорога домой». На выставке демонстрируется 60 работ – сюжетно-тематические картины, портреты, пейзажи, натюрморты.

Передвижная выставка живописных и графических работ И. Ловянниковой «Белые лебеди, солнце и голубая сирень» в поселке Новокумском – очередной этап выставочно-издательского проекта СКМИИ из цикла «Непрофессиональные художники». Автора, невинномысскую художницу Ирину Ловянникову (1946 – 2001), можно назвать открытием изомузея. 82 ее работы – живопись, графика, акварель, карандашные рисунки – несмотря на трагические повороты судьбы, наполнены светом и огромной любовью к жизни.

Автор и организатор проектов, директор СКМИИ Зоя Белая, считает передвижную деятельность музея одним из важнейших направлений работы, призванной приобщать людей, особенно молодое поколение, к искусству, к высокой культуре.