Передвижные выставки Ставропольского краевого музея изобразительных искусств открылись в краеведческом музее села Прасковея Буденновского района и в Новокумском филиале СКМИИ (Левокумский район).

«Одиночество» «Возьми меня» (из серии «Лебединая верность») «Утро на берегу Кубани»

Экспозиции разные, но каждая по-своему уникальна. Жители Буденновского района смогут ближе познакомиться с творчеством нашего земляка – заслуженного художника России Юрия Орлова. Ныне москвич и признанный в России мастер, лауреат и дипломант многочисленных конкурсов и выставок, Юрий Орлов закончил Ставропольскую гимназию № 9. С 2014 года музей вместе с автором осуществляет проект «Дорога домой». На выставке демонстрируется 60 работ – сюжетно-тематические картины, портреты, пейзажи, натюрморты.

Передвижная выставка живописных и графических работ И. Ловянниковой «Белые лебеди, солнце и голубая сирень» в поселке Новокумском – очередной этап выставочно-издательского проекта СКМИИ из цикла «Непрофессиональные художники». Автора, невинномысскую художницу Ирину Ловянникову (1946 – 2001), можно назвать открытием изомузея. 82 ее работы – живопись, графика, акварель, карандашные рисунки – несмотря на трагические повороты судьбы, наполнены светом и огромной любовью к жизни.

Автор и организатор проектов, директор СКМИИ Зоя Белая, считает передвижную деятельность музея одним из важнейших направлений работы, призванной приобщать людей, особенно молодое поколение, к искусству, к высокой культуре.