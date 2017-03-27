«Я хотела бы жить с вами в маленьком городе, где вечные сумерки и вечные колокола. И в маленькой деревенской гостинице тонкий звон старинных часов, как капельки времени...».

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Галина Близно стала и режиссером, и ведущей презентации выставки, организованной к 125-летию Марины Цветаевой Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Марина Цветаева с мужем Сергеем Эфроном. 1912 год. Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Замечательной акцией назвала экспозицию заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Записная книжка М. Цветаевой. 1941 год (реконструкция). Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка к 125-летию Марины Цветаевой в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка к 125-летию Марины Цветаевой в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка к 125-летию Марины Цветаевой в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка к 125-летию Марины Цветаевой в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка к 125-летию Марины Цветаевой в Ставрополе

Эта цитата в исполнении ставропольской актрисы и режиссера Галины Близно прозвучала как-то особенно проникновенно, трогательно и нежно, с настоящей цветаевской интонацией. Кажется, именно так должны были бы звучать эти слова из уст самого поэта. Впрочем, ставропольские почитатели творчества Марины Цветаевой уже не раз имели возможность убедиться в поразительно гармоничном прочтении Галиной Близно творений любимого поэта. На этот раз она стала и режиссером, и ведущей презентации необычной выставки, открывшейся в Ставропольском государственном музее-заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве. Экспозиция «Я бы хотела жить с вами в маленьком городе…» посвящена 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой.

Организаторами совместного проекта, реализуемого Елабужским государственным музеем-заповедником и Ставропольским государственным музеем-заповедником, выступили министерства культуры Республики Татарстан и Ставропольского края. Здесь собраны материалы, документы, артефакты, рисунки, автографы, экслибрисы самого поэта, ее сестры Анастасии и дочери Ариадны Эфрон. Эти раритеты привезла в Ставрополь группа сотрудников Елабужского музея-заповедника. Важно отметить, что составной частью экспозиции являются подлинные документы из личного цветаевского архива доктора филологических наук, профессора Северо-Кавказского федерального университета Вячеслава Головко. Разумеется, внимание каждого вдумчивого посетителя привлекут и материалы из Вашингтонского музея русской поэзии и музыки Юлия Зыслина.

Естественно, наиболее подробно здесь представлен елабужский период жизни Марины Цветаевой – эвакуация, пребывание в доме семьи Бродельщиковых, поездка в Чистополь, трагическая гибель… Об обстоятельствах тех дней рассказывают документальные свидетельства – посмертные записки поэта, дневниковые записи ее сына Георгия Эфрона, отрывки из писем, воспоминания жителей Елабуги.

Нынешние масштабные международные мероприятия юбилейного года поэта проводятся в Ставропольском крае впервые и предшествуют Всемирной выставке архивов Марины Цветаевой, которая пройдет в Москве осенью. Замечательной акцией назвала экспозицию заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина. В нашем крае живет немало поклонников творчества великого поэта, но даже самый непросвещенный в литературном отношении человек знает ее поэзию, например, по прекрасным песням на стихи Цветаевой. Хорошо, что ставропольцы благодаря такой интересной выставке теперь имеют возможность ближе прикоснуться к поэзии и судьбе поэта. Пусть сюда приходят студенты, школьники, все, кто знает, быть может, пока лишь имя. Здесь многие найдут для себя что-то родное и близкое, подчеркнула И. Кувалдина, поблагодарив организаторов выставки.

– Этот проект мы задумали давно, создавая пять лет назад первую выставку, посвященную М. Цветаевой, – сказала заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы Ставропольского музея-заповедника Алла Макодзеба. – А инициатором вновь выступил наш уважаемый профессор Вячеслав Головко. Мы, конечно, признательны коллегам из Елабуги, представившим нам свои экспонаты. Выставка насыщена большим информационным материалом, в том числе подлинными документами.

Кстати, на елабужской земле многое делается для сохранения памяти о поэте и популяризации ее творческого наследия. Так, на базе мемориального комплекса М. Цветаевой в составе Елабужского государственного музея-заповедника на протяжении долгих лет проводятся Международные Цветаевские чтения, вручение литературной премии им. М.И. Цветаевой, Цветаевские костры, конкурсы чтецов произведений поэтов Серебряного века, Триеннале экслибриса.

Как заметил побывавший в Ставрополе заместитель директора по науке Елабужского музея-заповедника Александр Деготьков, он и его коллеги убедились в том, каким большим вниманием окружено на Ставрополье имя Марины Цветаевой. Это значит, выставка из Елабуги прибыла по адресу, она вызовет широкий интерес. Потому что с именем этого поэта никогда не расстанется русская литература.

На Ставрополье хорошо знают и имя профессора Вячеслава Головко, по-настоящему вдохновенного, неутомимого исследователя и пламенного популяризатора творчества М. Цветаевой.

– Время – одна из центральных категорий поэтики Цветаевой, – говорит Вячеслав Михайлович. – Но время – это и важный фактор, определяющий ее литературную судьбу. В 1932 году в своей знаменитой статье «Поэт и время» она писала, что лучше всего сделает поэт, если даст времени выразиться через него. Поэт в своем творческом порыве действительно преодолевает время. Цветаева стала одной из центральных фигур своей эпохи, хотя и не признанной своим временем…

Презентацию выставки, несомненно, украсили выступления творческих коллективов и исполнителей. Замечательно пела многолетний бессменный организатор Цветаевских костров в Пятигорске, призер чемпионатов России, Европы и мира по дельтапланерному спорту, бард Наталья Петрова. Очень выразительную музыкально-поэтическую программу представили артисты концертно-творческого объединения «Аккорд» города Ставрополя.