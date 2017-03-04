Фото пресс-службы губернатора СК Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провёл встречу с губернатором края Владимиром Владимировым

Прибывший на Ставрополье с рабочим визитом Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провёл встречу с губернатором края Владимиром Владимировым.

Одной из основных тем обсуждения стало развитие социальной сферы, в том числе, в рамках выполнения майских указов Президента России, федеральных программ и проектов.

Владимир Владимиров сообщил, что на Ставрополье устранена очерёдность в детские сады для детей в возрасте от трёх до семи лет. Для этого дополнительно была создана 21 тысяча мест за время реализации соответствующей программы.

Глава края поблагодарил Премьер-министра за федеральную программу создания новых мест в школах, принятую в прошлом году. Губернатор сообщил, что край вошёл в неё с двумя объектами. Это школа на 1000 мест в 529-м квартале Ставрополя, и в рамках второго этапа власти края планируют провести реконструкцию школы №8 в Ессентуках. Работы на объектах начинаются в этом году.

Также край вошёл в федеральную программу обустройства дворовых территорий. На эти цели в 2017 году региону будет выделено 609 миллионов рублей из федерального бюджета.

– «Во дворы» с подобной программой никогда ещё не заходили. Реализуя её, мы создаём «точки притяжения» для жителей: ставропольцы сами определяют инфраструктуру, дизайн. Это непростая работа, но она очень нужная. Спасибо за такое решение, – отметил Владимир Владимиров.

– Очень хорошо. Тогда я прошу Вас и дальше держать руку на пульсе по всем этим трём программам, потому что первую мы завершили, но у нас остаётся проблема с детьми до трёх лет, то есть с ясельными группами, ну а школы и дворы – это работа, что скрывать, не на один год. Школьная программа вообще у нас рассчитана на 10-летнюю перспективу, потому что огромное количество школ нужно по стране построить. Что касается дворов, это тоже, конечно, не один год, тем не менее эта программа получила очень большой отклик, прежде всего от людей, которые проживают в этих дворах. Давайте ею совместно заниматься, – прокомментировал глава Российского Правительства.