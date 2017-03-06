Фото пресс-службы губернатора СК Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провёл в Ессентуках заседание Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО. Фото пресс-службы губернатора СК Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провёл в Ессентуках заседание Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО. Фото пресс-службы губернатора СК Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провёл встречу с губернатором края Владимиром Владимировым

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провёл в Ессентуках заседание Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО. В центре внимания были вопросы развития внутреннего и въездного туризма на территории Северного Кавказа. В работе комиссии приняли участие вице-премьер Александр Хлопонин, полпред Президента РФ в СКФО Олег Белавенцев, Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, руководители ряда других федеральных министерств, главы регионов Северного Кавказа.

Чтобы напитаться свежими впечатлениями Дмитрий Медведев и другие члены Правительства РФ накануне заседания посетили новейший горнолыжный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкессии. Причем, Председатель Правительства не только ознакомился с инфраструктурой и организацией обслуживания туристов, а и лично опробовал лыжную трассу. В целом впечатления остались хорошие. Дмитрия Медведева приятно удивило, что, несмотря на недавнюю оттепель, снег на горнолыжных трассах в отличном состоянии. Как заверили руководители курорта, кататься на лыжах здесь можно будет практически до конца апреля. Но кое-что Дмитрия Медведева озадачило. В частности, он обратил внимание на то, что у большинства инструкторов нет должным образом оформленных сертификатов. А также на то, что практически все оборудование подъемников – импортное.

– Неужели мы не можем все это «железо» произвести в России? – обратился глава Правительства к чиновникам.

В Ессентуках глава Правительства вместе с губернатором Ставрополья и главой муниципалитета осмотрели ряд курортных объектов. Впечатление осталось неоднозначное. Так, построенный в рамках международного сотрудничества правительства Ставропольского края с Республикой Азербайджан санаторно-курортный комплекс «Источник» – образец современного подхода к медицинскому туризму. Иностранные партнеры вложили в проект в общей сложности полтора миллиарда рублей. Ныне «Источник» предлагает отдыхающим широчайший спектр эффективных оздоровительных процедур в сочетании с комфортабельными условиями проживания и сервисом на уровне самых высоких стандартов.

А вот построенные более века назад объект культурного наследия регионального значения «Нижние минеральные ванны» находится в плачевном состоянии. Как объяснил представитель местной власти, еще в 1983-м году был подготовлен проект капитального ремонта здания. Но работы были прерваны из-за отсутствия финансирования. Нынешний собственник объекта проводит экспертизы в рамках подготовки к реставрационным работам. Однако наилучшим исходом для памятника было бы включение его реставрации в Федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма». Под впечатлением от увиденного Дмитрий Медведев поручил провести инвентаризацию всех старых объектов санаторно-курортной сферы.

И уже перед самым заседанием Правительственной комиссии Премьер-министр Дмитрий Медведев провёл встречу с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым. Как сообщила пресс-служба главы региона, речь шла о развитии социальной сферы. В том числе в рамках выполнения майских указов Президента России, федеральных программ и проектов. Владимир Владимиров, в частности, сообщил, что на Ставрополье устранена очерёдность в детские сады для детей в возрасте от трёх до семи лет. Для этого дополнительно была создана 21 тысяча мест за время реализации соответствующей программы. Губернатор доложил, что в принятую в прошлом году Федеральную программу создания новых мест в школах, Ставропольский край вошёл с двумя объектами. Это строительство школы на тысячу мест в 529-м квартале Ставрополя и реконструкция школы №8 в Ессентуках. Работы на объектах начинаются в этом году.

В рамках федеральной программы обустройства дворовых территорий в 2017-м году региону будет выделено из федерального бюджета 609 миллионов рублей. Причем, ставропольцы сами определят инфраструктуру и дизайн своих дворов.

Открывая заседание Правительственной комиссии, Дмитрий Медведев отметил, что ныне во всем мире люди не жалеют денег на отдых, на путешествия.

– Доля индустрии туризма в мировом валовом продукте достигает почти 10 процентов. Это одна из самых прибыльных отраслей экономики.

На Северном Кавказе, по словам Премьер-министра, можно развивать три из четырёх наиболее популярных направлений туризма: горный, бальнеологический и культурно-исторический. За последние годы в этих направлениях достигнуты определённые результаты. В прошлом году все курорты Северокавказского региона посетили почти 1,5 миллиона человек. Однако, по оценкам экспертов, регион способен принимать до 10 миллионов человек в год. Кратное увеличение туристского потока сулит не только дополнительные источники экономического роста, а и позволит создать новые рабочие места. Для большинства регионов Северного Кавказа это крайне важно.

Ключевым проектом в сфере бальнеологического туризма Дмитрий Медведев назвал медицинский кластер на Кавказских Минеральных Водах.

– Это уникальный курортный регион. Здесь есть определённая инфраструктура, но она не в лучшем состоянии. Нужно подтянуть эту инфраструктуру, как с точки зрения сервиса, так и с точки зрения лечения. Наша цель – сделать Кавминводы источником развития всей отрасли медицинского туризма, которая в нашей стране сейчас практически отсутствует, – сказал Премьер-министр.

Вопроса развития Кавказских Минеральных Вод коснулся в воем докладе и Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Он сообщил, что принятые в последние годы меры позволили увеличить количество отдыхающих на КМВ до 1 миллиона человек. Этому, в частности, способствовала Программа развития города Кисловодска до 2020 года. Дополнительным локомотивом продвижения курорта, по словам Министра, должен стать медицинский кластер.

На заседании Правительственной комиссии губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал, что на территории Кавминвод расположены 17 открытых бюветов с минеральной водой. Традиционно и местные жители, и все отдыхающие пользовались ими бесплатно. Однако в последнее время отдельные организации и предприниматели неоднократно пытались ввести платный доступ к воде на этих объектах. Что вызвало крайне негативную реакцию, как у горожан, так и у гостей курортов. В ответ Дмитрий Медведев сказал, что решение о введении платы за пользование открытыми бюветами никем из регулирующих федеральных структур не принималось, а потому:

– Вся вода в бюветах должна быть бесплатной.

Владимир Владимиров затронул неоднократно звучавшую в прошлом и нынешнем году тему строительства короткой автомобильной дороги из Кисловодска в Сочи.

– Объединив возможности морского, лыжного и бальнеологического туризма, мы получим уникальный многопрофильный курорт, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Глава Правительства отнесся к этому предложению благожелательно.

– Проект недешёвый, но если удастся задействовать механизмы государственно-частного партнёрства, тогда эту идею можно будет реализовать, – сказал Дмитрий Медведев.

Он поручил Министерствам транспорта и по делам Северного Кавказа, а также властям Ставропольского края и Карачаево-Черкессии совместно проработать этот вопрос.

А вот предложение организовать на курортах Кавминвод игорную зону для пополнения местных бюджетов, глава Правительства жестко отверг, напомнив, что в документах, регламентирующих размещение игорных зон, Кавминводы не значатся. И подвел черту:

– Давайте лучше будем строить дорогу в Сочи.

На предложение Владимира Владимирова в рамках развития событийного туризма провести в 2020 году на Кавказских Минеральных Водах саммит БРИКС Премьер-министр ответил, что это не его компетенция, однако пообещал сообщить об этой хорошей инициативе Президенту России.

Затем свои предложения по развитию туризма на подведомственных территориях высказали главы Ингушении, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечни, Карачаево-Черкессии. Общую же картину в стране в этой сфере представил руководитель федерального агентства по туризму Олег Сафонов. По его словам, курорты Северного Кавказа играют ведущую роль в туристическом потенциале страны. И со временем она будет только возрастать.