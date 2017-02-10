На гребне волны / «Ставропольская правда» от 10 февраля 2017 г.

Об одном из ярчайших явлений культурной жизни и роли личности в истории наша беседа с председателем общественного совета при министерстве культуры края В. Лычагиным.

– В прошедшем году в жизни ставропольской культуры было много ярких событий, но 55-летие краевого Музея изобразительных искусств выделяется своим информационно-просветительским посылом. С кем и с чем это связано?

– Считаю, что любой музей способен функционировать лишь в том случае, если он выполняет две основные функции: собирательно-хранительную и просветительскую, популяризаторскую. Конечно же, это задача для всего коллектива, но в первую очередь для руководителя, а им уже двадцать лет является Зоя Александровна Белая. Сменилось не одно поколение сотрудников, но носителем основной идеи существования и развития такого тонкого организма, как художественный музей, является именно его директор.

Зоя Александровна приняла музей с протекающей крышей, здание требовало капитального ремонта, а площади по сравнению с нынешними были просто мизерные. Начинать надо было с элементарного наведения порядка. При составлении проектно-сметной документации буквально по сантиметру обследовала она здание и прилегающие территории. Надевала спецодежду, сапоги – и вперед. Не остановило молодого директора даже то, что в подвалах стояла вода, а двор был завален кучами мусора. По хорошему советскому принципу «если не я, то кто» она выводила коллектив на внеочередной субботник.

Даже поверхностное знакомство с новым делом показало, что музей нуждается в дополнительных помещениях для хранения фондов и выставочной работы. Не раз и не два ей пришлось обращаться к губернатору и правительству края, работать с министерством культуры, писать письма, доказывать, убеждать… Но своего добилась: за прошедшие два десятка лет музей утроил свои площади, присоединив два соседних исторических здания.

Однако, для того чтобы квадратные метры начали работать во благо, пришлось их отремонтировать и отреставрировать, возвращая памятникам культуры былой вид. Ремонт любого музея, расположившегося в старинных зданиях, сродни хроническому заболеванию. Ежегодно приходится что-то латать. Приведу недавний пример. К названному юбилею в большом выставочном зале протекла крыша. Пришлось немедленно демонтировать экспозицию, начать ремонт, не прекращая при этом выставляться, в том числе в других залах города. Впрочем, это никак не сказалось на главном: юбилейные мероприятия прошли в приведенном в порядок помещении.

– Расскажите, как собиралась художественная коллекция музея, без которой он не может быть состоятельным, востребованным.

– Сложность такой работы в том, что художественная жизнь меняется, в искусстве появляются новые имена, стили, направления. Чтобы быть на уровне современных тенденций, необходимо постоянно обрастать новыми образцами. Притом на пополнение коллекции государство выделяет мизерные средства.

Не ожидая, когда с неба упадет государственная «манна», директор стала приучать художников к практике дарения картин. Авторы шли на это, понимая: именно музей – то место, где их полотна не только сохранятся, но в тех или иных проектах будут реально работать, в том числе и на популярность художника. Коллекцию музея через свои подведомственные структуры также пополняло федеральное Министерство культуры.

– Одновременно все эти годы проходила активная реставрация картин, мебели, предметов искусства. Это дело, во-первых, дорогостоящее, а во-вторых, насколько мне известно, трудно найти мастеров-реставраторов. Их не то что в крае, в стране можно по пальцам пересчитать.

– Тем не менее в течение многих лет музей методично восстанавливал как внешний облик старинного здания, так и его интерьеры, мебель. Находили мастеров и в крае, и в столице. Так была приведена в порядок коллекция икон начиная с XVII века. А каких сил стоило реставрировать старинную шпалеру!..

– Для нас, несведущих, объясните: что это?

– Многометровый тканый гобелен – шпалера была отправлена в Москву и там отреставрирована. Сегодня это одна из жемчужин «золотой коллекции» музея. Окунувшись с головой в сложную многогранную работу, директор быстро поняла, что сам по себе, без деловых партнеров, музей существовать не может. Первая среди коллег края стала продвигать в жизнь то, что в общемировой практике называется «фандрайзинг». Попросту говоря, работа по привлечению средств для реализации некоммерческих проектов.

Ставрополье – уникальный регион, он граничит с восемью республиками Северного Кавказа, где компактно проживают более ста народов и национальностей. Геополитическая функция края прежде всего миротворческая, объединительная. Это не могло не сказаться на направленности организационно-просветительской работы. Хорошо помню получившую широкий общественный резонанс (даже за пределами края) акцию 2000 года. Тогда в Ставрополе располагался штаб пограничного округа, линия ответственности которого проходила от Астрахани до Ейска. Порубежники с энтузиазмом откликнулись на инициативу музея провести совместное патриотическое мероприятие. Со всего Северного Кавказа, в том числе из Ростова и Краснодара, в Ставрополь съехались видные художники, объединенными усилиями сделали масштабную выставку. Потом выезжали в воинские части, общались с пограничниками, писали этюды, рассказывали о своем творчестве. Многие рисунки, картины так и остались в частях, госпиталях. Другие были подарены музею.

За этим мероприятием последовали другие, в том числе акции межнационального согласия с национально-культурными образованиями. Зоя Белая стала первым в регионе директором, которая вывела действия из музейной тиши на улицы и площади города, да так, что они стали в полном смысле слова народными. Эта форма работы оказалась лучшей рекламой музея.

– Какими бы ни были инициативы музейщиков, прежде всего они должны быть направлены на повышение качественного уровня выставочной работы. Не так ли?

– Одной из форм привлечения посетителей стал показ уникальных коллекций лучших музеев страны. Одну из самых престижных привезли из Эрмитажа. Это был дорогостоящий проект с массой всяческих ограничений. Чтобы заполучить экспозицию, пришлось заново ремонтировать зал, выполнить комплекс мероприятий по пожарной безопасности. Однако идея стоила затрат. Народ шел толпами. К сожалению, сейчас подобные проекты для региональных музеев неосуществимы из-за больших страховых сумм, связанных с перевозкой и охраной предметов искусства. Тем не менее осенью прошлого года в Ставрополе состоялась выставка «Свет фресок Дионисия»; гости и жители города смогли увидеть уникальную экспозицию московского фотохудожника Ю. Холдина.

К слову, о фотоискусстве. Задолго до создания в крае отделения Союза фотохудожников России в музее существовал клуб любителей фотографии, здесь устраивались фотовыставки. Понятно, почему директор музея взяла на себя поиск кандидатов для вступления в только начавший работать союз. Его инициатор и создатель Андрей Баскаков, приехав в Ставрополь, собственноручно вручил Зое Александровне членский билет. В том же году ставропольские участники Всероссийской фотовыставки «Россия – отчий дом» стали ее лауреатами.

В 2014 году внимание посетителей привлекла выставка известного греческого фотохудожника Костаса Асимиса, который восстановил бесценный фотоархив Афонского Пантелеимонова монастыря, а кроме того в течение многих лет снимал современную жизнь монахов. Ставропольскому краевому музею изобразительных искусств он подарил коллекцию «Мой Афон», которая продолжает активно экспонироваться в городах и селах края. Талантливый автор также предоставил возможность пользоваться файлами его работ для формирования новых экспозиций. Поверьте на слово, столь доверительный уровень деловых отношений – случай исключительный. В начале 2016 года в честь открытия Года Греции в России музей под руководством директора сформировал экспозицию «Ноктюрн». Для Костаса Асимиса она стала настоящим сюрпризом.

Недавно я был на открытии выставки «Мой Афон» в ставропольском храме Преображения Господня. На ее основе совместно с регентской школой Ставропольской духовной семинарии музей организовал лекторий «Святой Афон: история и современность». Только в январе специалисты провели с учащимися и студентами несколько мероприятий. С одной стороны, это факт наращивания парт-нерских связей (в данном случае со Ставропольской епархией), а с другой – поиск новых форм просветительской работы.

Понимая, что стационарных площадей для художественно-просветительской работы недостаточно, музей ведет постоянный поиск дополнительных площадок. Передвижные выставки в городах и селах, в учебных заведениях края, в церкви стали нормой жизни. А картинную галерею в ставропольской гимназии № 9 можно назвать уникальной задумкой сотрудничества. Залы и фойе гимназии превращены в пространство, насыщенное образами, цветом и светом художественного искусства. В полном смысле слова – обучающая духовная среда.

– По поводу музейной среды у меня давно есть вопрос. Художественная галерея П. Гречишкина и дом-музей художника С. Смирнова в Ставрополе являются филиалами краеведческого музея, а этнографический музей казаков-некрасовцев в Левокумском районе приписан к Музею изобразительных искусств. Почему?

– Такого рода конвергенция, когда изобразительное искусство существует как бы на стыке с краеведческой наукой, думаю, вовсе не плоха. Так уж у нас сложилось исторически. Талантливый художник Павел Гречишкин был не просто мастером, он как никто знал и рисовал природу края с ее заповедными уголками, растительностью и ландшафтами, поэтому (и по воле художника) галерея стала частью краеведческого музея. Своя история у этнографического комплекса, что в Левокумском районе. Когда народный музей в полном смысле слова погибал – рушилось здание, распылялась коллекция, именно Зоя Александровна согласилась взять его на баланс. Но просто «взять» мало. Требовалось обосновать концепцию развития, привязать ее к направлениям деятельности музея искусств. Белая привлекала ученых и художников, консультировалась со столичными специалистами-этнографами, так была найдена логика, позволившая достичь единения.

Основой коллекции стали не только предметы быта, костюмы, этнографические экспонаты, но и картины, этюды современных художников, выполненные во время выездных пленэров. Их в Левокумском районе для мастеров кисти устраивала сама директор. Новокумский филиал, который сегодня вплотную занимается изучением творчества казаков-некрасовцев, активно привлекает к работе ученых края и специалистов из Центра фольклора в Москве, Московской консерватории, краевого Дома народного творчества. Вот уже много лет я с интересом наблюдаю за тем, как уверенно и настойчиво на высоком научном уровне музей проводит мероприятия по изучению языка, песенного фольклора, предметов быта уникального этноса, его адаптации и ассимиляции на родине предков.

Когда в Москве во время юбилейных мероприятий краевого художественного музея открылась выставка казаков-некрасовцев, ее представили именно в художественном преломлении. Этнография была показана через предметы изобразительного искусства, танцы, песни, костюмы и оригинальные издания музея – книги, буклеты, сборники статей. Следует отдать должное, за время руководства музеем Зоя Белая в профессиональных кругах приобрела авторитет как искусствовед, издатель и редактор, она заслуженно входит в совет по искусствоведению Союза художников России.

Сегодня в Ставропольском краевом музее изобразительных искусств можно увидеть прекрасные выставки. Его деятельность вполне отвечает волнообразно развивающейся «музейной потребности» общества. Пережив спад в первой половине девяностых годов, эта потребность опять выросла, что со всей очевидностью свидетельствует об интересе общества к своему наследию. Как ее удовлетворить? Простого ответа нет.

Тамара ДРУЖИНИНА

http://www.stapravda.ru/20170210/55letie_muzeya_izobrazitelnykh_iskusstv__odno_iz_samykh_yarkikh__100442.html