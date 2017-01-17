«Восточные инициативы» Ставрополья одобрены в Совете Федерации

В рамках Дней Ставропольского края в Совете Федерации РФ одобрен ставропольский опыт развития гражданской инициативы в муниципальных образованиях на расширенном заседании Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Глава Ставрополья представил новый механизм поддержки развития гражданской активности – краевую программу, которая прежде действовала только для 7 восточных районов Ставрополья, а с 2017 года распространена на весь край. В ее рамках на условиях софинансирования из внебюджетных источников привлекаются средства краевой казны – от 70 до 95 процентов стоимости проектов, которые вносятся самими жителями конкретной территории. Финансирование программы из бюджета края на 2017 год составляет 200 млн. рублей. Губернатор подчеркнул, что она оказалась востребованной: уже на начальном этапе было подано до 600 заявок, из которых 200 вошли в программу.

Заместитель председателя правительства СК, руководитель аппарата Ольга Прудникова отметила, что одним из направлений работы исполнительной власти края является развитие взаимодействия с некоммерческими организациями, работающими в социальной сфере. На Ставрополье работают 3 тысячи НКО, по итогам конкурсного отбора 43 из них сегодня являются партнерами краевой власти в реализации социальных проектов. Объем соответствующего субсидирования для них из краевого бюджета вырос в сравнении с 2015 годом с 26 до 37 миллионов рублей.

Л. НИКОЛАЕВА

http://www.stapravda.ru/20170117/vostochnye_initsiativy_stavropolya_odobreny_v_sovete_federatsii_99647.html