Ставропольский бюджет потерял 6,8 млрд рублей за два года из-за федеральных льгот для предприятий

Рабочая повестка Дней Ставропольского края в Совете Федерации была открыта на расширенном заседании комитета по бюджету и финансовым рынкам, которое провел его председатель Сергей Рябухин.

Основным докладчиком стала заместитель председателя правительства – министр финансов края Лариса Калинченко. Она проанализировала особенности межбюджетного взаимодействия региона с федеральным центром. Действующая схема приводит к сокращению доходов регионального бюджета. Это несмотря на то, что по темпам роста прибыли предприятий и организаций Ставрополье с 2013 года постоянно опережает среднероссийский уровень. Например, в 2015 году краевой показатель составил 143% против 119,3% по РФ. Доля прибыльных бизнес-структур в крае также выше на 6-9 процентных пунктов. И вот такая парадоксальная ситуация: доходы бюджета края от налога на прибыль снижаются. С 2013 года они сократились в среднем на 1,5 миллиарда рублей в год.

Причиной, с одной стороны, являются федеральные льготы, позволяющие предприятиям возвращать часть уплаченных прежде в региональный бюджет налогов. Давность срока платежа, по которому может быть проведен перерасчет, – 3 года. "С помощью" этого механизма краевая казна лишилась 6,8 миллиарда рублей за 2015-2016 годы.

Лариса Калинченко представила позицию губернатора Владимира Владимирова и правительства края. Внедрено множество других механизмов поддержки бизнес-активности, включая региональные индустриальные парки, специальные инвестиционные соглашения и другие. За счет этого льготы иногда носят дублирующий характер, но во всех случаях сокращают доходную базу регионального бюджета, ограничивая возможности развития социальной сферы. Для урегулирования этой ситуации Л. Калинченко предложила внести изменения в Налоговый кодекс РФ, которые, в частности, сократят возможности льготного возвращения налогов из регионального бюджета.

Предложения края встретили положительный отклик. Они будут отражены в итоговом документе, содержащем рекомендации федеральному правительству.

Также на комитете прозвучало выступление заместителя директора департамента межбюджетных отношений Минфина РФ Вадима Васильева, который прокомментировал исполнение бюджета Ставропольского края.

– Бюджет в 2016 году исполнен значительно лучше, чем в 2015-м. В 2,5 раза уменьшился дефицит, по оперативным данным, сократился объем госдолга по отношению к налоговым и неналоговым доходам. Мы надеемся, что с учетом динамики финансовой помощи краю в 2017 году мы сможем не только сохранить соотношение между доходами и госдолгом региона, но и приступить к снижению его объема, – сказал он.

В заседании комитета приняли участие председатель Думы края Геннадий Ягубов, члены Совета Федерации от Ставрополья Михаил Афанасов и Валерий Гаевский.

Л. НИКОЛАЕВА , при содействии пресс-службы губернатора

http://www.stapravda.ru/20170117/stavropolskiy_byudzhet_poteryal_68_mlrd_rubley_za_dva_goda_izza__99621.html