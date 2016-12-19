Александр Курбатов избран секретарем кисловодского отделения «Единой России»

В Кисловодске состоялась XXХ отчетно-выборная конференция местного отделения партии «Единая Россия». В ходе конференции делегаты утвердили отчеты о работе местного отделения партии и контрольной комиссии в текущем году.

В работе собрания участвовал секретарь регионального отделения ВПП «Единая Россия», председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов. С докладом выступил исполняющий обязанности секретаря Кисловодского местного отделения партии «Единая Россия», глава города-курорта Александр Курбатов. Он рассказал об основных направлениях деятельности, которыми занимается местное отделение.

Одним из вопросов конференции было избрание секретаря местного отделения. По итогам тайного голосования 48 из 49 делегатов оказали доверие Александру Курбатову.

Открытым голосованием делегатом на XXVIII конференцию Ставропольского регионального отделения партии «Единая Россия» была избрана Любовь Волошина.

http://www.stapravda.ru/20161219/aleksandr_kurbatov_izbran_sekretarem_kislovodskogo_otdeleniya_ed_98936.html