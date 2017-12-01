История инициированного прокуратурой отстранения от должности главы Минераловодского городского округа Сергея Перцева, похоже, приближается к финишу.

В качестве ответчиков на состоявшемся 30 ноября суде выступали теперь уже депутаты Совета Минераловодского городского округа, проголосовавшие против отставки Перцева.

Фото пресс-службы администрации МГО Сергей Перцев

От парламентариев, как сообщила пресс-служба краевого суда, требовали признать данное решение незаконным и отменить в связи с несоответствием требованиям ФЗ «О противодействии коррупции». В этой части иска прокуратуре было отказано. Нарушения были обнаружены в самой процедуре голосования и принятия депутатами решения. В общем, та еще головоломка. Тем более, что мотивировочной части вынесенного вердикта, который мог бы внести ясность, до сих пор нет.

Представители прокуратуры уходили из суда не особо вдохновленные. А оппоненты не были слишком расстроены. Правовая коллизия складывается так, что судебная тяжба могла бы продолжаться еще долго.

О предыстории, видимо, придется напомнить. Прокуратура давно добивается освобождения Сергея Перцева, не рассматривая качество его работы менеджера. А претензий собственно две. Первая касается конфликта интересов, который был создан после принятия им на работу в администрацию родственницы жены. Сразу следует оговориться: как только ситуация стала приобретать нежелательную окраску, та уволилась. Второй пункт обвинений — неверные сведения, внесенные руководителем в декларацию о доходах. На устранение ошибок должностному лицу дается месяц – Перцев этим правом воспользовался.

Никого однако это не остановило. Дело прошло полный круг, добравшись до Верховного суда, который обязал, как известно, губернатора Владимира Владимирова инициировать отставку Сергея Перцева. Глава края это сделал, обратившись по процедуре в совет городского округа. Однако, депутаты не согласились с таким требованием. Соответственно прокурорские «стрелы» были развернуты в сторону депутатов. Хотя конечная цель оставалась прежней — убрать с поста главу.

Результаты рассмотрения иска против местных парламентариев не назовешь однозначными. Суд не поддержал иск в части ее «коррупционной составляющей». Указал только на нарушения процедуры. Как пояснил один из участников процесса, голосовали депутаты, забыв о приложенном к письму губернатора проекте решения. Коллизия могла быть разрешена простым переголосованием.

Суть происходящего по-прежнему сводится к тому, что даже суд не вправе подменять собой представительную власть.

– Я вижу проблему чисто процедурного характера и это не финиш, – убежден начальник правового управления администрации Дмитрий Горбачев. – С 2015 года эта история длится. Если не вмешается политический ресурс, то можно и дальше судиться, пока ситуация не прояснится до конца. Причем с надеждой на благополучный успех. Или же в закон, регулирующий полномочия представительной власти, будут внесены некие уточняющие моменты, которые помогут ставить точку в аналогичных спорах.

Тем не менее, вчера мы получили официальный комментарий пресс-службы администрации Минераловодского городского округа: «Глава Минераловодского округа Сергей Перцев ушел в отставку по собственному желанию.

Исполнять обязанности главы Минераловодского городского округа согласно Уставу будет первый заместитель Дмитрий Городний.

Порядок проведения конкурса на должность главы Минераловодского городского округа будет разработан и внесен на рассмотрение в Совет депутатов. После этого депутаты определятся со сроками проведения конкурса».

Напомним, в 2014 году Перцев был назначен на должность заместителя главы администрации города Минеральные Воды. А в 2015 избран депутатами Совета МГО главой Минераловодского городского округа.