Ничем особенным столетняя годовщина Октябрьской революции не отличилась. 7 ноября традиционно собрались на митинг представители КПРФ. По примерным подсчетам, около двух сотен человек. На трибуну поднялись руководитель крайкома КПРФ Виктор Гончаров, партийные активисты Виктор Лозовой, Алексей Гоноченко и другие.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Под сенью красных знамен звучали традиционные речи о продажности власти, кровожадности наступившего капитализма, нищете, в которую провалился наш народ. Жесткая риторика, пожалуй, давно не соответствует реальной позиции представителей КПРФ. Без компромисса, как говорится, в наше время никуда. И на заседаниях Думы края фракция КПРФ давно ведет себя весьма спокойно. Собственно, то же можно говорить и о федеральном уровне. Сегодня это партия – для разнообразия палитры политического бомонда, партия, от которой уже мало что зависит.

Но при всем этом будет большой ошибкой, если власть вовсе перестанет прислушиваться к мнению политических оппонентов, особенно рядовых членов КПРФ и ее сторонников, каковых немало: просто не ходят на митинги, не верят в их эффективность.

А тоска по социальной справедливости, которой-таки было больше?!. Нельзя этого не замечать. Когда жива была мощная советская держава, профсоюзам в капиталистических странах легче было отстаивать права трудящихся. Потому что был наглядный пример: вот что бывает, если не думать о тех, кто содержит семьи только на зарплату. Сигнал сегодняшним работодателям. Зарплата на уровне минимального размера оплаты труда — это унизительно. Проработавшему 30-40 лет пенсия в размере 9 тысяч рублей — это подачка.

Я не к тому, что необходимо возвращаться назад. У каждой исторической эпохи свои особенности. И не надо нам ни революций, ни гражданских войн, ни смены строя. Страна достаточно от всего этого натерпелась. И люди не хотят противостояния. Но вот думать об уроках революции, тем более в столетнюю ее годовщину, необходимо.

После митинга мне удалось побеседовать с человеком, который руководил крайкомом КПРФ с 1994 по 2003 год, Юрием Бурлуцким. Убежденный коммунист по мировоззрению, он из КПРФ вышел. Теперь состоит в Российской объединенной трудовой партии, образовавшейся после объединения Патриотической и Рабочей коммунистической партий.

Вопрос, как говорится, вертелся на кончике языка: «Юрий Иванович, почему вышли, ведь партия, в которой сегодня состоите, той же идеологии – коммунистической? Причиной он назвал десять лет «ползучего предательства» губернатора Александра Черногорова, который стал руководителем края под знаменем коммунистов, однако постепенно «дрейфовал в сторону Б. Ельцина». Дела давно минувших дней. Но страсти-то еще кипят, хоть и подспудно. Почему у нас так много партий социал-демократической и коммунистической направленности, ведь правильнее было бы объединиться, в этом случае и больше мест в парламенте можно получить, и эффективнее отстаивать свою точку зрения? На это мое недоумение сказал: «Есть такое слово «вождизм», всем хочется чем-нибудь да руководить, это первое. А еще, наверное, и власти не нужно, чтобы прокоммунистические партии стали реальной силой».

В общем, пока в почете проклинаемый коммунистами победивший олигархат. Которому однако следует внимательнее относиться к урокам истории. Но не будем больше о политике.